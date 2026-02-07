O bursă de criptovalute le-a transmis din greșeală utilizatorilor săi monede bitcoin în valoare de 44 de miliarde de dolari

18:50

Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de joi, când a împrumutat peste 2,233 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 5,92% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.