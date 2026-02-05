Dilinca și Mădălin Șerban, eliminați de la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență
SpyNews, 5 februarie 2026 12:20
Cinci săptămâni încheiate în formatul TV care face ca începutul de săptămână să fie de neratat! Cu probe care îi trec pe cei de acasă prin toate stările, de la râs, la lacrimi și de la seriozitate, la comedie reală, Power Couple rămâne prima alegere în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
• • •
Acum 30 minute
12:20
12:20
Bogdan Vlădău, interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars! Dezvăluiri dureroase: mama sa s-a îmbolnăvit de cancer, iar tatăl de insuficiență cardiacă # SpyNews
Bogdan Vlădău a făcut mărturisiri extrem de dureroase! Vedeta a povestit cât de dificil a fost anul 2025 pentru el. Acesta și-a pus sufletul pe tavă și a deschis subiecte destul de grele pentru orice om. Mai exact, este vorba despre faptul că mama sa s-a îmbolnăvit de o boală crâncenă, respectiv cancer, iar tatăl său de insuficiență cardiacă.
12:10
Mai mulți morți după ce un pod în construcție s-a prăbușit! A căzut în apă cu tot cu oameni și utilaje. Momentul a fost filmat # SpyNews
Tragedie pe șantier! Un pod aflat în construcție s-a prăbușit și a căzut în apă împreună cu mai mulți muncitori și u utilajele. Cel puțin cinci persoane au murit! Momentul prăbușirii a fost surprins în imagini.
Acum o oră
11:40
Ce complex fizic are Ioana Grama. Influencerița a vorbit despre acest lucru pentru prima dată # SpyNews
Cu toate că arată impecabil, Ioana Grama recunoaște că are un complex fizic. Influencerița a vorbit despre acest lucru pentru prima dată, mărturisind că deși îi place cum arată, nu este întotdeauna mulțumită de aspectul picioarelor sale.
Acum 2 ore
11:30
Anca Dinicu a ajuns la psihiatru! Ce i s-a întâmplat actriței, dar și care este starea sa actuală # SpyNews
Anca Dinicu a ajuns în cabinetul medicului psihiatru! Actrița a făcut mărturisiri inedite despre o perioadă în care nu s-a simțit neapărat bine și a scos la iveală lucruri mai puțin știute din viața sa privată. Iată despre ce este vorba!
11:10
Ce se întâmplă, de fapt, între Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor. Marina Dina a spus totul # SpyNews
Flirtul dintre Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor a stârnit curiozitatea fanilor. Marina Dina, recent întoarsă din Dominicană, după ce a fost eliminată din competiție, a spus lucrurilor pe nume. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi concurenți.
11:00
Ce va face Cătălin Măruță după ce nu va mai avea emisiune. Prezentatorul TV va renunța cu greu la un obicei # SpyNews
Cătălin Măruță a făcut mărturisiri fascinante! Prezentatorul TV a vorbit, cu inima deschisă, despre momentul în care i se va termina emisiunea. Acesta mai are numai două zile la job-ul care l-a consacrat ani de-a rândul și, cu siguranță, trebuie să fie ciudat pentru el să își schimbe rutina după atât de mult timp. Iată ce va face după ce nu se va mai difuza proiectul la care a muncit aproape două decenii!
11:00
Andreea Marin, semnal de alarmă. Imaginea vedetei este folosită ilegal pentru a promova o cremă # SpyNews
Andreea Marin a tras un semnal de alarmă, după ce a aflat că imaginea îi este folosită ilegal pentru a promova o cremă de față. Vedeta și-a sfătuit urmăritorii să nu cumpere produsul și nici să creadă în reclama respectivă.
10:40
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit # SpyNews
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani, au decis să își pună capăt zilelor aruncându-se de la etajul nouă al unul bloc, după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Niciuna dintre ele nu a supraviețuit.
