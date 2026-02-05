Bogdan Vlădău, interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars! Dezvăluiri dureroase: mama sa s-a îmbolnăvit de cancer, iar tatăl de insuficiență cardiacă

11:00

Cătălin Măruță a făcut mărturisiri fascinante! Prezentatorul TV a vorbit, cu inima deschisă, despre momentul în care i se va termina emisiunea. Acesta mai are numai două zile la job-ul care l-a consacrat ani de-a rândul și, cu siguranță, trebuie să fie ciudat pentru el să își schimbe rutina după atât de mult timp. Iată ce va face după ce nu se va mai difuza proiectul la care a muncit aproape două decenii!