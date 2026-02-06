Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025, față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori

04:00

Succesiunea este o procedură inevitabilă pentru oricine moștenește bunuri, iar costurile pot varia semnificativ în funcție de momentul în care este inițiată. Astfel, dezbaterea succesiunii în termen de un an de la deces este cea mai sigură cale de a evita plata taxei de succesiune, care poate ajunge la sume importante. Din punct de vedere [...]