Zelenski dezvăluie că Trump face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei să încheie războiul până în luna iunie

Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru, transmite Agerpres.