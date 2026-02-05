Ianis Zicu, dezamăgit după înfrângerea cu Dinamo: nemulțumiri în Farul
Ianis Zicu, antrenorul Farului Constanța, a avut o reacție dură după înfrângerea cu Dinamo, unde echipa sa a condus de două ori. Tehnicianul își exprimă nemulțumirea față de programarea meciurilor și performanța jucătorilor, evidențiind greșelile care au dus la pierdere. Viitorul echipei în play-off este în pericol. Farul Constanța a pierdut meciul cu Dinamo București,
Volodimir Zelenski a anunțat că pierderile în rândul militarilor ucraineni se ridică la 55.000 de soldați uciși, iar mulți alții sunt considerați dispăruți. Studiile recente arată pierderi umane semnificative și pentru Rusia, estimând că impactul invaziei ar putea provoca pierderi totale de aproape două milioane de soldați. Numărul militarilor uciși în Ucraina de la începutul
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din sala de judecată din cauza unei erori de procedură comise de procuror. Instanța a anulat arestul preventiv, iar procurorul va fi cercetat disciplinar. Andronachi, acuzat de spălare de bani, nu are restricții de circulație sau interdicții de a părăsi țara. Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat
Ilie Bolojan a dezmințit afirmațiile Anca Alexandrescu privind ceasul său scump, susținând că este un Timex ce costă sub 1.000 de lei. Bolojan a cerut respect și bun-simț, respingând speculațiile legate de costul accesoriului său. Articolul analizează reacțiile și implicările acestui incident. Anca Alexandrescu a afirmat că ceasul lui Bolojan costă 30.000 de euro Bolojan
Nora politicianului antisistem Călin Georgescu, Alexandra Roxana Georgescu, lucrează din 2020 la Hidroelectrica. Angajarea sa a stârnit controverse, având legături familiare cu influenți din politica română. De asemenea, soțul ei beneficiază de sponsorizări din fonduri publice. Descoperiți detalii relevante despre aceste conexiuni. Alexandra Roxana Georgescu, fiica politicianului Călin Georgescu, lucrează la Hidroelectrica din 2020 ca
Descoperă Dubai, orașul cu prima stradă pavată cu aur, parte din noul Dubai Gold District, care promite să transforme zona într-o destinație de lux globală. Cu peste 1.000 de magazine de bijuterii și șase hoteluri noi, Dubai continuă să impresioneze cu ambițiile sale arhitecturale și opulența inegalabilă. Dubai va inaugura prima stradă pavată cu aur
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul de abuz în serviciu și fals intelectual. Instanța a stabilit că activitatea consilierului personal nu impunea prezență fizică și că neregulile administrative nu sunt echivalente cu răspunderea penală. Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost
Rareș Bogdan a adresat un nou mesaj lui Ilie Bolojan înainte de ședința PNL de la Vila Lac, subliniind importanța consultării primarilor înaintea unui vot de încredere. Situația politică rămâne complicată, cu nemulțumiri crescânde în rândul membrilor PNL și presiuni din partea PSD pentru schimbări. Liderii PNL s-au întâlnit la Parlament pentru o ședință de
Rafa Benitez, antrenorul lui Panathinaikos, a comentat înfrângerea 0-1 în fața lui Răzvan Lucescu și PAOK, subliniind importanța unei lovituri de penalti controversate. Benitez a recunoscut greșelile din prima repriză și a subliniat că echipa trebuie să câștige meciul de retur din Salonic pentru a spera la finala Cupei Greciei. Antrenorul Rafa Benitez de la
Document secret al Ministerului Energiei: acuzații de facturi exagerate la gaze și electricitate
Ministerul Energiei a publicat și apoi șters rapid un proiect de ordonanță care propunea intervenții pe piața de electricitate și plafonarea adaosului comercial al furnizorilor, în contextul creșterii nejustificate a facturilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat amânarea liberalizării pieței gazelor cu un an. Ministerul Energiei a publicat și apoi a șters un proiect de ordonanță
Ucraina plănuiește să devină un „arici de oțel", conform apelului Ursulei von der Leyen, investind în armamentul național și menținând o armată puternică. Analizând garanțiile de securitate, țara își propune să descurajeze agresiunile rusești și să dezvolte o industrie de apărare robustă. Ucraina plănuiește crearea unui „arici de oțel" pentru a descuraja agresiunea rusă Se
Directorul Grup Feroviar Român, asociat cu miliardarul Gruia Stoica, este suspectat de mită de 500.000 de euro pentru a accelera achiziția unui imobil din București. DNA a efectuat percheziții în acest caz, iar inculpatul trebuie să depună o cauțiune de 500.000 de lei. Situația nu afectează activitatea grupului. Directorul Grup Feroviar Român este suspectat de
