Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie importantă cu liderul Brest în grupa B a Ligii Campionilor
Bursa, 8 februarie 2026 18:50
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte
Acum o oră
18:50
Bernadette Szocs a câştigat, duminică, medalia de argint la competiţia starurilor europene, Top 16 Europa 2026, în Montreux
18:50
18:50
Viktor Orban: and #8221;Ucraina trebuie să înceteze să mai ceară ca Ungaria să fie deconectată de la energia ieftină rusească and #8221; # Bursa
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept and #39;inamic and #39; al propriei ţări
Acum 2 ore
17:40
Rafinăriile indiene evită achiziţia de petrol rusesc, în încercarea de a asigura un pact comercial cu SUA # Bursa
Rafinăriile din India evită achiziţiile de petrol rusesc cu livrare în luna aprilie şi este de aşteptat să rămână prudente faţă de astfel de tranzacţii şi în perioada următoare, au declarat surse din industrie şi din comerţ. Această evoluţie ar putea facilita eforturile New Delhi de a finaliza un acord comercial cu Washingtonul
17:40
Echipa Corona Braşov a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Viborg HK, scor 28-34 (17-17), în penultima etapă din grupa D a European League. Corona se află pe locul 3 în clasament
17:40
Echipa SCM Zalău este prima calificată în semifinalele Cupei României, după ce a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Ştiinţa Politehnica Bucureşti, scor 3-0, şi în manşa retur din sferturi
17:40
Echipa masculină de tenis a României a fost învinsă de Paraguay, scor 3-1, în întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion
17:40
Pentagonul intenţionează să impună restricţii financiare unor companii din industria de apărare # Bursa
Contractorii din industria de apărare se pregătesc pentru publicarea, posibil chiar de vineri, a unei liste a Pentagonului cu companii care ar putea fi supuse unor restricţii privind răscumpărările de acţiuni şi plata dividendelor, la aproape o lună după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care condiţionează distribuirea câştigurilor către acţionari de respectarea calendarelor de livrare a armamentului
17:30
Producţia de energie eoliană a Germaniei a scăzut în 2025, deşi capacitatea instalată a continuat să se extindă într-un ritm susţinut
17:30
El Al Israel Airlines va fi amendată cu 39 de milioane de dolari pentru tarife excesive în timpul războiului # Bursa
Autoritatea pentru Concurenţă din Israel a anunţat duminică intenţia de a impune companiei aeriene naţionale El Al Israel Airlines o amendă de 39 de milioane de dolari, pentru practicarea unor tarife considerate excesive şi incorecte în timpul războiului din Gaza
Acum 4 ore
16:30
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,42 miliarde de lei, la finalul lunii decembrie, în creştere cu 34% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară
Acum 6 ore
15:20
Nicuşor Dan: and #8221;Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie
14:10
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agendă întâlniri cu omologul britanic, cu reprezentanţii comunităţii româneşti, o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, participare la participa la dezbaterea and #8222;In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs and #8221;, la Colegiul Trinity din Oxford, şi o prelegere la Chatham House, informează MAE
Acum 8 ore
13:20
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţării, provocând pagube, a declarat duminică compania de stat
12:00
Zelenski: and #8221;Ucraina impune sancţiuni furnizorilor străini de componente pentru rachetele ruseşti and #8221; # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că impune sancţiuni asupra unor producători străini de componente pentru drone şi rachete ruseşti pe care Rusia le foloseşte împotriva Ucrainei
Acum 12 ore
11:20
Baschet masculin: U BT Cluj - Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice # Bursa
Campioana U BT Cluj a încheiat pe locul 3 în grupa A din Liga Adriatică şi îşi cunoaşte deja programul din faza Top 8 a competiţiei, în care se va duela cu cele patru formaţii calificate din grupa B
10:50
Europa nu este săracă în oameni, tehnologie sau capital. Este însă, din ce în ce mai săracă în energie ieftină. Iar asta nu este o fatalitate geologică, ci rezultatul unor decizii politice
10:50
Turcia va continua politica monetară restrictivă şi disciplina fiscală, pentru a reduce în continuare inflaţia, a declarat vicepreşedintele Cevdet Yilmaz, sâmbătă, la un eveniment în provincia sud-estică Siirt
09:50
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte
09:50
Oana Gheorghiu: and #8221;Când ai pierderi la o companie, nu-i suficient să te uiţi pe cifre and #8221; # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele, ci trebuie văzut şi care sunt cauzele, care pot fi obiective sau subiective
09:50
Bogdan Ivan: and #8221;Indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, and #8222;indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri and #8221;, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii
09:40
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, and #8222;chiar dacă ni se impune un război and #8221;, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul
Acum 24 ore
21:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noi discuţii între reprezentanţii administraţiei sale şi Iran vor avea loc la începutul săptămânii viitoare
19:40
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuţiilor
Ieri
18:30
Oana Ţoiu: and #8221;România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE and #8221; # Bursa
