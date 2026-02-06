Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată
Profit.ro, 6 februarie 2026 16:00
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată, menită să aducă telespectatorilor informația mai devreme, divertismentul mai mult timp și emoția unor povești care au făcut istorie în televiziune.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
16:20
Stenograme Robert Negoiță - Angajații primăriei discutau pericolul: Se întâmplă o nenorocire ca la Rahova # Profit.ro
Potrivit stenogramelor aflate la dosarul în care primarul Robert Negoiță este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu.Mai mulți angajați cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz.
Acum 15 minute
16:10
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a spus că în multe sectoare de activitate economică se simt ''mugurii unei crize'', generată de cheltuirea ''nejudicioasă'' a banului public și de birocratizarea excesivă.
Acum 30 minute
16:00
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată, menită să aducă telespectatorilor informația mai devreme, divertismentul mai mult timp și emoția unor povești care au făcut istorie în televiziune.
Acum o oră
15:50
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor retrage de pe piață mai multe formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine (cereulidei).
15:40
Robert Negoiță a declarat că va contesta în instanță măsura dispusă de un procuror de suspendare a mandatului său de primar al Sectorului 3 și interzicere a exercitării acestei funcții.
15:40
UiPath, tranzacție surpriză - cumpără un pionier AI furnizor pentru bănci de top și instituții financiare de vârf din întreaga lume # Profit.ro
UiPath, primul unicorn fondat de antreprenori români, listat în 2021 la bursa de la New York, a achiziționat WorkFusion, furnizor de servicii AI pentru conformitatea criminalității financiare.
Acum 2 ore
15:20
Primul depozit frigorific complet automatizat din România - Olandezii de la NewCold iau un credit de peste 365 milioane lei # Profit.ro
BCR și BERD finanțează cu 365,6 milioane de lei construcția primului depozit frigorific complet automatizat din România, un proiect al firmei olandeze NewCold, ce urmează să fie amplasat în apropierea Bucureștiului. Cele două bănci vor asigura și finanțarea unei viitoare extinderi a proiectului.
15:00
VIDEO La ce și-a aliniat România mineralele critice la Washington: Un demers gigantic al SUA de a fixa prețuri minime între aliați și de a bloca importurile ieftine din China # Profit.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite negociază în prezent o înțelegere de coordonare a politicilor lor în domeniul mineralelor critice, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), după participarea ministrului de resort, Oana Țoiu, la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare de la Washington.
14:50
Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a II-a, are loc pe 10 februarie 2026, la Palatul Regal din București # Profit.ro
Asociația Română a Apei (ARA) organizează, pe 10 februarie 2026, Gala Excelenței în Industria Apei – Ediția a II-a, un eveniment dedicat recunoașterii performanței, inovației și leadershipului din sectorul apei și apei uzate din România.
14:40
TikTok creează dependență, constată Comisia Europeană. Compania, amenințată cu o amendă de 6% din cifra de afaceri la nivel mondial dacă nu își schimbă algoritmul # Profit.ro
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență.
Acum 4 ore
14:20
Amenzile nu mai sperie - ANPC a găsit nereguli la peste 200 de operatori economici consiliați anterior # Profit.ro
În urma verificării a peste 200 de operatori economici din toată țara, Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au găsit nereguli, operatorii fiind consiliați anterior.
14:00
Stellantis - cea mai mare cădere la bursă. Anunță mari pierderi din abandonarea strategiei electrice. Compania încheie 2025 pe minus și nu va plăti dividende în acest an # Profit.ro
Rezultatele preliminare financiare ale Stellantis pentru anul 2025 reflectă „decizii de corectare a direcției”, luate de noua conducere. Acestea includ oprirea unor programe costisitoare de dezvoltare de modele electrice, care generează pierderi contabile de până la 22,2 miliarde de euro.
13:50
Cum a devenit Christian Tour un reper al turismului românesc și ce urmează pentru una dintre cele mai mari agenții de travel din țară # Profit.ro
În 1997, într-un București care încă își căuta reperele antreprenoriale, turismul era mai degrabă un pariu decât o industrie.
13:50
Biletele pentru meciul dintre naționala României și selecționata Turciei, din martie, de la Istanbul, s-au epuizat în doar 20 de secunde.
13:40
Gigantul american Meta a început să testeze o aplicație dedicată unei rețele sociale în care utilizatorii pot posta numai conținut video generat cu ajutor inteligenței artificiale.
13:20
Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a anulat mandatul potrivit căruia toate vehiculele vândute în țară trebuie să fie electrice până în 2035.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0923 lei, de la 5,0945 lei, curs înregistrat joi.
13:10
Oficiul Federal de Statistică a anunțat că exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu 9,3% în 2025 din cauza tarifelor vamale, în timp ce excedentul comercial înregistrat de Germania pe relația cu cea mai mare economie a lumii a coborât la cel mai scăzut nivel de după 2021.
13:00
Românii din țară, dar și din diaspora, pot deschide conturi bancare noi 100% online fără videocall, prin BT Pay # Profit.ro
În doar 7 minute minute, non-clienții Băncii Transilvania pot deschide primul cont în doar câțiva pași simpli, într-un proces integral online, care nu mai necesită intrarea într-un videocall cu un funcționar bancar. Procedura este accesibilă atât românilor din țară, cât și celor din diaspora, cei din urmă având și câteva facilități suplimentare adaptate nevoilor lor speciale.
12:50
Bolojan, scrisoare în premieră către CCR - Consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis către Curtea Constituțională o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților, au declarat surse din cadrul CCR.
