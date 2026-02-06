Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum, în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânați brusc, nu faceți manevre agresive!”
BizBrasov.ro, 6 februarie 2026 05:10
Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv, Sorin Ene. Acesta are și o serie de recomandări pentru șoferi, atât în oraș, cât și în afara localităților sau pe drumurile montane. Prima recomandare vizează chiar decizia de a [...]
Intrarea în legalitate a unei construcții fără autorizație: Pașii pe care trebuie să îi urmezi # BizBrasov.ro
Construcțiile fără autorizație pot părea o soluție convenabilă, însă consecințele legale pot fi serioase și de durată. Intrarea în legalitate este posibilă doar în condiții strict reglementate și presupune un parcurs administrativ complex. Parcurgerea corectă a tuturor etapelor este singura cale prin care o construcție ilegală poate deveni, în mod real, una recunoscută de lege. [...]
Ministrul Sănătății a anunţat că vor fi excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Cine nu va fi afectat # BizBrasov.ro
Legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente, potrivit ministrului sănătății, Alexandru Rogobete. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu. „Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind [...]
Târgul Produselor Tradiționale și Locale, la Covasna: „Preparate autentice, obiecte lucrate manual și bunătăți pregătite după rețete transmise din generație în generație” # BizBrasov.ro
La finalul săptămânii viitoare, respectiv duminică, 15 februarie, în centrul orașului Covasna va avea loc „Târgul Produselor Tradiționale și Locale” Meșteșugarii și producătorii locali, care își doresc să participe la eveniment încă se mai pot înscrie. „Pe data de 15 februarie 2026, duminică de la ora 9.00 Primăria Orașului Covasna în parteneriat cu Casa Orășenească [...]
Proiect: Bonificație de 3% la impozitul pe venit pentru persoane fizice, care respectă o procedură # BizBrasov.ro
Persoanele fizice care depun Declarația Unică vor primi o bonificatie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Ar putea primi astfel bonificație la plata în 2026 a impozitului pentru veniturile din 2025, în jur de 800.000-1 milion de persoane cu [...]
FOTO Teren lăsat în paragină pe Aleea Sânzienelor: mizerie, oameni ai străzii și o țeavă de gaz, pericol public # BizBrasov.ro
Terenul fostei fabrici de reparații vagoane de pe Aleea Sânzienelor, lăsat pârloagă, a fost salubrizat astăzi în urma sesizărilor repetate venite din partea locatarilor din zonă, care au reclamat existența unor pericole majore pentru siguranța publică. Amplasamentul se află în proprietate privată, dar a fost lăsat complet în paragină, ținând cont că proprietarul are de [...]
Comprest anunță schimbări în colectarea deșeurilor din Bod. Ce trebuie să știe locuitorii # BizBrasov.ro
Compania Comprest anunță modificări ale graficului de colectare a deșeurilor în comuna Bod, măsuri care vor intra în vigoare începând cu 9 februarie 2026. Decizia a fost luată în vederea restabilirii echilibrului contractual al serviciului public de salubrizare, transmit reprezentanții operatorului. Modificări pentru deșeurile reciclabile Începând cu noul program, colectarea fracțiilor reciclabile se va face [...]
Aproape 55.000 de apeluri la numărul 112, preluate de ISU Brașov, în 2025. Pompierii brașoveni au intervenit la 450 de incendii, anul trecut # BizBrasov.ro
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov anunță că, anul trecut, dispeceratul a preluat 54.062 de apeluri la numărul unic de urgență 112, ceea ce reprezintă o medie zilnică de 148 de apeluri. „În ceea ce privește Sistemul de avertizare a populației RO-ALERT, în anul 2025 au fost transmise 387 de mesaje în situații reale, [...]
94% dintre români sunt proprietari de locuințe. Țara noastră are cei mai mulți proprietari din UE, dar și cele mai aglomerate case # BizBrasov.ro
În 2024, peste 94% din populaţia României trăia într-o locuinţă proprietate personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, mai mult de două treimi (68,4%) dintre locuitori deţineau în 2024 locuinţa în care trăiau, în scădere uşoară față de 2023 (69,1%). [...]
