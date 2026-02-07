Momentul în care un şofer turc "zboară" cu maşina dintr-un sens giratoriu pe acoperişul unui magazin
ObservatorNews, 7 februarie 2026 15:20
Dintr-un sens giratoriu, a ajuns pe acoperişul unui magazin. Scenele în care un şofer turc a pierdut controlul volanului au fost filmate de camerele de supraveghere.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
15:40
Rusia a desfășurat racheta Oreşnik pe teritoriul Belarusului pentru a "atrage ţara în război", spune Zelenski # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Belarusul deja găzduieşte "complet sau parţial" racheta balistică rusească cu rază intermediară Oreşnik. Liderul ucrainean a avertizat că Moscova încearcă să atragă Minsk-ul mai adânc în războiul împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.
15:40
Băluță îl acuză pe Ciucu că induce în eroare bucureștenii şi nu vine cu soluţii reale: "Baronul Münchhausen!" # ObservatorNews
Schimb dur de replici între primarii din Capitală, pe fondul tensiunilor politice dintre PSD și PNL. Daniel Băluță a lansat un atac fără precedent împotriva lui Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de lipsă de soluții, "bullying" și declarații publice menite să distragă atenția de la problemele reale ale Bucureștiului, scrie Mediafax. Edilul Sectorului 4 a folosit un limbaj extrem de critic, numindu-l pe Ciucu "Baronul Münchhausen", după ce primarul general a acuzat PSD că blochează deciziile din Consiliul General.
Acum o oră
15:20
15:00
Creștere alarmantă a fraudelor online. Poliția explică pas cu pas cum ne putem proteja de înșelătorii # ObservatorNews
Inteligența artificială schimbă lumea, dar în mâini greșite poate deveni o adevărată armă. Nu tot ce vezi sau auzi este real. Mai noua metoda, accidentul, a fost upgradată. Hoții se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, modifică vocile și conving chiar pe părinți să plătească.
15:00
Doi suspecţi vor fi interogaţi în cazul tentativei de asasinat asupra generalului rus din GRU, Alexeiev # ObservatorNews
Kremlinul va interoga "în curând" doi suspecţi în cazul tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, a relatat sâmbătă ziarul rus Kommersant, citând o sursă apropiată anchetei.
Acum 2 ore
14:40
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a avut loc vineri seara la San Siro, Milano, marcând startul competiției internaționale. Show-ul a fost marcat de momente artistice spectaculoase, dar și de reacții controversate din partea publicului. Printre momentele de atracție, JD Vance a fost huiduit de spectatorii din stadion, un gest care a atras atenția presei internaționale, relatează The Independent.
14:10
Partidul Umanist Social Liberal şi-a ales, la congresul național, noua structură de conducere a partidului. A fost lansat şi un nou proiect. PUSL rămâne unicul partid din România cu o structură de conducere colegială, în care deciziile se iau prin consens.
14:00
Comisia Europeană, ultimatum pentru TikTok: cere schimbarea designului "periculos", care ar da dependență # ObservatorNews
Comisia Europeană a transmis un ultimatum platformei TikTok. Bruxellesul solicită schimbarea designului aplicației, pe care îl consideră periculos, mai ales pentru copii. Vizat este algoritmul de recomandări care ar da dependenţă.
Acum 4 ore
13:40
Zelenski: Trump a dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru încetarea războiului # ObservatorNews
Statele Unite au oferit Ucrainei și Rusiei un termen-limită până în luna iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care se apropie de patru ani, a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit AP. În același timp, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare ucrainene să reducă producția sâmbătă.
13:20
Două persone au fost rănite şi 40 evacuate în urma unei explozii într-un bloc de garsoniere din Chitila # ObservatorNews
Tragedia din Rahova a fost la un pas să se repete în această dimineaţă. O explozie puternică a avut loc într-un bloc din localitatea Chitila, lângă Bucureşti. 40 de oameni au fost evacuaţi, iar două victime au ajuns la spital.
13:00
De la victimă la suspectă: Fosta logodnică a milionarului Adrian Kreiner, reținută într-un nou dosar de crimă # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. E ca un scenariu de film. Femeia de 40 de ani - până acum victimă care a primit şi despăgubiri - este acuzată de achetatori că şi-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi ucidă mama. Fosta parteneră a milionarului din Sibiu a fost reţinută, iar sâmbătă va ajunge din nou în faţa magistraţilor care îi vor decide soarta.
12:40
Jongla cu focul pe monociclu, în mijlocul intersecției. Poliția a intervenit pentru siguranța traficului # ObservatorNews
Scene mai puţin obişnuite surprinse pe o trecere de pietoni din Colorado! Un bărbat care jongla cu focul în timp ce mergea pe monociclu a atras toate privirile şoferilor. Deşi spectacolul lui a fost impresionant, poliţia a intervenit pentru că activitatea sa punea în pericol traficul şi siguranţa publică.
