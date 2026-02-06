Robert Negoiță - avertizat despre construirea de drumuri peste conducte de gaze

12:40

Înainte să fie un mare antrenor, a fost un mare jucător. Un căpitan de echipă care a dus naționala României la Cupa Mondială, după 36 de ani în care tricolorii au lipsit de la cea mai mare sărbătoare a fotbalului. Mircea Lucescu este personajul principal într-un film documentar produs de Cinemaraton TV, în colaborare cu Prima Sport.