Sechestru de 1,5 milioane de euro pus pe activele unui hotel din Brașov, în urma unui accident care a avut loc la spa-ul unității # BizBrasov.ro
Sechestru de 1,5 milioane de euro pus pe activele unui hotel din Brașov, în urma unui accident care a avut loc la spa-ul unității. Pe 15 martie 2022, Ana Oprea a fost grav rănită în spa-ul hotelului Kronwell, după ce i-a fost oferită o soluție parfumată pentru saună, nediluată și fără instrucțiuni. În momentul în care [...]
O femeie de afaceri din Brașov, acuzată că a înșelat 168 de firme și primării cu consultanță pe fonduri UE. Primăria Bod, printre păgubiți # BizBrasov.ro
O antreprenoare din Brașov a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi înșelat 168 de firme și administrații publice locale din întreaga țară, cărora le-ar fi promis sprijin pentru obținerea de fonduri nerambursabile. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește un milion de euro. Potrivit rechizitoriului, citat de Știrile ProTV femeia [...]
Salată de icre cu caras, retrasă din magazinele Kaufland. Era contaminată cu bacteria Listeria monocytogenes # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi, 5 februarie, că un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit ANSVSA, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot [...]
Investigație declanșată de Inspectoratul Școlar Județean Brașov la un liceu din județ. Un elev s-a plâns, în mod anonim, de modul în care a fost tratat la școală # BizBrasov.ro
Un elev de 17 ani care a învățat într-un liceu din județul Brașov și s-a transferat recent de acolo a transmis online, în mod anonim, un mesaj în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”, ediția 2025-2026. Tânărul acuză probleme grave de conduită profesorală, abuzuri asupra elevilor și lipsă [...]
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, situat la doar o oră de Brașov, a fost vândut. Proprietatea este ascunsă în pădure și are heliport # BizBrasov.ro
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăţi de lux din România, a fost vândut unui antreprenor din HoReCa, după ce a atras interesul mai multor investitori, a anunţat Romania Sotheby’s International Realty. Proprietatea, cunoscută astăzi sub numele de Hadar Chalet, face [...]
Iubitorii de teatru sunt invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”, începând cu ora 19.00, în Sala Studio, pentru a urmări piesa „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial sub titlul _Crize sau Încă o poveste de dragoste_, a fost [...]
De la vot în Parlament, la hub de inovare. Cum ar putea Brașovul deveni Silicon Valley-ul Estului # BizBrasov.ro
Deputatul de Brașov Sebastian Rusu a votat, în Parlament, Strategia Uniunii Europene pentru Start-up-uri, un document care vizează reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțare și crearea unui cadru predictibil pentru dezvoltarea rapidă a afacerilor inovatoare. Potrivit parlamentarului, decizia reprezintă „un vot pentru viitorul celor care au curajul să construiască de la zero”. „Start-up-urile nu sunt [...]
Tur ghidat în ultima zi a expoziției „Sibylle Bergemann – Fotografii: Între modă și realitate socială”, la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov și Centrul Cultural German Brașov invită publicul duminică, 8 februarie 2026, de la ora 14:00, la un tur ghidat susținut de Ionela-Andreea Ghețe, în ultima zi a expoziției „Sibylle Bergemann – Fotografii: Între modă și realitate socială”. Participarea va fi liberă. Intitulat „Sibylle Bergemann – Fotografie și umanism”, turul ghidat propune [...]
VIDEO Trei pui de urs, show pe pârtie în Poiana Brașov, azi dimineață. Nu se știe unde era mama ursoaică # BizBrasov.ro
VIDEO Trei pui de urs, show pe pârtie în Poiana Brașov, azi dimineață. Nu se știe unde era mama ursoaică. Un video postat în această dimineață pe rețelele de socializare arată trei pui de urs care i-au uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie [...]
Trei tineri „mascați” au jefuit o sală de jocuri din Brașov, după ce au amenințat cu violența o angajată în vârstă de 20 de ani. Au reușit să fure 12.000 de lei, în urma unui plan bine pus la punct, dar fără să țină cont de camerele de supraveghere. Cei trei au fost prinși de [...]
Cod galben de ninsori și vânt puternic în județul Brașov. Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri # BizBrasov.ro
Cod galben de ninsori și vânt puternic în județul Brașov. Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri. Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, valabilă până vineri dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunţă că, până vineri dimineaţă, va [...]
