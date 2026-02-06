Amenzile nu mai sperie - ANPC a găsit nereguli la peste 200 de operatori economici consiliați anterior

07:20

MG4, cel mai vândut automobil al mărcii britanice, deținută în prezent de grupul chinez SAIC, va putea fi cumpărat în două versiuni de design complet diferite, cu motorizări de asemenea diferite. Decizia constructorului chinez a fost luată pentru a putea vinde în Europa noua generație, mai ieftină, fără să piardă clienții pentru generația existentă, mai bine echipată, care a primit un facelift.