O erupție solară rară, de clasă X8.1, a fost detectată pe 1 februarie 2026, având un impact potențial asupra Pământului. Aceste fenomene pot provoca auroră boreală spectaculoasă, dar și perturbări în sateliți și rețele electrice. Monitorizăm activitatea Soarelui pentru a anticipa riscurile viitoare. O furtună solară intensă a fost înregistrată pe 1 februarie 2026, marcând
Veaceslav Platon nu a fost admis ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, instanța respingând cererea sa. Aceasta a stabilit că nu există o legătură directă între prejudiciul invocat și acțiunile lui Vladimir Plahotniuc. Platon, dat în urmărire, se află în Marea Britanie, aviind o condamnare anterioară legată de frauda bancară. Veaceslav Platon nu a
Kelemen Hunor a declarat că taxele și impozitele din România ar putea fi reduse cu până la 50%, răspunzând astfel nemulțumirilor cetățenilor după majorările din 2026. Bolojan, premierul României, a cerut timp pentru analizarea propunerii. Între timp, protestele au crescut în intensitate, cerând soluții rapide. Kelemen Hunor a afirmat că taxele și impozitele pot fi
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a reacționat după victoria 0-1 în semifinalele Cupei Greciei împotriva lui Rafa Benitez. El consideră că rezultatul este corect, dar putea fi mai mare având în vedere ocaziile. Echipa sa trebuie să rămână responsabilă în returul de la Toumba pentru a-și atinge obiectivul. Antrenorul Răzvan Lucescu a câștigat cu PAOK
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari după fuziunea dintre SpaceX și xAI. Această tranzacție istorică, estimată la 1,25 trilioane de dolari, a crescut averea lui Musk cu 84 de miliarde de dolari, consolidându-și astfel statutul de cel mai bogat om din lume. Elon
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exprimat scepticism față de reluarea dialogului cu Moscova, subliniind că interesul lui Vladimir Putin este să umilească Europa. Zelenski a cerut o presiune mai mare asupra Rusiei și a subliniat că democrația europeană nu poate învinge regimul lui Putin, care nu respectă regulile. Zelenski afirmă că interesul lui Putin este
Inter a învins Torino cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei sub conducerea antrenorului Cristi Chivu. Cu un gol marcat de Bonny și altul de Andy Diouf, Inter își continuă parcursul impresionant, fiind pe primul loc în Serie A și în play-off-ul UEFA Champions League. Inter a învins Torino cu 2-1 și s-a
România semnează un memorandum cu Georgia pentru a realiza un cablu electric submarin de 1.200 km în Marea Neagră, facilitând transportul energiei verzi din zona Caspică către Uniunea Europeană. Investiția de 3,57 miliarde de euro va contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și securitatea energetică regională. Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC au semnat
Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi vor evalua realitatea intențiilor lui Putin pentru pace în conflictul din Ucraina. Atmosfera negocierilor sugerează o abordare mai constructivă din partea ambelor părți, dar prudența rămâne esențială, dat fiind că Moscova ar putea căuta doar câștig de timp. Negocieri trilaterale Rusia-Ucraina-SUA începute la Abu Dhabi
Un mail de la Jeffrey Epstein sugerează că magnatul presei Robert Maxwell ar fi fost asasinat de Mossad. Documentele SUA menționează implicarea agenției israeliene în moartea lui Maxwell, care a fost găsit mort în 1991. Detalii dintr-o carte scot la iveală amenințările și conexiunile sale cu Mossad. Emailul lui Jeffrey Epstein sugerează circumstanțe suspecte în
Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025 prin tehnologie AI
Piața utilajelor de construcții din România a scăzut cu 19% în 2025, cu 2.540 de unități vândute. Detalii despre impactul tehnologiei și AI-ului
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății Florian Bodog, acuzat de angajare fictivă a consiliarei sale. Judecătorii au subliniat că activitatea prestată, deși nu a fost zilnică, a fost conformă cu fișa postului. Detalii despre fundamentarea deciziei aici. ÎCCJ a achitat definitiv pe Florian Bodog, fost ministru … Articolul Achitarea definitivă a lui Bodog: Motivarea ICCJ explicată apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan afirmă că România nu este subiectul raportului Camerei Reprezentanților din SUA despre libertatea de exprimare, subliniind că referirile la țară sunt contextuale. El explică anularea alegerilor din 2024 ca un act legal, bazat pe evaluări ale securității naționale și pe deciziile CCR. Nicuşor Dan afirmă că România nu este subiectul principal al raportului … Articolul Nicuşor Dan: Raportul Congresului SUA nu vizează România, alegeri anulate legal apare prima dată în Main News.
