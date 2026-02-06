Tinerii români, așteptați să se înscrie voluntar în armată, va fi bătaie pe cele 1000 de locuri?

12:30

Boicotarea lucrărilor Curţii Constituţionale nu va mai fi posibiă, absenţele nemotivate de la lucrările plenului vor fi sancţionate financiar, iar judecătorii Curţii vor putea fi revocaţi dacă sunt incompatibili sau dacă absentează de la trei şedinţe consecutive ale plenului, conform unui proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR iniţiat de parlamentarii liberali Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu, în contextul în care boicotul a patru dintre judecătorii constituţional a provocat mai multe amânări ale unei decizii cu privire la legea care creşte vârsta de pensionare pentru magistraţi şi care le reduce pensiile acestora, potrivit news.ro.