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
17:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia bugetară de la Bucureşti şi a precizat că nu a fost vina lui că au fost luate patru miliarde de la Capitală în ultimii doi ani
16:20
Viktor Orban anunţă că va merge la Washington pentru inaugurarea and #8221;Consiliului pentru Pace and #8221; al lui Donald Trump # Bursa
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington and #8222;în două săptămâni and #8221; pentru a participa la reuniunea inaugurală a and #8222;Consiliului de pace and #8221; al preşedintelui american Donald Trump
15:30
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz şi grupul petrolier francez TotalEnergies, a anunţat sâmbătă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru construirea a două fabrici în Italia şi Germania
15:00
Falimentul firmelor nu mai ţine de ghinion sau de un ciclu prost, ci de aritmetica dură a datoriilor scumpe, arată datele publicate de compania de analiză a riscului de credit Coface în raportul său din ianuarie 2026 'Corporate insolvencies expected to remain stubbornly high in 2026, after climbing further in 2025'
14:40
Lansarea următoarei misiuni spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la care va participa şi astronauta franceză Sophie Adenot, va avea loc pe 11 februarie, a confirmat vineri NASA, după ce racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu
14:10
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri fără implicarea Kievului, a reluat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
13:20
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional
12:30
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov
11:40
Atlantic Sea LNG Trade, un joint-venture între furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii Aktor, negociază un acord pe 20 de ani în vederea achiziţionării a până la 15 miliarde metri cubi de GNL din Statele Unite, pentru a consolida securitatea energetică a Europei de Sud
11:40
Trump: and #8221;Iranul îşi doreşte foarte mult să încheie un acord după discuţiile cu SUA and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut and #8222;discuţii foarte bune and #8221; privind Iraniranul şi că iranienii vor and #8222;foarte mult and #8221; să încheie un acord
11:40
Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor
11:40
Cristi Dănileţ: and #8221;Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere and #8221; # Bursa
Fostul judecător Cristi Dănileţ afirmă, vineri seară, că orice corespondenţă cu CCR pe tema pensiilor magistraţilor este o formă de presiune, atâta timp cât dosarul este încă pe masa judecătorilor constituţionali
10:00
09:50
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de and #8222;wokism and #8221;
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că a fost numit la Curtea Constituţională de preşedintele Nicuşor Dan, care a ales dintre mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, deşi Dragoş nu şi-a trimis personal candidatura şi nu îl cunoştea pe şeful statului
21:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România este un and #8222;partener transatlantic de bază în domeniul securităţii economice and #8221; la reuniunea ministerială privind mineralele rare de la Washington, organizată de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi vicepreşedintele J. D. Vance
21:10
Vlad Gheorghe: Bolojan rămâne hotărât, curentul and #8222;suveranist and #8221; creşte rapid # Bursa
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul and #8222;rezistă şi merge mai departe, mai determinat ca niciodată'
21:10
Lavrov: and #8221;Vladimir Putin este dispus să-i răspundă la telefon lui Emmanuel Macron and #8221; # Bursa
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii and #8222;serioase and #8221;, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept and #8222;diplomaţie patetică and #8221; declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova
20:50
Joi seară, o conductă subterană de gaz de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova a suferit o avarie, iar la faţa locului intervin echipaje de pompieri şi poliţie
20:40
Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, este îngreunată joi seară în zona localităţii Sătuc, după ce cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil, aducând şi aluviuni de pe versanţi
20:30
Albania a ridicat joi interdicţia asupra TikTok, impusă în urmă cu 11 luni, după ce platforma s-a angajat să implementeze and #8222;noi mecanisme de securitate and #8221;
20:20
Vlad Gheorghe: 'PSD schimbă postura de la putere la opoziţie în aceeaşi zi, costurile politice afectează România' # Bursa
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a afirmat joi că PSD and #8222;dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie and #8221;. El a subliniat că astfel de tensiuni interne în coaliţie cresc costurile împrumuturilor României, iar and #8222;toate aceste rachete politice ne afectează direct bugetul and #8221;
20:10
Generalul în rezervă Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General, a declarat joi, că nereînnoirea tratatului de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Federaţia Rusă nu înseamnă automat apropierea unui război nuclear şi nici declanşarea bruscă a unei curse accelerate a înarmărilor nucleare
19:50
Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-a întâlnit joi cu directorul DGEP, chestorul Cătălin-Aurel Giulescu, pentru a discuta actualizarea Registrului Electoral