SUA, UE și Japonia au anunțat un parteneriat strategic pentru aprovizionarea cu minerale critice, esențiale în industria auto, apărare și digitalizare. Scopul este de a reduce dependența de China și de a întări securitatea economică. Noua colaborare vizează dezvoltarea proiectelor miniere, rafinării și reciclării. SUA, UE și Japonia au încheiat un parteneriat strategic pentru aprovizionarea … Articolul SUA, UE și Japonia formează parteneriat strategic pentru minerale critice apare prima dată în Main News.
Dinamo a învins-o pe Farul cu 3-2, stricănd astfel aniversarea lui Gică Hagi. Chiar dacă Farul a condus de două ori, Dinamo a revenit printr-un gol marcat de Alex Pop în minutul 89. „Câinii” ajung pe locul 2 în Superligă, egalând liderul Rapid. Farul rămâne pe locul 10, având un parcurs oscilant. Dinamo a învins … Articolul Dinamo a învins Farul și a stricat ziua lui Hagi în Superligă apare prima dată în Main News.
Rușii au bombardat o piață plină de oameni în Donețk, ucigând 7 civili și rănind 15, conform autorităților locale. Atacul a avut loc în timpul negocierilor de pace în Emiratele Arabe Unite. Bilanțul victimelor ar putea crește, iar cetățenii sunt somați să se evacueze în zone mai sigure din cauza bombardamentelor repetate. Rușii au bombardat … Articolul Rușii bombardează piața și ucid 7 oameni în timp ce negociază pacea cu Ucraina apare prima dată în Main News.
Agrana România SRL, cel mai mare producător de zahăr din țară, a câștigat un proces împotriva ANAF, obținând restituirea a 20 de milioane de lei. Instanța a anulat parțial deciziile fiscale impuse de ANAF, subliniind corectitudinea documentației companiei și nerespectarea procedurilor legale de către autorități. Agrana România SRL a câștigat un proces împotriva ANAF după … Articolul Producătorul de zahăr învinge ANAF și solicită 20 milioane lei compensare apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, afirmă că raportul din Congresul SUA sugerează că anularea alegerilor din 2024 trebuie contestată. El propune organizarea de noi alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate pentru a restabili încrederea românilor în democrație și a clarifica ingerințele în procesul electoral. Călin Georgescu propune organizarea de alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate ca … Articolul Reacția lui Călin Georgescu la raportul Congresului SUA: soluția optimă propusă apare prima dată în Main News.
Suporterii Farului Constanţa au părăsit stadionul în prima repriză în semn de protest faţă de președintele Gică Popescu și forțele de ordine. Fanii s-au plâns de abuzurile la care au fost supuși, comparându-se cu galeria FCSB, care a fost tratată favorabil la meciul precedent. Protestul a avut loc în minutul 15. Suporterii Farului au părăsit … Articolul Protest pe stadion: Suporterii Farului părăsesc meciul în semn de nemulțumire apare prima dată în Main News.
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost considerate productive, cu discuții ce vor continua. Delegația americană, condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner, a promovat avansarea unui potențial acord de pace, în ciuda obstacolelor teritoriale persistente. Detalii și evoluții în articol. Negocierile trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia de … Articolul Impresii după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi: progres sau stagnare? apare prima dată în Main News.