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 și acasă la primarul PSD Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar # BizBrasov.ro
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 și acasă la primarul PSD Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar. Primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoiţă, este vizat de o anchetă DNA, joi, având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. [...]
VIDEO Jaf la o sală de jocuri din Brașov: Trei tineri au amenințat cu violența o angajată de 20 de ani și au furat 12.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu trei bărbați în stare de arestare preventivă, cercetați pentru comiterea unor infracțiuni de tâlhărie calificată și portul sau folosirea fără drept de obiecte [...]
Pericolul invizibil din mediul online. Cum se infiltrează „troienii” în dispozitivele tale # BizBrasov.ro
Un program care pare legitim poate ascunde, în realitate, un Troian – un tip de malware care se instalează discret pe dispozitiv și le oferă atacatorilor acces neautorizat la date personale, parole sau chiar control total asupra sistemului, avetizează DNSC. Cum funcționează un troian? De cele mai multe ori, acesta se prezintă sub forma unei [...]
Avertisment BNR: Un document atribuit instituției, care circulă în mediul online, este fals # BizBrasov.ro
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, care circulă în mediul online, datat 04.02.2026, purtând sigla instituției, este un fals. „BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte [...]
O companie privată, preț sub cel al Hidroelectrica la energie electrică. Este însă doar pe un termen limitat # BizBrasov.ro
Nova Power&Gas a devenit cel mai ieftin producător de energie pe piață, loc ocupat anterior de compania de stat Hidroelectrica. Potrivit Profit.ro, Nova Power%Gas are două oferte promoționale mai avantajoase decât cea a Hidroelectrica. Una, de 0,352 lei/KWh pentru energia marfă, este cu aproape o pătrime sub cea a producătorului hidro, iar prețul este valabil pentru o [...]
O firmă din Brașov este principalul exportator de componente militare din România către Israel. Este deținută de un fost director al Romarm # BizBrasov.ro
O firmă din Brașov este principalul exportator de componente militare din România către Israel. Este deținută de un fost director al Romarm. România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de publicația Snoop. Cele mai multe transporturi au fost făcute cu [...]
Săpături pe mai multe străzi din Brașov, din martie: investiții de 400 milioane lei în rețelele de apă # BizBrasov.ro
Începând de luna viitoare, pe mai multe străzi din municipiul Brașov vor avea loc lucrări de săpătură, ca parte a unor proiecte derulate de Compania Apa Brașov pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Potrivit directorului de Programe Externe al Companiei Apa Brașov, Doru Șopterean, unele șantiere sunt deja active. „Lucrările au fost [...]
Patru locomotive Rade Končar, în „service” la Brașov pentru a fi complet modernizate cu fonduri PNRR # BizBrasov.ro
SCRL Brașov avansează cu proiectul de modernizare a locomotivelor produse de Rade Končar în locomotive cu motoare asincrone și ETCS numite LEMA4000, proiect finanțat cu fonduri PNRR. Dacă primele 5 locomotive sunt deja în circulație și pot fi văzute la tracțiunea trenurilor în special pe ruta București – Brașov, diferența până la cele 17 din [...]
Șefa procurorilor din Făgăraș, revocată din funcție. Ar fi lăsat tot greul pe umerii procurorilor de execuție și ar fi fost arogantă, în ciuda solicitărilor repetate de a prelua anumite sarcini de urmărire penală # BizBrasov.ro
Șefa procurorilor din Făgăraș, revocată din funcție. Ar fi lăsat tot greul pe umerii procurorilor de execuție și ar fi fost arogantă, în ciuda solicitărilor repetate de a prelua anumite sarcini de urmărire penală. Procuroarea Codruța-Romana-Maria Șandru a fost revocată de la conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș de către Secția pentru procurori a [...]
Grupul Țiriac demarează în vară construcția ansamblului rezidențial de 100 de milioane de euro de pe fosta platformă Lemexim / „Focusul nostru este spitalul oncologic. Nu vrem profit din proiect, dar nu vrem să fim nici pe pierdere” # BizBrasov.ro
Omul de afaceri Ion Țiriac se pregătește să investească 100 de milioane de euro pe platforma Lemexim din Brașov. Cumpărată în plin boom, în 2007, cu 8,1 milioane de euro de la omul de afaceri brașovean Ioan Neculaie, platforma Lemexim a fost lăsată pârloagă timp de 20 de ani. Inițial, compania cumpărătoare, Masterange Imobiliare, în [...]