Acum 4 ore
10:30
Speak, reacție acidă, după ce iubita lui, Cristina Ștefania, a fost criticată pentru cum arată. Cântărețul a răbufnit # SpyNews
Cristina Ștefania a fost criticată dur la un videoclip postat în urmă cu câteva luni, în care apare în timp ce stă în fața unei oglinzi. Iubita lui Speak a primit o mulțime de comentarii negative, majoritatea legate de felul în care arată. Cântărețul a răbufnit.
10:20
Tzancă Uraganu s-a pus pe slăbit! Manelistul vrea să dea jos burtica și nu mai speră la minuni. Astfel, cu dorința la purtător și cu obiectivele clare în minte, artistul a prezentat pe Internet ce mănâncă de când s-a hotărât să intre la dietă. Iată cum arată una dintre mesele sale!
10:20
Mădălin Șerban, prima reacție după ce el și iubita lui, Dilinca, au părăsit Power Couple. Ce a transmis fostul concurent # SpyNews
Mădălin Șerban a avut o primă reacție după ce el și iubita sa, Dilinca, au părăsit competiția Power Couple. Fostul concurent a transmis un mesaj scurt, dar cuprinzător, la scurt timp după eliminarea din celebra emisiune.
09:50
Karmen Minune a angajat bonă pentru prima dată pentru fiica ei, Sofia. De ce nu a apelat până de curând la un ajutor # SpyNews
Fiica lui Karmen Minune are aproape șapte ani, iar cântăreața a decis să apeleze la ajutorul unei bone pentru prima dată. Fiica lui Adrian Minune nu consideră că a avut nevoie de ajutor în creșterea Sofiei, însă de când a venit Liya, cele două petrec și mai mult timp împreună.
09:40
Brooklyn Beckham, o nouă lovitură pentru tatăl lui! Ce decizie de ultimă oră a luat fiul lui David Beckham # SpyNews
Brooklyn Beckham îi dă o nouă lovitură tatălui său! Fiul lui David Beckham a luat o decizie de ultimă oră care a surprins pe toată lumea. Gestul său neașteptat a stârnit reacții puternice și este un semn clar că relația tată–fiu trece printr-o perioadă delicată.
09:40
Gabi Tamaș și soția sa, în pragul divorțului! Mărturisirile incredibile ale concurentului de la Survivor: „Eu eram de vină” # SpyNews
Gabi Tamaș a făcut dezvăluiri impresionante! Concurentul de la Survivor și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioadele mai puțin plăcute din relația cu soția sa, Ioana Tamaș. Cei doi au ajuns de mai multe ori în pragul divorțului, iar fostul fotbalist a mărturisit acum a cui a fost vina.
09:10
Scene șocante pe un aeroport, după ce două avioane cu pasageri la bord au fost implicate într-o coliziune la sol. Incidentul a provocat panică printre călători. Autoritățile aeroportuare au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.
09:10
Larisa Udilă, părăsită de soț la o săptămână de la naștere! Cum a reacționat influencerița atunci când partenerul ei a plecat la munte cu prietenii # SpyNews
Larisa Udilă a fost părăsită de soț, la o săptămână de la naștere. Influencerița a povestit totul, cu lux de amănunte, pe rețelele de socializare. Se pare că Alexandru Ogică a simțit nevoia de relaxare și nu a stat prea mult pe gânduri. Iată cum a reacționat proaspăta mămică!
09:10
Viviana Sposub și iubitul ei ar fi împreună de câteva luni, iar Iustin Chiroiu și-a sărbătorit ziua de naștere. Noul partener al Vivianei Sposub a împlinit 25 de ani, iar ea i-a fost alături.
08:40
Fenomenul care i-a speriat pe americani. Ce s-a întâmplat în Florida, din cauza temperaturilor neobișnuit de scăzute # SpyNews
Un val de frig a lovit Florida, acolo unde iguanele au început să cadă din copaci „înghețate”. Nu a mai fost atât de frig de 15 ani, iar în sudul statului s-au înregistrat temperaturi de -1 grad Celsius. Autoritățile locale se grăbesc să colecteze toate iguanele înghețate.
