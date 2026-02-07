Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cum au dat vestea cea mare

15:40

Au mai rămas câteva zile până la Valentine's Day, așa cp hotelierii s-au pregătit din timp cu oferte. Cuplurile care s-au ocupat de cazare în timp util au plătit prețuri ceva mai mici față de cei care se gândesc, de exemplu, să plece la munte. Prețurile din acest an pentru ziua de 14 februarie sunt mai mari decât anul trecut.