O elevă de 14 ani a provocat un incident terifiant la o școală din Krasnoiarsk, Rusia, stropind un coleg cu benzină și atacându-i pe alții cu un ciocan. Cinci copii au fost răniți, iar unul se află în stare critică. Autoritățile investighează atacul, iar școala a fost afectată grav. O elevă de 14 ani a … Articolul Incendiu și atac cu ciocanul într-o școală din Rusia provocate de o elevă de 14 ani apare prima dată în Main News.
Fosta judecătoare Adina Daria Lupea avertizează despre un posibil plan de reîntoarcere a practicilor represive din perioada Kovesi. Judecătorii incomozi riscă să fie vizați din nou de DNA, ceea ce ar putea afecta carierele și viețile acestora, având în vedere abuzurile din trecut și presiunea exercitată asupra magistraților. Fosta judecătoare Adina Daria Lupea avertizează despre … Articolul Magistrații incomozi, din nou în vizorul DNA: ce urmează? apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan a anunțat liberalizarea pieței de gaze în România din 2027, cu o perioadă de tranziție între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027. În această etapă, prețul gazelor va fi administrat de stat, asigurând stabilitate pentru consumatorii casnici și CET-uri, în contextul unei posibile supraproducții din Marea Neagră. România va implementa prețuri administrate … Articolul Ilie Bolojan: Liberalizarea pieței de gaze din 2027, prețuri reglementate până atunci apare prima dată în Main News.
Trei surori din India, în vârstă de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce s-au aruncat de la etajul nouă, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Tragedia evidențiază impactul dependenței de tehnologie și influența culturii coreene, despre care fetele au scris într-un bilet de adio. Trei surori din India, cu vârstele … Articolul Trei surori de 12, 14 și 16 ani sărind de la etajul nouă după confiscarea telefonului apare prima dată în Main News.
Acțiunile Novo Nordisk, producătorul medicamentelor Ozempic și Wegovy, au scăzut cu 20% după un avertisment privind presiuni de preț fără precedent. Compania se confruntă cu o scădere anticipată a vânzărilor și competiție crescută pe piața medicamentelor pentru obezitate, ceea ce afectează estimările financiare pentru 2026. Acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu până la 20% după … Articolul Ozempic și Wegovy: prăbușire pe bursă după presiuni mari asupra prețurilor apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan consideră că actuala coaliție guvernamentală ar putea funcționa mult mai bine cu respect reciproc între partide. În timpul conferinței de presă, el a discutat criticile PSD la adresa sa și solicitările UDMR privind reducerea taxelor locale. Stabilitatea politică este esențială pentru câștigarea încrederii cetățenilor. Premierul Ilie Bolojan afirmă că actuala coaliție guvernamentală … Articolul Bolojan: Coaliția poate îmbunătăți colaborarea prin respect reciproc apare prima dată în Main News.
Cristian Rădulescu, apropiat al lui Gruia Stoica, a fost pus sub control judiciar de DNA după o percheziție legată de o mită de 500.000 de euro. Ancheta vizează presiuni exercitate asupra unui administrator concordatar pentru obținerea unei clădiri în București, incluzând interceptări compromițătoare. Cristian Rădulescu, apropiat al lui Gruia Stoica, a fost pus sub control … Articolul Cristian Rădulescu, apropiatul lui Gruia Stoica, pus sub control judiciar de DNA apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan a declarat că interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale este dificil de implementat. El sugerează măsuri de prevenție și educare pentru părinți, subliniind că reglementările trebuie să fie realiste. În context, Raed Arafat a propus limitarea accesului copiilor la aceste platforme pentru a proteja copilăria. Premierul Ilie Bolojan consideră că interzicerea accesului minorilor … Articolul Interzicerea rețelelor sociale pentru copii: provocări în implementare apare prima dată în Main News.
Claudiu Niculescu revine în Superliga românească, preluând conducerea echipei Unirea Slobozia. Cu 21 de puncte după 25 de etape și fără victorii în 2026, echipa speră să evite retrogradarea sub noul antrenor. Niculescu, cu un palmares solid, înlocuiește pe Andrei Prepeliță într-o tentativă de salvare. Antrenorul Claudiu Niculescu revine în Superliga de fotbal, preluând-o pe … Articolul Unirea Slobozia îl aduce pe Claudiu Niculescu pentru a evita retrogradarea apare prima dată în Main News.
Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială din Toulouse caută 10 voluntari pentru un studiu inedit. Participanții vor primi 5.000 de euro pentru a sta întinși două săptămâni, consumând doar supă. Scopul este de a analiza efectele microgravitației și postului asupra organismului uman. Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială din Toulouse caută 10 voluntari pentru un … Articolul 5.000 de euro pentru doi săptămâni de stat în pat și mâncat supă apare prima dată în Main News.
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va prezenta joi măsurile de relansare economică, incluzând un proiect de lege cu componente fiscale și ajutoare de stat pentru IMM-uri. Consultarea publică va include sugestii din dialogul cu mediul de afaceri, vizând stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă durabile. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va prezenta joi … Articolul Măsuri de relansare economică: Proiect de lege fiscal și ajutoare de stat apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan: Stabilitatea politică, esențială în contextul împrumuturilor record din România # MainNews.ro
Ilie Bolojan subliniază importanța stabilității politice pentru reducerea costurilor dobânzilor în condițiile împrumuturilor record ale României de pe piețele externe. Avertismentele JP Morgan și economistului ING evidențiază riscurile în creștere, cu datoria publică care poate depăși 60% din PIB în 2026. Ilie Bolojan subliniază importanța stabilității politice pentru a genera costuri mai mici ale dobânzilor … Articolul Ilie Bolojan: Stabilitatea politică, esențială în contextul împrumuturilor record din România apare prima dată în Main News.
Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv după ce ÎCCJ a respins contestația sa. Acuzat de spionaj și de subminarea securității naționale prin legături cu ofițeri KGB, Bălan este implicat într-un dosar de securitate complex, cu implicații pentru cooperarea internațională. Alexandru Bălan, fost șef adjunct al SIS Moldova, rămâne în … Articolul Fost șef adjunct SIS Moldova, acuzat de spionaj, rămâne în arest preventiv apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României la Consiliul European informal. Printre subiecte se numără consolidarea Pieței Unice, simplificarea birocrației, tranziția către energia verde și creșterea competitivității economice. România își exprimă sprijinul pentru o Uniune a Energiei eficientă. Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României la Consiliul European informal … Articolul Nicușor Dan și Antonio Costa, priorități România la Consiliul European informal apare prima dată în Main News.
Panathinaikos vs PAOK, 20:30, LIVE VIDEO, echipele de start și OFI Creta – Levadiakos 1-1 # MainNews.ro
Panathinaikos și PAOK se întâlnesc din nou, cu meciul live la ora 20:30. În precedenta confruntare, Panathinaikos a câștigat 2-1, iar PAOK a răspuns cu o victorie 2-0. PAOK, pe locul 2 în campionat, vine după o victorie recentă. Detalii despre meci și echipele de start sunt disponibile. PAOK și Panathinaikos se întâlnesc în această … Articolul Panathinaikos vs PAOK, 20:30, LIVE VIDEO, echipele de start și OFI Creta – Levadiakos 1-1 apare prima dată în Main News.
Asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a solicitat recuzarea Biroului Procurorului din Utah, invocând un conflict de interese. Instanța analizează această chestiune procedurală în cadrul unui proces care poate avea impact asupra pedepsei capitale. Detalii despre audieri și probele adunate în caz. Tyler Robinson, acuzat de omorul lui Charlie Kirk, a solicitat recuzarea Biroului Procurorului … Articolul Cererea neașteptată a lui Tyler Robinson în cazul asasinatului lui Charlie Kirk apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă azi, la ora 19:00, în contextul tensiunilor din coaliție. PSD și UDMR îi transmit un ultimatum legat de mărirea taxelor și concedierile masive. Declarațiile sale sunt așteptate ca un test de forță în fața instabilității guvernamentale și presiunilor externe. Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de … Articolul Conferință de presă Ilie Bolojan: Ultimatum PSD și UDMR, ora 19.00 apare prima dată în Main News.
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu au fost demiși de Unirea Slobozia după al 16-lea eșec din campionat. Clubul a decis să facă schimbări în staff-ul tehnic pentru a răspunde crizei. Claudiu Niculescu este un nume important luat în calcul pentru preluarea echipei. Află detalii despre această mutare! Unirea Slobozia a demis antrenorii Andrei Prepeliță și … Articolul Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu demiși de Unirea Slobozia, anunț oficial apare prima dată în Main News.
