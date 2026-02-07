Zelenski dezvăluie că Trump face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei să încheie războiul până în luna iunie
Economica.net, 7 februarie 2026 16:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie, transmit sâmbătă Reuters, DPA şi EFE, relatează Agerpres.
Acum 10 minute
16:50
Ancheta DNA de la Primăria Sectorului 5. Mita era strânsă de un polițist local. Șpaga era împărțită în toaleta instituției – referat procurori # Economica.net
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla "Pedro", a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial, transmite Agerpres.
Acum 30 minute
16:40
VIDEO O centrală electrică de 160 MW se construiește acum în Ardeal, o face o fimă românescă. Stadiul lucrărilor # Economica.net
Construcția centralei electrice pe gaze de 160 MW a Nova Power and Gas a început oficial în decembrie, iar acum s-a finalizat fundația pentru prima turbină. Centrala ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, pentru o parte din capacitate.
Acum o oră
16:20
16:00
Situație neobișnuită creată de compania turcă Gulemak, care a contestat contractul de extindere a Magistralei 4 de metrou, deși nici măcar nu a participat la licitație # Economica.net
Proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu înregistrează o evoluție juridică neașteptată. Constructorul turc Gulermak a depus o contestație vizând contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progresu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu, potrivit datelor din portalul CNSC.
Acum 2 ore
15:40
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit orice estimare tehnică # Economica.net
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut publică, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă.
15:30
Poliția italiană anchetează un posibil sabotaj asupra rețelei feroviare, comis chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Corina # Economica.net
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, tranmsite Reuters, citată de Agerpres.
15:20
4.000 de spectatori vor fi prezenți la gala de lupte organizată la Casa Albă cu ocazia zilei lui Donald Trump – organizator # Economica.net
Evenimentul de arte marţiale mixte (MMA) programat pentru 14 iunie la Casa Albă, ziua în care Donald Trump împlineşte 80 de ani, va include şase sau şapte lupte şi va fi urmărit de până la 4.000 de spectatori, au anunţat vineri seara organizatorii, scrie AFP, relatează Agerpres.
15:20
Compania AAC, la care acționari sunt Stellantis, Mercedes și Total, renunță definitiv la construirea a două fabricii de baterii pentru mașini electrice în Italia și Germania # Economica.net
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz şi grupul petrolier francez TotalEnergies, a anunţat sâmbătă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru construirea a două fabrici în Italia şi Germania, informează AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
14:10
Peste 80 de avertismente de inundații sunt în vigoare în Marea Britanie. Precipitațiile abundente vor continua, potrivit prognozelor # Economica.net
Peste 80 de avertismente de inundaţii sunt în vigoare în Regatul Unit sâmbătă, în timp ce ploile continuă să cadă neîncetat în ţară, informează DPA, transmite Agerpres.
14:00
Atenționare de călătorie în Germania transmisă de MAE. Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condițiilor meteo # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, au fost anulate din cauza condiţiilor meteo extreme, transmite Agerpres.
13:10
Foștii angajați ai Federeal Reserve, la mare căutare pentru poziții de top la băncile centrale din toată lumea – Bloomberg # Economica.net
De la Istanbul şi până la Roma, băncile centrale care au posturi superioare vacante se îndreaptă spre specialiştii care au o carieră în elaborarea politicilor monetare în SUA, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
12:30
Circulația feroviară, perturbată din cauza hoților. CFR anunță că au fost furate și distruse echipamente de siguranță pe raza Sucursalelor Regionale București și Timișoara # Economica.net
În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, au fost înregistrate fapte grave de sustragere şi distrugere a unor componente ale instalaţiilor de semnalizare, interblocare şi bloc de linie automat, care au condus la perturbarea circulaţiei feroviare, informează CFR SA, relatează Agerpres.
12:20
VIDEO Autostrada A7 Adjud – Bacău: Ce lucrări execută UMB pe tronsonul care urmează să fie dat în trafic anul acesta # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini de pe tronsonul Adjud - Bacău din Autostrada Moldovei A7, pe care grupul UMB intenționează să-l finalizeze anul acesta.
12:00
Cuba trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza penuriei energetice provocate de blocada SUA # Economica.net
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, semnalează AFP şi DPA, transmite Agerpres.
11:50
O bursă de criptovalute le-a transmis din greșeală utilizatorilor săi monede bitcoin în valoare de 44 de miliarde de dolari # Economica.net
Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunţat sâmbătă că a trimis, din greşeală, clienţilor săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în cadrul unei campanii promoţionale, transmite Reuters, relatează Agerpres.
