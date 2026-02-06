Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum, în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânați brusc, nu faceți manevre agresive!”

13:40

VIDEO Un angajat al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a cerut și a primit o mită de 4.000 de lei. Vizitat ieri de procurori, a dormit o noapte în arest și astăzi află dacă „sejurul” se prelungește la 30 de zile. După cum vă informa ieri Biz Brașov, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul [...]