08:40
Incident terifiant într-un lift! Mai multe baloane umplute cu gaz au explodat! Trei oameni au fost răniți # SpyNews
Clipe de coșmar într-un spațiu închis, unde nimeni nu ar fi bănuit că se poate întâmpla o tragedie. Un simplu drum cu liftul s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire, după ce mai multe baloane umplute cu gaz au explodat violent. Trei persoane au suferit răni, în urma incidentului. Iată mai multe detalii!
Acum 12 ore
00:30
Ionuț Galani, declarații rare despre problemele din căsnicie! Soția lui a pierdut trei sarcini: ”O perioadă foarte grea” # SpyNews
Ionuț Galani trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Georgiana, femeia care îi este alături de aproape două decenii. Artistul a recunoscut că în căsnicia lor nu e doar ”lapte și miere”, însă a mărturisit că au învățat să gestioneze momentele grele.
00:10
Cine a părăsit Power Couple. Concurenții au avut de ales între Dilinca și Mădălin Șerban și Luiza și Cătălin Zmărăndescu # SpyNews
După o proba care i-a amuzat teribil pe telespectatori, Power Couple a ajuns din nou la proba pentru eliminare. Astfel, concurenții propuși spre eliminare au fost .... Numai o echipă a putut merge mai departe!
00:00
Fostul iubit al Ioanei Popescu, acuzat că vrea să vândă poze din telefonul ei! Mihai a reacționat # SpyNews
Apar informații extrem de grave după moartea Ioanei Popescu! Fostul iubit ar fi încercat să vândă imagini din telefonul regretatei jurnaliste. Mihai Lungu a reacționat în urma acestor acuzații. Mai mult, a dezvăluit ce intenții are cu casa vedetei.
Acum 24 ore
23:30
Cătălin Zmărăndescu a făcut urât în "Labirintul simțurilor", de la Power Couple. Imagini savuroase cu kickboxerul # SpyNews
Pe cât de dur îl vedeți, pe atât de mult s-a speriat, în această seară, la Power Couple! Cătălin Zmărăndescu și-a forțat corzile vocale la maximum, în "Labirintul simțurilor". S-a lăsat cu vorbe grele!
23:20
Acțiune de amploare, miercuri seară, în București. S-au tras focuri de armă, iar un polițist a fost rănit, în timpul unei operațiuni de capturare a unor traficanți periculoși de droguri. Traficanții ar fi lovit mașina de poliție.
23:20
Logodnica lui Oase a plâns neîncetat, la Power Couple! Ce i s-a întâmplat Mariei: "Am lucrat, cu terapie..." # SpyNews
Concurenții de la Power Couple s-au confruntat cu o proba care le-a dat mari bătăi de cap. Oase nu și-a mai văzut logodnica oprită din plâns! Maria a izbucnit în lacrimi și s-a stăpânit extrem de greu! Iată ce a speriat-o atât de tare!
22:50
Lucas a venit în vizită la Alina Marymar! Bruneta s-a gândit direct la nepotul care și-a pierdut viața: "S-a întors..." # SpyNews
Alina Marymar a rămas șocată, după ce i-a fost adus pe lume un nepot care îi seamănă izbitor copilului care a decedat din cauza unei boli nemiloase. Partenera lui Tzancă Uraganu nu crede că ar fi doar o coincidență!
22:50
Monica Pop ar putea să ajungă din nou la operație, din cauza cancerului. Medicul a făcut declarații emoționante # SpyNews
Monica Pop este un exemplu de putere și curaj. Medicul a primit un diagnostic crunt în urmă cu mulți ani, dar a reușit să lupte cu toate forțele împotriva cancerului. Monica Pop a făcut declarații emoționante despre cea mai mare provocare a vieții sale.