12:20
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano Cortina # ObservatorNews
Snoop Dogg a fost surpriza serii pentru sportivii români prezenți la festivitățile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Celebrul artist american a fluturat pentru câteva secunde steagul României pe străzile din Cortina, după ce s-a întâlnit cu delegația tricoloră.
12:20
Combinatul Siderurgic de la Galați, în criză. Devine obiectiv strategic național și va fi scos la licitație # ObservatorNews
Decizie importantă pentru cel mai mare combinat siderurgic din România, aflat în colaps. Guvernul l-a declarat obiectiv strategic naţional și va plăti salariile restante ale angajaților din fondul de garantare. În paralel, combinatul va fi scos la licitație în luna martie, cu un preț de pornire de 700 de milioane de euro. Până atunci, aproape 4.000 de oameni trăiesc de pe o zi pe alta și așteaptă momentul în care se vor putea întoarce la lucru. De aproape un an, producția este complet oprită, iar muncitorii sunt în șomaj tehnic.
12:00
Fotbalul feminin a trecut la următorul nivel: România pune bazele primei strategii comerciale pentru Superligă # ObservatorNews
Fotbalul feminin din România începe să joace în liga dezvoltării pe termen lung. Pentru prima dată, Federația Română de Fotbal și FIFA stau la aceeași masă ca să construiască o strategie comercială dedicată Superligii feminine. Miza: reguli mai clare, stabilitate financiară și o competiție care să atragă investiții, public și vizibilitate, nu doar pasiune.
12:00
Suma de 40.000 de euro a fost pretinsă pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, care, la rândul său, urma să intrevină pentru urgentare și admiterea recepției.
Acum 6 ore
11:40
Cum au fost distruse probele video în crimele din Sibiu: uciderea milionarului Kreiner și a Codruței Notar # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.
11:30
SUA grăbesc pacea în Ucraina: vor un acord până în martie și alegeri cu referendum în mai # ObservatorNews
Statele Unite grăbesc pacea! Washingtonul vrea un acord până în martie, iar în luna mai să fie organizate alegeri în Ucraina în acelaşi timp cu un referendum. Între timp, Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.
10:50
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total" # ObservatorNews
Vin veşti bune de la Ministerul Agriculturii pentru fermierii afectaţi de îngheţul târziu de anul trecut. A fost pus în consultare un proiect financiar de urgenţă pentru producătorii din sectorul pomicol, ale căror plantaţii pe rod au fost calamitate. Sprijinul este acordat sub formă de grant de până la 2.000 de euro pe hectar şi se calculează în funcţie de gradul de afectare.
10:30
Elton John dă în judecată tabloidul Daily Mail: "O încălcare incredibilă a vieții private" # ObservatorNews
Elton John a depus mărturie ieri în procesul deschis împotriva tabloidului Daily Mail. Artistul a acuzat publicaţia că i-a încălcat grav viaţa privată. La fel ca prinţul Harry, cântăreţul de 78 de ani şi partenerul său se află printre cele şapte vedete care au dat în judecată ziarul. A deschis acest proces din cauza unor articole publicate între anii 2000 şi 2015.
10:20
Copil de 10 ani, lovit de maşină sub privirile îngrozite ale mamei, în Iaşi. Treceau printr-un loc nepermis # ObservatorNews
Un copil de zece ani din Iaşi a ajuns în stare gravă la spital, aseară, după ce a fost spulberat de un autoturism!
10:10
Sterilizare gratuită pentru animalele de companie din Cluj-Napoca. Ce trebuie să facă proprietarii # ObservatorNews
Abandonarea puilor de câini pe străzi este o problemă uriaşă în România! Deşi sterilizarea este obligatorie, mulţi nu dau doi bani pe lege. La Cluj, consiliul judeţean a demarat un proiect de sterilizări gratuite, astfel încât banii să nu mai fie o problemă pentru proprietarii de câini. Momentan, au fost alocaţi 500 de mii de lei. Dacă clujenii răspund bine la această iniţiativă, suma va putea fi mărită.
10:00
Reţeaua electrică a Ucrainei, lovită de un atac al ruşilor. Polonia impune restricţii aeriene # ObservatorNews
Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo.
Acum 8 ore
09:40
Ceremonie spectaculoasă de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Momentele cheie # ObservatorNews
Seară de neuitat în Italia! Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a adus o explozie de emoţie şi culoare! Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli sunt doar câteva dintre numele mari care au încântat publicul cu interpretări excepționale. Zeci de modele îmbrăcate în culorile steagului Italiei au adus un omagiu celebrului creator de modă Giorgio Armani.
