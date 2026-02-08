Analiză AEI: România taxează viitorul sau de ce totul este scump

19:20

Judeţul Buzău va beneficia de primul centru regional de colectare legume şi fructe, proiect cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, investiţia, blocată în ultimii ani, va fi prinsă în bugetul de anul acesta, ceea ce creşte şansele ca lucrările să înceapă cât mai curând