22:10
Georgică Cornu, declarații exclusive despre întâlnirea cu Marina Almășan, la tribunal! Informații noi din procesul dintre cei doi foști parteneri # SpyNews
Georgică Cornu și Marina Almășan se pregătesc să stea față-n față la tribunal. În luna martie, cei doi foști parteneri se întâlnesc din nou în sala de judecată, iar Spynews.ro are informații exclusive despre proces. Mai mult decât atât, Georgică Cornu face declarații și spune dacă este sau nu pregătit pentru „marea întâlnire” cu fosta sa parteneră de viață.
22:10
Roxana Dobre nu-l scapă din ochi pe Florin Salam! Manelistul, asaltat de fani la mall! Cum a fost surprins împreună cu soția lui | VIDEO # SpyNews
Roxana Dobre are grijă să nu-l scape din ochi pe Florin Salam, care, ori de câte ori iese din casă, este asaltat de fani. Așa s-a întâmplat și acum câteva zile, când cei doi au ieșit împreună la mall. Admiratorii l-au „încolțit”, însă soția i-a fost tot timpul alături. Imagini exclusive surprinse de reporterii Spynews.ro.
22:10
Costel Biju a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Cum se simte artistul după intervenția chirurgicală suferită și cât timp va sta departe de scenă. Cântărețul a vorbit și despre alte două intervenții chirurgicale pe care urmează să le facă, dar și despre familie.
22:10
Clipe grele pentru o mondenă de la noi! Corpul i-a cedat, a ajuns pe patul de spital cu tot cu copil: „Am fost nevoită să îl iau cu mine, nu am cu cine să îl las” # SpyNews
O mondenă de la noi a trecut prin clipe grele, după ce corpul i-a cedat. Aceasta a ajuns pe patul de spital, împreună cu cel mic. Ce i-au spus medicii și cum a ajuns în această situație. Declarații sfâșietoare!
22:10
Gheorghe Dincă, supranumit „Monstrul din Caracal”, închis pentru că le-a omorât pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, apoi le-a incendiat cadavrele, a încercat „Schema Ataș” - o permisie „temporară”, ca să scape de pedeapsa de 30 de ani, însă instanța s-a prins de „manevră”.
22:10
Tragedia din Cenei care a șocat România a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Pe atunci, Mario Berinde, un adolescent de doar 15 ani, a fost ucis cu sânge rece de proprii lui prieteni. Familia tânărului a rămas în suflet cu un gol imens, pe care nimeni nu-l va putea umple vreodată. Bunica lui Mario Berinde este sfâșiată de durere!
22:00
Cu cine și-ar dori Marian să petreacă o zi la munte! Concurenta a fost încântată de propunere: ”N-aș refuza” # SpyNews
Marian a primit o provocare din partea Ralucăi Preda, prezentatoarea emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Concurentul a dezvăluit cu ce fată din casă și-ar dori să petreacă o zi întreagă într-o escapadă la munte.
21:30
Incendiu devastator într-un complex de locuințe. Mai multe case au luat foc în noaptea de marți spre miercuri, în Barangay Lamion din orașul Bongao, în zona de sud din Filipine. Peste 4.000 de oameni au fost evacuați de urgență.
21:30
Cristina Ștefania își iubește părințîi necondiționat și petrece timp de calitate alături de ei de câte ori are ocazia. De această dată, logodnica lui Speak și-a dus mama și tatăl într-o vacanță, acolo unde îi răsfață neîncetat. Cât de frumoși sunt!
21:00
Cine este cea mai importantă ființă pentru Ramona Olaru. Își lasă orice plan deoparte pentru ea # SpyNews
Ramona Olaru le-a făcut urmăritorilor săi cunoștință cu cea mai importantă ființă din viața ei. Asistenta de la Neatza s-a bucurat că nu a putut ajunge la un eveniment și a petrecut timp alături de ea. Iată despre cine e vorba!