11:30
SUA au decis din nou să amâne plata contribuției către Agenția Mondială Antidoping. Ce condiții pune administrația Trump pentru a vira banii # Economica.net
Statele Unite ale Americii au decis, la fel ca anul trecut, să îşi amâne contribuţia financiară către Agenţia Mondială Antidoping (AMA), solicitând un audit independent, scrie AFP confirmând un raport al ESPN, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
10:50
ANPC a verificat peste 1.600 de operatori economici în această săptămână. Numărul amenzilor a trecut de 1.000 # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, informează instituția prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
10:20
Polonia și-a închis o parte a spațiului aerian, din cauza unor activități militare neplanificate # Economica.net
Spaţiul aerian al aeroporturilor Lublin şi Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis sâmbătă dimineaţa din cauza unor "activităţi militare neplanificate" legate de securitatea statului polonez, a comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA într-un mesaj către aviatori pe pagina sa de internet, conform agenţiei Reuters.
10:10
Compania chineză Sinexcel, specializată în soluții de stocare a energiei și de încărcare pentru vehicule electrice și a anunțat că sprijină implementarea unui proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) de 7,5 MW / 15,04 MWh în orașul Curtea de Argeș, din județul Argeș, în zona de sud a României, potrivit SEE News.
09:50
Desant DNA la vârful Primăriei Sectorului 5. Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale au fost reținuți – surse Agerpres # Economica.net
Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
09:30
Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici # Economica.net
Modificările fiscale introduse anul trecut în decembrie și intrate în vigoare în 2026, luate în ideea de a curăța mediul de afaceri, pot să nască monștri birocratici, care vor afecta în egală măsură atât contribuabilii, cât și autoritatea fiscală, arată Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România. Condiționarea distribuirii dividendelor din profitul curent fără acoperirea pierderilor contabile se lasă cu amenzi. Dacă vorbești frumos cu ANAF, probabil poți să iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei.
09:30
Trump anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru importurile de petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care anulează taxele vamale punitive impuse Indiei pentru a determina această ţară să renunţe la importurile de petrol din India, informează DPA, relatează Agerpres.
Acum 24 ore
23:20
Licitațiile de peste trei miliarde de euro din România unde apar bosniacii care susțin că le-a fost furată identitatea # Economica.net
Compania bosniacă Integral Inženjering, care susține că nu a autorizat pe nimeni să participe la vreo achiziție publică din România, apare ca fiind parte din mai multe asocieri la licitații de peste trei miliarde de euro, precum cele pentru Centura Metropolitană Cluj - Napoca, Drum Expres Bacău - Piatra Neamț, Drum legătură Târgoviște, Centura Mediaș și Reabilitare DN73C Curtea de Argeș - Tigveni, anunță vineri seara Asociația Pro Infrastructură (API).
23:00
Rețea vastă de spălare de bani, în care erau implicați și români, destructurată în Franța # Economica.net
Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.
22:10
Generozitatea BCE față de băncile centrale străine, parte a unei strategii europene de întărire în fața SUA și Chinei – Reuters # Economica.net
Planul BCE de face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters, transmite Agerpres.
22:10
Petrom reintră în acest an în business-ul cu energie eoliană. Va avea primul său parc eolian, după nouă ani de pauză # Economica.net
Petrom vindea în 2017 parcul eolian Dorobanțu de 45 MW, singurul pe care îl avea. În acest an va avea din nou un parc eolian, de 50 MW.
21:40
Justiția rusă declară extremistă o carte scrisă de Mihail Hodorkovski, cu titlul „Cum să ucizi dragonul? Un manual pentru revoluţionarii începători” # Economica.net
O instanţă rusă a declarat vineri drept material extremist o carte a fostului oligarh şi opozant autoexilat, Mihail Hodorkovski, intitulată "Cum să ucizi dragonul? Un manual pentru revoluţionarii începători", a anunţat presa locală citată de agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:30
Statele din Eurogrup analizează introducerea de stablecoinuri și creșterea rolului monedei euro – Reuters # Economica.net
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro şi să consolideze securitatea economică a Europei prin emiterea de stablecoinuri (monedele digitale stabile) ancorate de euro şi mai multă datori comună a UE, se arată într-un document pregătit pentru Eurogrup şi consultat de Reuters, relatează Agerpres.
21:10
Bursa de la București a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, transmite Agerpres.
20:50
Italia speră că Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2040 # Economica.net
Italia speră că Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, care încep vineri, vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile de vară din 2040, scrie DPA, transmite Agerpres.
20:40
Viceprimarul Adrian Cocoș va prelua atribuțiile primarului Sectorului 3 Robert Negoiță, aflat în control judiciar # Economica.net
Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu, a anunţat vineri Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3.
20:10
TikTok contrazice concluziile Comisiei Europene că designul platformei sale ar provoca dependență # Economica.net
Platforma chineză TikTok a afirmat vineri că ancheta efectuată de Comisia Europeană, care consideră că această reţea socială are un design ce le provoacă "dependenţă" utilizatorilor săi, se bazează pe "o descriere categoric falsă şi total nefondată", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:50
PMB anunță că a început plombarea străzilor din Capitală. Instituția a găsit până acum 585 de gropi pe 76 de artere # Economica.net
Primăria Capitalei anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezent, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere din Bucureşti, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), vineri, pe pagina sa de Facebook.
