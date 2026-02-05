Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes

09:40

Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, iar printre acestea se află și conversația cu o elevă de liceu. Dialogul confirmă modul de operare al miliardarului: acesta le manipula prin promisiunea unui trai mult mai bun și chiar a unei cariere de succes […]