20:50
Ce impresie le-a făcut Adi concurentelor din casă! Comportamentul lui le-a enervat: ”Arunci cuvintele prea din oală” # SpyNews
Adi este noul concurent din casa Mireasa. Băieții și fetele din sezonul 12 l-au cunoscut deja pe tânărul de 26 de ani. În timp ce concurenții i-au prezentat regulile din casă, concurentele și-au format opinii despre el.
20:20
Mădălina Ghenea a primit vestea pe care o aștepta! Coșmarul pe care l-a trăit în ultimele luni a luat sfârșit pentru vedetă. Femeia de 45 de ani care a hărțuit-o a fost condamnată la închisoare. Iată ce pedeapsă a primit!
20:20
De ce se teme cel mai mult Gabi Tamaș, la Survivor: "Este una dintre cele mai grele emisiuni din lume" # SpyNews
Gabi Tamaș a spus "DA" și provocării Survivor, după ce a câștigat Asia Express, alături de Dan Alexa. Fotbalistul se află acum într-una dintre cele mai grele emisiuni, așa cum a numit-o chiar el. Haideți să aflăm în următoarele rânduri de ce se teme cel mai mult!
19:50
Veste mare în showbiz! Sora unui trapper de la noi a rămas însărcinată și a publicat și primele imagini cu bebelușul pe care urmează să-l nască. Iată despre cine este vorba!
19:40
Deși nu mai formează un cuplu cu Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean nu duce deloc lipsă de romantism. Dansatoarea este răsfățată cu surprize la care alte femei doar visează. Iată surpriza fabuloasă de care a avut parte.
19:10
Ema Oprișan, atac cu direcție spre Răzvan Kovacs! Ce replică i-a dat fosta concurentă de la Insula Iubirii, după despărțire # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au încheiat socotelile la finalul lunii ianuarie, iar anunțul a fost făcut chiar de către fostul partener al brunetei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a luat copiii și s-au mutat din Timișoara, însă Ema Oprișan a scris și un mesaj dur, cu direcție către tatăl fiicei sale.
19:10
Cum arată Larisa Udilă la o săptămână după naștere. Influencerița are 15 kilograme în plus: ”Nu mă cuprinde nimic” # SpyNews
Larisa Udilă a născut săptămâna trecută, iar acum a început lupta cu kilogramele în plus! Influencerița a mărturisit că își dorește să revină la silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată, însă nu pune presiune deloc din acest punct de vedere.
18:30
Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula lui din închisoarea Metropolitan Correctional Center, din Manhattan. Decesul a avut loc pe data de 10 august 2019, iar recent au apărut imagini cu locul în care pedofilul și-a dat ultima suflare.
18:30
Cristi Manea a izbucnit în plâns, pe terenul de fotbal! Soțul Irinei Deaconescu și-a pierdut de curând mama # SpyNews
Cristian Manea și-a pierdut mama în urmă cu câteva zile. Fotbalistul celor de la Rapid a intrat pe teren la scurt timp după ce a avut loc înmormântarea celei care i-a dat viață. Copleșit de durere, dar și de emoții atunci când a văzut cât de empatică au fost suporterii, sportivul a izbucnit în plâns.
17:50
Nu mai durează mult până când românii vor trece la ora de vară. Ei bine, cu toții știm că ceasul se va da cu o oră înainte și dormim mai puțin, însă nu mulți cunosc cum ne afectează mai exact schimbarea. Haideți să aflăm în următoarele rânduri!
17:40
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat # SpyNews
Accident extrem de grav în București! O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal cu mașina, în fața unei școli din Sectorul 3, miercuri după-amiază. Copilul a fost resuscitat de medici, însă fără rezultat. Traficul este blocat pe ambele benzi.
17:30
Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt răi” # SpyNews
Sora lui Mario Berinde a reacționat pentru prima dată după ce s-a zvonit că a fost amenințată cu moartea. Raluca a transmis un mesaj în care a precizat că ar fi fost create mai multe conturi false cu numele ei.
