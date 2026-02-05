Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final

17:10

Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă “victimă”. Lukas Zima, care era cel […] The post A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! appeared first on Antena Sport.