09:20
Cei trei funcționari din Primăria Sector 5 care ar fi luat mită de la dezvoltatori imobiliari au fost reținuţi # ObservatorNews
Administratorul public, arhitectul-şef al Primăriei Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei locale din Sectorul 5 au fost reţinuţi aseară de procurorii anticorupţie. Cei 3, dar şi mai mulţi funcţionari publici sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.
09:20
Camionetă cuprinsă de flăcări în Caraș-Severin. Norul negru de fum, vizibil de la kilometri distanţă # ObservatorNews
Incendiu puternic, ieri, în judeţul Caraş-Severin! O camionetă a fost înghiţită de flăcări violente.
08:50
Negoiță, suspendat din funcţie şi obligat la 800.000 de lei cauțiune: "Dacă aș mai trăi odată, aș face la fel" # ObservatorNews
Robert Negoiță nu mai are voie să-şi exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul de explozie.
08:50
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani # ObservatorNews
Atenţie la apelurile telefonice pe care le primiţi! O nouă metodă de fraudă, mai „sofisticată“, este folosită tot mai des de infractori. Aceştia folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și astfel conving victimele să trimită bani.
08:20
Un bărbat a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și a aterizat pe acoperişul unui magazin, în Bucureşti # ObservatorNews
Accident grav pe o şosea din Capitală. Un bărbat de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a zburat la propriu peste un sens giratoriu și s-a lovit de acoperișul unui magazin.
08:20
Incendiu uriaş într-un bloc din Năvodari, zeci de locatari evacuaţi. Un bărbat a fost găsit carbonizat în casă # ObservatorNews
Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc din Năvodari! Un bărbat a fost găsit carbonizat, după ce în garsoniera în care locuia a izbucnit un incendiu uriaş. Fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul, iar zeci de locatari au fost evacuaţi de urgenţă de pompierii ajunşi la faţa locului.
08:20
Urmărire ca în filme cu poliţia pe urme, în Suceava. Bărbatul a furat o mașină şi a lovit trei autoturisme # ObservatorNews
Urmărire ca în filme, ieri, în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava! Un bărbat de 31 de ani, care a furat o maşină, le-a dat mari bătăi de cap poliţiştilor!
08:20
Cum ar fi fost distruse probele video în 2 crime din Sibiu: uciderea milionarului Kreiner și omorul notăriţei # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.
Acum 12 ore
07:50
O femeie de 70 de ani a murit, sâmbătă dimineața, lovită de o mașină pe Șoseaua Mangaliei, în localitatea Albești, județul Constanța.
07:40
A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață # ObservatorNews
Un caz medical considerat aproape imposibil a fost raportat de o echipă de medici din Statele Unite. Un pacient aflat în stare critică a fost menținut în viață timp de 48 de ore fără plămâni, până când a putut primi un dublu transplant pulmonar. Procedura a fost realizată cu ajutorul unui sistem artificial avansat, care a preluat complet funcția respiratorie și a stabilizat circulația sângelui, potrivit unui raport publicat recent în revista Med, citat de News.ro.
07:20
Horoscop 8 februarie 2026. O zi a transformărilor interioare și a clarității profunde # ObservatorNews
Horoscop 8 februarie 2026. Astrele aduc introspecție, ambiție și revelații personale. Zodiile sunt chemate să renunțe la ceea ce nu le mai servește, să își apere valorile și să își clarifice relațiile. Fiecare semn zodiacal primește un imbold pentru a face schimbări profunde sau a descoperi adevăruri esențiale.
Acum 24 ore
22:10
"Comoara energetică" descoperită în Germania: una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume # ObservatorNews
Sub solul Germaniei ar putea exista una dintre soluțiile-cheie pentru independența energetică a Europei. Cercetătorii au identificat în regiunea Altmark, în Saxonia, o rezervă uriașă de litiu, estimată la peste 8 milioane de tone de metal pur, suficientă pentru alimentarea a peste 800 de milioane de mașini electrice, relatează Il Messaggero.
22:00
Survivor România, 6 februarie 2026. Schimb acid de replici în tabăra Faimoşilor: "N-ai creier să mă măsori" # ObservatorNews
Episodul 13 din data de 6 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Spiritele s-au încins după ce, în urmă cu câteva zile, Faimoşii s-au despărţit de Marina Dina, la finalul Duelului de eliminare. O parte dintre concurenţi, în frunte cu Gabi Tamaş, s-au arătat dezamăgiţi de atitudinea de la votare a lui Cristian Boureanu.
21:40
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune # ObservatorNews
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat un grup infracțional organizat specializat în spălarea banilor, traficul de droguri de risc și mare risc, dar și evaziune fiscală.
