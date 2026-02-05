Liberalizarea amânată a gazelor| "Cu populisme nu ajungem departe"

15:20

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, că premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, care a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, nici pe omul de afaceri din Constanţa, Jean Paul Tucan, care apare în acest dosar. Ea a precizat că, la toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul, sar asta nu înseamnă o relaţie directă, o relaţie personală cu cei cu care apare în fotografii.