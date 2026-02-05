Eroziunea solară majoră surprinsă de NASA: Impactul asupra Pământului | VIDEO

01:10

Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari după fuziunea dintre SpaceX și xAI. Această tranzacție istorică, estimată la 1,25 trilioane de dolari, a crescut averea lui Musk cu 84 de miliarde de dolari, consolidându-și astfel statutul de cel mai bogat om din lume.