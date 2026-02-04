Liderul UDMR, Kelemen Hunor: Trebuie un raport despre anularea alegerilor. Altfel va fi dezastru

13:45

Piaţa locală de investiţii de tip angel a suferit o contracţie semnificativă în 2025, membrii TechAngels, cea mai mare reţea de investitori privaţi din România, realizând investiţii directe totale de 1,6 milioane de euro, mai puţin de jumătate faţă de volumul de 3,77 milioane de euro raportat în 2024. Suma este mai mică şi faţă de estimările asociaţiei de la jumătatea anului trecut, care indica o revenire comparativ cu primul semestru din 2025. Mai exact, în septembrie 2025, investitorii îşi anunţau intenţia de a aloca peste 2,5 milioane de euro pentru proiecte în semestrul al doilea, mai mult decât dublu comparativ cu investiţiile de circa 900.000 de euro realizate în semestrul întâi din 2025. Datele finale arată însă că această promisiune nu s-a materializat: în S2 2025 s-au investit efectiv doar 687.000 de euro, adică aproximativ 27% din suma estimată, pe fondul incertitudinilor fiscale şi economice care au blocat deciziile de finanţare.