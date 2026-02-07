ANPC a verificat peste 1.600 de operatori economici în această săptămână. Numărul amenzilor a trecut de 1.000

12:10

Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA estimează că, împreună, vor avea cheltuieli de capital de aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2026, o sumă uluitoare alocată pentru noi centre de date şi echipamentele necesare pentru a le face să funcţioneze, inclusiv cipuri cu inteligenţă artificială, cabluri de reţea şi generatoare de rezervă, transmite Bloomberg.