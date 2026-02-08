Marius Șumudică, contestat de arabii: „Gata cu lingușeala!”

00:40

Iuliu Mureșan a reacționat vehement la incidentul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, cerând o pedeapsă exemplară după scandalul de la meciul CFR Cluj – U Cluj. El a subliniat că antrenorul trebuie să fie un model pentru jucători și că astfel de comportamente sunt intolerabile în fotbal. Iuliu Mureşan solicită măsuri împotriva lui Cristiano