21:20
Bătrân de 72 de ani, atacat în plină zi pe o stradă din Cernavodă. I-au smuls din mână 13.000 de lei # ObservatorNews
Un bătrân de 72 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în Cernavodă, în timp ce se deplasa cu soţia sa, iar persoane necunoscute i-au sustrat suma de 13.000 de lei. Poliţiştii au demarat verificări şi până în prezernt a fost identificat un bărbat de 41 de ani.
21:20
A câștigat la loto de 3 ori într-o zi. Ultimul loz l-a făcut milionar pe unul dintre cei mai norocoşi francezi # ObservatorNews
Un bărbat din Franța a avut parte de o zi incredibilă după ce a câștigat de trei ori consecutiv la jocuri răzuibile, iar ultimul bilet i-a adus marele premiu de un milion de euro. Povestea sa a fost făcută publică de La Française des Jeux.
21:20
Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă # ObservatorNews
Videoclipul distribuit joi seara pe contul de Truth Social al preşedintelui american Donald Trump, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, apar ca maimuţe, a fost şters vineri, după critici cu privire la atitudini rasiste. Potrivit Casei Albe, imaginile ar fi fost postate „din greşeală” de cineva din personalul preşedinţiei.
20:50
Tabără de gătit, carnea de vită, este invitaţia lansată de zeci de bucătari cu renume, în Bucovina. Reţete americane, franţuzeşti şi româneşti vor fi preparate weekendul acesta în faţa gurmanzilor. Vedete vor fi un burger de cinci kilograme, ciorba de taur şi parizerul pane.
20:30
Guvernul neagă orice presiune asupra CCR. Dogioiu: Premierul nu a cerut un anumit verdict # ObservatorNews
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul nu a exercitat nicio formă de presiune asupra Curţii Constituţionale a României (CCR), în contextul speculațiilor privind posibile influențe asupra deciziilor judecătorilor constituționali.
20:30
Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană decedată. Zeci de locatari, evacuaţi de urgenţă # ObservatorNews
Un incendiu violent izbucnit vineri seară într-un apartament din Năvodari s-a soldat cu moartea unei persoane și evacuarea a zeci de locatari. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, iar trei femei și un copil au fost evaluați de medici după ce au fost scoși din imobil.
20:20
Şi-a dat foc la casă la o beţie, după ce s-a certat cu iubita. Bărbat din Ialomiţa, reţinut pentru distrugere # ObservatorNews
Un bărbat de 38 de ani din Slobozia a fost reținut după ce și-ar fi incendiat propria locuință, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict cu partenera, scrie Agepres. Polițiștii spun că acesta ar fi aruncat o sticlă cu lichid inflamabil în interiorul casei, provocând incendiul.
20:20
Regulile pentru voucherele de vacanță se schimbă din 2026. Cine va mai putea beneficia de ele # ObservatorNews
Se schimbă din nou regulile pentru voucherele de vacanță. Pragul de venit scade: doar bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei mai pot primi tichete, față de 8.000 de lei până acum. Valoarea rămâne aceeaşi - 800 de lei, dar - o schimbare importantă- dispare obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai sunt obligați să plătească încă 800 de lei pentru a putea folosi voucherele la pachetele turistice.
20:20
O mașină acoperită de zăpadă poate deveni un real pericol în trafic, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la circulație. Deși mulți conducători auto tratează superficial acest aspect, Codul Rutier sancționează clar situațiile în care vehiculul nu este curățat corespunzător înainte de plecarea la drum.
20:20
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat # ObservatorNews
Un șofer din Craiova a plătit vineri o amendă cu 630 de lei cu sute de monede în semn de protest. Funcționarii primăriei nu l-au refuzat, dar au închis ghișeul o oră ca să numere fisele.
20:10
Dosarele Epstein. Tinere moarte în timpul jocurilor sexuale, îngropate la ferma milionarului # ObservatorNews
Ororile milionarului Epstein continuă să iasă la iveală. Două femei ar fi fost îngropate pe una dintre proprietățile lui, după ce au fost ucise în timpul unor jocuri sexuale. Informația este dezvăluită în cel mai recent lot de documente publicate de Departamentul de Justiție american. În acest timp, apar dovezi că și supermodelul Naomi Campbell a avut o relație apropiată cu Epstein, pe care l-a invitat la petreceri, chiar după prima lui condamnare.
20:10
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano care încep în seara aceasta vor răsplăti sportivii cu cele mai preţioase medalii din istorie - aurul şi argintul au preţ-record. Strălucitoare sunt şi imaginile cu Cristi Chivu care a purtat aseară torţa olimpică. Au devenit virale şi au avut zeci de milioane de vizualizări.