12:40
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton și Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie # Profit.ro
Înainte să fie un mare antrenor, a fost un mare jucător. Un căpitan de echipă care a dus naționala României la Cupa Mondială, după 36 de ani în care tricolorii au lipsit de la cea mai mare sărbătoare a fotbalului. Mircea Lucescu este personajul principal într-un film documentar produs de Cinemaraton TV, în colaborare cu Prima Sport.
12:40
Datele financiare arată diferențe clare între cei mai mari angajatori din România.
12:30
România riscă un nou eșec strategic: Spania atrage muncitorii străini respinși de legislația românească: Ca și cum ai avea o mașină bună în curte, dar fără plăcuțe - PIFM # Profit.ro
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, într-un context în care legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, atenționează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).
12:30
OpenAI a lansat Frontier, o nouă platformă destinată mediului enterprise, parte a strategiei de extindere către clienții corporativi.
Acum 6 ore
12:20
Dezamăgire OMV Petrom - Nu a găsit gaze în Marea Neagră bulgărească, lângă Neptun Deep, cu prima sondă. Urmează a doua # Profit.ro
OMV Petrom și NewMed Energy Balkan nu au găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh, la sud de Perimetrul Neptun Deep al României.
12:10
OMV Petrom și NewMed Energy Balkan nu au găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh, la sud de Perimetrul Neptun Deep al României.
12:10
ANAF răspunde la întrebări prin chatbot - Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice # Profit.ro
Clarificări ANAF în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F.
12:10
Acțiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, iar indicele S&P 500 Technology a pierdut ieri 2,7% și a coborât cu peste 4% de la începutul lunii.
11:40
Schimbări neașteptate la Toyota: CEO-ul Koji Sato, schimbat din funcție. Compania a înregistrat o scădere importantă a profitabilității # Profit.ro
Toyota va fi condusă de un nou CEO, potrivit anunțului oficial făcut de companie. Koji Sato, care a obținut rezultate istorice pentru constructorul auto japonez, primește o nouă poziție, după doar trei ani de mandat.
11:20
Unirea Business Center și magazinul Victoria, două active majore, intră în pre-lease: Centrul revine în calculele companiilor # Profit.ro
După un deceniu de expansiune periferică, două dintre cele mai vizibile și mai mari clădiri din centrul Bucureștiului devin disponibile pentru leasing, într-un moment de recalibrare a pieței office și retail.
11:20
Cum activezi autentificarea în doi pași pe iPhone și de ce contează mai mult decât parola # Profit.ro
Parola nu mai este suficientă, indiferent cât de lungă sau de complicată pare.
11:20
General-locotent Vladimir Alexeiev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Hidrologii avertizează că a fost instituit Cod roșu de inundații pe râul Nișcov, un afluent al râului Buzău, în județele Prahova și Buzău, cu depășirea cotelor de pericol, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării unor viituri.
11:00
CFR și Electrificare CFR, investigate de Consiliul Concurenței pentru un posibil abuz de poziție dominantă # Profit.ro
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
10:50
Programul cu titluri de stat FIDELIS, cu o nouă ediție ce se va desfășura în perioada 6-13 februarie, vine cu dobânzi de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6% la cele în euro.
10:50
Donald Trump l-a numit pe Viktor Orban aliatul său, „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această țară, în condițiile în care liderul maghiar este pe locul al doilea în sondajele de opinie.
10:40
LinkedIn a devenit o țintă preferată pentru atacuri care nu urmăresc doar să-ți fure contul, ci să-ți folosească identitatea profesională.
Acum 8 ore
10:10
09:50
Urban.ro - Bucureștiul, oraș recomandat pentru lungmetraje, producții de televiziune și reclame # Profit.ro
ScoutAround a introdus Bucureștiul în clasamentul Europe's Top 20 Cities Worth Filming In, ca instrument de lucru pentru echipele care caută locații de filmare în Europa.
09:50
Grupul BRD, controlat de grupul francez Societe Generale, a raportat în 2025 un venit net de 4,35 miliarde, în creștere cu 8% față de anul precedent, impulsionat atât de veniturile din dobânzi, cât și de alte categorii de venituri.
09:30
North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere # Profit.ro
În timp ce mare parte din țară a intrat într-o zonă de așteptare, București continuă să concentreze activitatea reală din piața imobiliară.
09:30
Într-o decizie istorică pentru bunăstarea animalelor, Indonezia interzice plimbările pe elefanți.
09:20
O casă spectaculoasă din Hampshire spune o poveste aparte, în care arhitectura și peisajul se împletesc natural în jurul pasiunii pentru vin a proprietarilor.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Dealu Mare, obținut din Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră și Shiraz, cu arome de fructe roșii și negre, tente mineral-vegetale, note discrete de cafea și condimente # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cuvée IX 2017, reprezintă un punct de referință în portofoliul Lacerta Winery, fiind un vin roșu de o complexitate remarcabilă, creat dintr-un ansamblu de patru soiuri nobile: Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră și Shiraz.
09:10
ULTIMA ORĂ DNA face percheziții la primăria Sectorului 5. Sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar # Profit.ro
Procurorii DNA fac percheziții la Prmăria Sectorului 5.
08:50
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 # Profit.ro
One United Properties, investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte din România, a înregistrat vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în anul 2025, aferente unei suprafețe de 57.018 mp de spații rezidențiale și comerciale.
08:50
Un mare ajutor în bucătărie este mașina de spălat vase.
08:30
Înainte ca Societatea de Tramvaie București (STB) să devină colosul de astăzi, transportul era o afacere pestriță, gestionată de antreprenori care înțeleseseră că românul are o înclinație naturală spre sustragerea de la plată.
Acum 12 ore
08:20
Deși ne străduim să alegem alimente sănătoase, uneori produsele care par inofensive pot conține substanțe toxice ascunse.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.