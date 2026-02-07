Cinci maşini furate din Marea Britanie, descoperite în Vaslui. Valoarea lor se ridică la peste 110.000 de euro

08:50

Robert Negoiță nu mai are voie să-şi exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul de explozie.