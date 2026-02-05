Nicușor Dan se laudă cu tancurile Abrams care au venit în România, aceleași tancuri strivite de armata rusă în Ucraina

10:10

Un polițist de la Ordine Publică a fost înjunghiat la Baia Mare de un adolescent în vârstă de 16 ani. Incidentul grav a avut loc miercuri 4 februarie, când agentul de la Biroul de la Ordine Publică a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute. Acesta a fost lovit cu un cuțit de două […]