19:30
Washingtonul impune noi sancțiuni împotriva Teheranului, la câteva ore după începerea negocierilor sale cu Iranul # Economica.net
Statele Unite ale Americii au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o "atmosferă pozitivă", relatează AFP, transmite Agerpres.
19:20
Comisia Europeană a propus al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile și sectorul energetic # Economica.net
Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerţ şi energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanţă, remorcare etc.) pentru petrolierele şi navele transportatoare de gaze lichefiate ruseşti, cu obiectivul ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea invaziei lansate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022, transmit agenţiile AFP şi EFE, relatează Agerpres.
19:10
Renault va face apel la decizia unui tribunal german în privința disputei pe care o are cu grupul american Broadcom legată de drepturile asupra unui brevet # Economica.net
Renault a anunţat vineri că va contesta decizia unui tribunal german în favoarea grupului tehnologic american Broadcom în disputa privind drepturile de brevet, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:00
Vânzările mondiale de semiconductori ar urma să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în acest an # Economica.net
Vânzările globale de semiconductori ar urma să atingă 1.000 miliarde de dolari anul acesta, a anunţat vineri Asociaţia Industriei de Semiconductori (SIA), transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:50
Ministerul Finanțelor a împrumutat 335 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația organizată joi # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de joi, când a împrumutat peste 2,233 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 5,92% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
18:20
Electro-Alfa International anunță închiderea anticipată a IPO de vânzare de acțiuni nou emise # Economica.net
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență în domeniul producției de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale de vânzare a unui număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise.
18:10
Lia Savonea îl acuză pe Bolojan de încălcarea principiului separației puterilor în stat, după ce premierul a transmis o scrisoare către CCR privitoare la amânarea verditului asupra legii pensiilor magistraților # Economica.net
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, a criticat vineri demersul premierului Ilie Bolojan de a transmite o scrisoare Curţii Constituţionale, susţinând că avertizarea prim-ministrului privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluţii de neconstituţionalitate a legii pensiilor magistraţilor reprezintă "o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat", transmite Agerpres.
17:40
Ministrul Muncii, Florin Manole: 716 persoane au fost găsite la un un singur control în județul Constanța ca lucrând fără forme legale pentru servicii de ride-sharing # Economica.net
Săptămâna trecută 716 persoane au fost identificate la un singur control, în judeţul Constanţa, lucrând fără forme legale pentru angajatori din domeniul ride-sharing, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, transmite Agerpres.
17:20
Consiliul Concurenței intră peste CFR. Instituția a efectuat controale inopinate la sediile companiilor CFR S.A. și Electrificare CFR # Economica.net
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:10
După șapte ani în România, publicaţia Europa Liberă, finanţată de Congresul Statelor Unite, se închide.
17:00
Vineri, 6 februarie 2026, o echipa de proiect - formată din reprezentați ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) - s-a deplasat la Depoul Alstom, din incinta Atelierele CFR Grivița, pentru a efectua recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS12 și TS13. Acestea sunt ultimele trenuri din cele 12 din pachetul CSPL1, prevăzute pentru a fi predate CFR Călători.
17:00
Ilie Bolojan: Guvernul își dorește să adopte simultan pachetele de legi privind reforma administrației și de relansare economică # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, că măsurile cuprinse în proiectele de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de relansare economică, transmite Agerpres.
Ieri
16:50
Ministrul Mediului Diana Buzoianu: pentru România este important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă # Economica.net
Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru, transmite Agerpres.
16:40
Ce spun sindicatele despre pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan – Anunțul BNS # Economica.net
Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că partea sindicală a evaluat pachetul de măsuri de relansare economică prezentat de guvern într-o notă critică, adăugând că, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), BNS a venit cu propuneri de îmbunătăţire, în special pe zona digitală, privind Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi schemele de ajutor de stat.
16:40
România este „pe roşu” – Nu am mai fost în această situaţie de 10 ani, avertizează şeful CFA România # Economica.net
Măsurile de relansare economică, precum bonificaţiile la plata anticipată a impozitelor, facilităţile pentru microîntreprinderi şi amortizarea accelerată, pot avea un impact pozitiv asupra investiţiilor, însă corecţia deficitului bugetar ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
16:20
Noua criză care „năpădeşte România”. Ce spun companiile despre cele mai afectate domenii – Anunțul Confederaţiei Patronale Concordia # Economica.net
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, declară că în multe sectoare de activitate economică se simt "mugurii unei crize", generată de cheltuirea "nejudicioasă" a banului public şi de birocratizarea excesivă.
15:50
Câţi turişti străini au venit în România în 2025. Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi vizitatori în ţara noastră # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în anul 2025, au însumat 13,9 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% faţă de anul 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 81,4%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,6%. Mai jos, puteţi vedea topul ţărilor care au adus cei mai mulţi turişti în România.