Primăria începe o nouă „luptă” pentru mărcile legate de numele Brașovului, astfel încât acestea să nu fie exploatate comercial fără consimțământul autorității locale și în afara spiritului de respect față de comunitate. Astfel, ar urma să depună o nouă opoziție la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), după ce a fost depusă o [...]
Povestea Parcului central al Brașovului: A fost denumit „Parcul prieteniei româno-sovietice” # BizBrasov.ro
Parcul central al Braşovului, ce datează de pe la 1885, era la început un loc viran de-a drepta şi de-a stânga porţii vămii, pe locul unde trăgeau carele sătenilor ce veneau cu marfa la târgul din cetate. Pe promenadă se plimba în cursul săptămânii tineretul braşovean. Duminica după prânz era rezervată lucrătoarelor şi servitorimii, ce [...]
Conducta „din sticlă” care îi lăsa frecvent pe locuitorii din Ghimbav și Codlea fără apă va fi schimbată anul acesta # BizBrasov.ro
Cu ani în urmă, Compania Apa Brașov a amenajat o nouă magistrală care să alimenteze localitățile Ghimbav și Codlea. Deși față de alte conducte „seculare” ar fi trebuit să aibă o durată de viață mai lungă, aceasta a început să aibă probleme din primii ani de exploatare. În doi ani, avariile au fost și mai [...]
Primăria deschide șantierul de la Cetățuia Brașovului. Va plăti 38.000 de lei pentru supravegherea lucrărilor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a finalizat, în decembrie anul trecut, licitația pentru derularea unor lucrări urgente de punere în siguranță a Cetățuiei de pe Dealul Straja. În vederea deschiderii șantierului, recent, a semnat un contract cu un diriginte de șantier. Valoarea acestuia este de 38.000 de lei, iar una dintre condiții a fost aceea ca supraveghetorul lucrărilor să fie [...]
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu. În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, marcând noaptea cea mai scurtă a anului și trecerea la ora de vară. Această [...]
„Cum s-a fabricat un lider al furiei”: Traseul deputatului de Brașov Dan Tanasă – din laboratorul lui Dan Voiculescu, la vârful AUR # BizBrasov.ro
„Cum s-a fabricat un lider al furiei”: Traseul deputatului de Brașov Dan Tanasă – din laboratorul lui Dan Voiculescu, la vârful AUR. După ce a părăsit România în primul val masiv de emigranți care au plecat în Spania post aderare la UE, Dan Tanasă a ajuns astăzi portavocea anti-imigrație din țara noastră. Preocupat obsesiv de [...]
Taxa de succesiune: Când se plătește și ce trebuie să faci ca să nu crească costul acesteia # BizBrasov.ro
Succesiunea este o procedură inevitabilă pentru oricine moștenește bunuri, iar costurile pot varia semnificativ în funcție de momentul în care este inițiată. Astfel, dezbaterea succesiunii în termen de un an de la deces este cea mai sigură cale de a evita plata taxei de succesiune, care poate ajunge la sume importante. Din punct de vedere [...]
VIDEO Doi bărbați, prinși în flagrant de polițiști cu un kilogram de cocaină în mașină. Procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea traficanților de droguri de mare risc # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 34 și 38 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „Astfel, la data de 3 februarie [...]
Cât costă apartamentele la început de 2026? Brașovul a rămas în topul celor mai scumpe orașe și în ianuarie # BizBrasov.ro
Prețurile apartamentelor din Brașov au stagnat la început de 2026, însă orașul rămâne pe podiumul celor mai scumpe din țară când vine vorba de imobiliare. Prețul mediu cerut de proprietarii și dezvoltatorii din Brașov a rămas la 2.228 euro/mp în luna ianuarie, nivel similar cu cel înregistrat pe plan local în decembrie. La [...]
