Turcia anunţă că va menţine politica monetară strictă pentru reducerea inflaţiei
Bursa, 8 februarie 2026 10:50
Turcia va continua politica monetară restrictivă şi disciplina fiscală, pentru a reduce în continuare inflaţia, a declarat vicepreşedintele Cevdet Yilmaz, sâmbătă, la un eveniment în provincia sud-estică Siirt
Ieri
10:00
09:50
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de and #8222;wokism and #8221;
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că a fost numit la Curtea Constituţională de preşedintele Nicuşor Dan, care a ales dintre mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, deşi Dragoş nu şi-a trimis personal candidatura şi nu îl cunoştea pe şeful statului
21:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România este un and #8222;partener transatlantic de bază în domeniul securităţii economice and #8221; la reuniunea ministerială privind mineralele rare de la Washington, organizată de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi vicepreşedintele J. D. Vance
21:10
Vlad Gheorghe: Bolojan rămâne hotărât, curentul and #8222;suveranist and #8221; creşte rapid # Bursa
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul and #8222;rezistă şi merge mai departe, mai determinat ca niciodată'
21:10
Lavrov: and #8221;Vladimir Putin este dispus să-i răspundă la telefon lui Emmanuel Macron and #8221; # Bursa
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii and #8222;serioase and #8221;, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept and #8222;diplomaţie patetică and #8221; declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova
20:50
Joi seară, o conductă subterană de gaz de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova a suferit o avarie, iar la faţa locului intervin echipaje de pompieri şi poliţie
20:40
Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, este îngreunată joi seară în zona localităţii Sătuc, după ce cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil, aducând şi aluviuni de pe versanţi
20:30
Albania a ridicat joi interdicţia asupra TikTok, impusă în urmă cu 11 luni, după ce platforma s-a angajat să implementeze and #8222;noi mecanisme de securitate and #8221;
20:20
Vlad Gheorghe: 'PSD schimbă postura de la putere la opoziţie în aceeaşi zi, costurile politice afectează România' # Bursa
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a afirmat joi că PSD and #8222;dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie and #8221;. El a subliniat că astfel de tensiuni interne în coaliţie cresc costurile împrumuturilor României, iar and #8222;toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul and #8221;
20:10
Generalul în rezervă Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General, a declarat joi, că nereînnoirea tratatului de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Federaţia Rusă nu înseamnă automat apropierea unui război nuclear şi nici declanşarea bruscă a unei curse accelerate a înarmărilor nucleare
19:50
Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-a întâlnit joi cu directorul DGEP, chestorul Cătălin-Aurel Giulescu, pentru a discuta actualizarea Registrului Electoral
19:40
* Deutsche Bank: and #8222;Investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede este în creştere and #8221;* CryptoQuant: and #8222;Cererea instituţională s-a inversat semnificativ and #8221;
19:30
Operatorul de curse aeriene low-cost Wizz Air, a încheiat anul calendaristic 2025 cu o creştere semnificativă a operaţiunilor, a numărului de pasageri transportaţi, aducând îmbunătăţiri vizibile performanţei operaţionale în ceea ce priveşte fiabilitatea şi punctualitatea operaţiunilor
19:30
Compania de soluţii IT şi transformare digitală, Zitec, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro, marcând o creştere de 14% faţă de anul precedent
19:30
Centrul Român al Energiei (CRE) transmite că a luat act de intenţia autorităţilor de a introduce un mecanism temporar de limitare a adaosului comercial pentru furnizorii şi traderii de energie electrică şi gaze naturale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei
19:30
Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; (ANAR) anunţă organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea pe 10 ani a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, parte a domeniului public al statului
19:30
România va fi prezentă la 11 târguri internaţionale de carte în 2026, conform unui memorandum aprobat joi de Guvern
19:30
Hidroelectrica S.A. a revenit astăzi pe poziţia de lider a clasamentului companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) după capitalizarea bursieră, transmite un comunicat de presă al companiei
19:30
eJobs: Muncitorii şi candidaţii fără studii superioare, lideri la schimbarea joburilor în 2026 # Bursa
Platforma eJobs anunţă că la începutul anului 2026 s-a remarcat o creştere semnificativă a interesului candidaţilor pentru locurile de muncă disponibile pe piaţa românească, în special în rândul muncitorilor şi candidaţilor fără studii superioare
19:20
Investiţiile realizate în judeţul Buzău începând cu 2023 în sectorul zootehnic încep să dea rezultate concrete, iar potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prezent marţi la Buzău, în 2026 judeţul va produce peste 322.000 de purcei în sectorul de reproducţie porc şi aproape 10 milioane de pui în sectorul avicol
19:20
Judeţul Buzău va beneficia de primul centru regional de colectare legume şi fructe, proiect cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, investiţia, blocată în ultimii ani, va fi prinsă în bugetul de anul acesta, ceea ce creşte şansele ca lucrările să înceapă cât mai curând
19:20
AFM: Apă-canal şi iluminatul public rămân priorităţi pentru finanţările comunităţilor rurale # Bursa
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că apă-canal şi iluminatul public rămân axele prioritare de finanţare pentru comunităţile rurale, motiv pentru care instituţia lucrează în prezent la ghidurile de finanţare pentru aceste domenii, cu intenţia de a deschide şi anul acesta linii de finanţare
19:20
O creştere atipic de abruptă, urmată de o scădere accentuată a preţului aurului şi argintului a marcat finalul lunii ianuarie 2026, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei de Tavex România
19:10
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat joi că reforma administraţiei publice este prioritatea principală a momentului, adăugând că Parlamentul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului săptămâna viitoare şi speră ca opoziţia să nu depună o moţiune de cenzură
19:10
Canalul Siret-Bărăgan, unul dintre cele mai importante proiecte strategice de irigaţii ale României, se apropie de faza de execuţie. Anunţul a fost făcut la Buzău, cu ocazia vizitei ministrului Agriculturii, Florin Barbu, şi directorului ANIF, Cornel Pană
18:50
Guvernul a aprobat joi menţinerea valabilităţii acordurilor de concesiune petrolieră, având ca titular compania Dacian Petroleum
