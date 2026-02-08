Tenis de masă: Bernadette Szocs, medaliată cu argint la la Top 16 Europa 2026

17:40

Contractorii din industria de apărare se pregătesc pentru publicarea, posibil chiar de vineri, a unei liste a Pentagonului cu companii care ar putea fi supuse unor restricţii privind răscumpărările de acţiuni şi plata dividendelor, la aproape o lună după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care condiţionează distribuirea câştigurilor către acţionari de respectarea calendarelor de livrare a armamentului