Primăria Brașov va reconfigura componența CTATU, după o decizia a instanței. Juriștii așteaptă motivarea deciziei pentru a exercita o cale extraordinară de atac # BizBrasov.ro
Primăria Brașov va reconfigura componența Comisiei Tehnice pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, după ce instanța a decis că primarul, administratorul public și secretarul general al municipiului nu au ce căuta în aceasta, inducându-se ideea că ar fi politizată. Decizia a fost luată de consilierul Alexandru Gheorghe a atacat hotărârea de Consiliu Local prin care a [...]
Ocolitoarea ce va scoate traficul greu din Tohanul Vechi: Primăria Zărnești a obținut aproape toate avizele necesare studiului de fezabilitate # BizBrasov.ro
Zărneștiul vrea să scoată traficul greu din oraș cel puțin pe sectorul de pe raza Tohanul Vechi, unde șoseaua, respectiv DN 73A, este destul de îngustă, iar traficul le creează neplăceri localnicilor. Primăria Zărnești a anunțat că a depus la Compania de Căi Ferate CFR S.A. documentația necesară pentru obținerea ultimului aviz necesar proiectului „Ocolitoare [...]
FOTO 6 elevi din Brașov, calificați la Naționala First Lego League Challenge cu un proiect care combină Arheologia, AI-ul și Robotica # BizBrasov.ro
O echipă formată din 6 elevi brașoveni coordonați de 2 mentori ai centrului educațional Inventicum, a participat la FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, eveniment care a avut loc în 31 ianuarie 2026. Echipa INVENTIFORCE a obținut locul 2 și s-a calificat în etapa națională cu distincția „Robot Performance Award”. La regionala de la [...]
Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele zile și arată că până pe data de 8 februarie temperaturile vor fi în ușoară creștere și se mai temperează precipitațiile. Începând din seara zilei de 8 februarie, dar și în zilele următoare, temperaturile scad drastic și revin ninsorile, iar valul de ger se va menține cel puțin până la jumătatea [...]
Președintele Nicușor Dan: „România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA”. „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei” # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan: „România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA”. „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei”. Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce Comisia Juridică din Camera Reprezentanților SUA a transmis un raport care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din [...]
Numărul infecțiilor respiratorii, din nou, în creștere la Brașov: Peste 2.500 de cazuri, înregistrate în doar o săptămână # BizBrasov.ro
Specialiștii Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 26 ianuarie-1 februarie 2026, au fost raportate 2541 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost înregistrate 2318 cazuri. Este vorba despre: •214 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 254 de cazuri în săptămâna de supraveghere 19.01-25.01.2026; •1957 [...]
VIDEO Razie la Brașov și Făgăraș: Amenzi de 24.000 de lei, aplicate de polițiști/ Ce nereguli au descoperit # BizBrasov.ro
Acțiune amplă desfășurată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov și ai Municipiului Făgăraș. „În cadrul acțiunilor, polițiștii au verificat identitatea a peste 120 de persoane cu interes operativ, precum și peste 70 de autovehicule, iar pentru încălcările legislative au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de aproape 19.000 de lei. [...]
Pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la Săcele. „La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele, o autocisternă cu apă, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat [...]
VIDEO Un angajat al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a cerut și a primit o mită de 4.000 de lei. Vizitat ieri de procurori, a dormit o noapte în arest și astăzi află dacă „sejurul” se prelungește la 30 de zile # BizBrasov.ro
VIDEO Un angajat al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a cerut și a primit o mită de 4.000 de lei. Vizitat ieri de procurori, a dormit o noapte în arest și astăzi află dacă „sejurul” se prelungește la 30 de zile. După cum vă informa ieri Biz Brașov, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul [...]
Investiții de peste 27,7 milioane lei în rețelele de apă și canalizare din Ghimbav și Codlea. De la jumătatea lui martie se vor deschide șantiere pe zeci de străzi # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru – etapa II”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Proiectul include 13 contracte de lucrări. Contract semnat pentru Ghimbav și Codlea Unul dintre aceste contracte este Contractul de lucrări BV-CL-R09 [...]
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, pe scenă la Roma în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026 # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov trece granițele țării pentru a participa la un eveniment aparte. Spectacolul „Viața mea din flori” va fi prezentat publicului din Italia, la sfârșitul acestei săptămâni. Invitația vine din partea Teatro di Roma, spectacolul brașovean fiind inclus în calendarul festivalului italian „Yorick”. Evenimentul face parte din Programul „Anului Cultural România – [...]
