Consilierul diplomatic al lui Emmanuel Macron a fost marţi la Moscova şi a vorbit cu Iuri Uşakov - surse

20:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că a discutat cu liderul UDMR Kelemen Hunor, astăzi, despre problema impozitelor pe proprietate iar răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă. El a arătat că pot să analizeze în ce măsură se poate aduce o corecţie, prin legislaţie, ca primăriile se poată să revină asupra acestor impozite şi să le scadă sub nivelul minim stabilit de lege, lucru care nu e permis în prezent.