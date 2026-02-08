„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Golazo.ro, 8 februarie 2026 10:50
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi din finalul partidei de sâmbătă.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
11:20
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică # Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.
Acum o oră
10:50
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi din finalul partidei de sâmbătă.
10:50
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre JD Vance și huiduielile de care a avut parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026.
10:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre ieșirea reprobabilă a lui Cristiano Bergodi și declarațiile lui Daniel Pancu.
10:30
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a vorbit despre altercația de la finalul derby-ului. „Fiara” a subliniat că reacția lui Cristiano Bergodi este greu de explicat în absența unor jigniri grave.
Acum 2 ore
10:10
„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă: „Sper să le fac și eu o bucurie jucătorilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu.
09:50
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. „Centralul” Rareș Vidican a consemnat în raportul de arbitraj incidentele produse după fluierul final al derby-ului. Prevederile din Regulamentul Disciplinar al competiției, relevante pentru acest caz, pot fi citite în rândurile de mai jos
09:40
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!” # Golazo.ro
GENOA - NAPOLI 2-3. Daniele de Rossi (42 de ani) a avut un discurs acid la adresa VAR, după ce Genoa a mai pierdut un meci în prelungiri, cu un penalty acordat adversarei.
09:40
U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, din finalul meciului de sâmbătă.
09:30
Șansă pentru Drăgușin Romero va primi o suspendare drastică, iar românul e singura opțiune! În ce meciuri poate fi titular # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea primi mai multe minute pentru Tottenham, odată cu eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
Acum 4 ore
09:10
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie # Golazo.ro
Vlad Nedelea, după ce antrenorul lui U Cluj a sărit la bătaie: Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Acum 12 ore
01:00
Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a comentat scenele reprobabile de la finalul meciului.
00:30
Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Eșec în fața liderului grupei pentru formația noastră.
7 februarie 2026
23:50
„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.
23:30
„Eu eram arestat acum” Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei din Gruia, după reacția total necontrolată a lui Cristiano Bergodi.
23:20
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.
23:10
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a oferit o reacție fermă la finalul derby-ului ardelean.
23:00
„O să vedeți la TV” Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Dan Nistor (37 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre eșecul formației sale, dar și despre scandalul imens de la finalul partidei.
22:50
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”.
Acum 24 ore
22:10
Ilie Năstase, spectator de lux FOTO. Cum a fost surprins fostul mare tenisment la derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Ilie Năstase (79 de ani) a fost prezent la derby-ul etapei #26 din Liga 1.
22:00
Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani) a fost autorul unei gafe colosale în finalul primei reprize a derby-ului local.
22:00
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) au fost autori unei superfaze, încheiată cu gol în derby-ul ardelean.
21:30
„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre stadiul negocierilor cu Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), jucători aflați în ultimele 6 luni de contract.
21:10
CFR CLUJ - U CLUJ. Fanii celor două echipe au creat o atmosferă electrizantă înainte de startul partidei din Gruia.
21:00
Galcă s-a săturat Jucătorul care a costat-o pe Rapid 900.000 de euro ar fi pe lista neagră » Ce l-ar fi enervat pe tehnician # Golazo.ro
Drilon Hazrollaj (21 de ani) are zilele numărate la Rapid.
20:30
„A fost ultimul meci” Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea după eșecul neașteptat cu Csikszereda: „Îmi pare rău pentru el” # Golazo.ro
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea a tras mai multe concluzii dure după eșecul de la Miercurea-Ciuc.
20:10
„Face ce îmi place mie” Cum i-a impresionat Matei Popa i-a impresionat pe șefii FCSB: „E stâncă!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit de prestațiile lui Matei Popa (18 ani), tânărul portar al campioanei.
20:00
Cu ce se alege Sorana Cîrstea Premii consistente după trofeul câștigat la Transylvania Open + salt important în clasamentul mondial # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
19:50
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu Mircea Lucescu (80 de ani) înainte ca starea selecționerului să se înrăutățească.
19:30
„Nu regret nimic” Vedeta FCSB a vorbit în Italia despre viața din România: „A fost aproape ca un vis” # Golazo.ro
Juri Cisotti (32 de ani), vedeta FCSB, a oferit un interviu amplu în țara natală, pentru publicația presa din Italia.
18:40
Claudiu Niculescu s-a întors Victorie surprinzătoare la debut: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FARUL 2-1. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat euforic după victoria dramatică obținută de echipa sa.
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 28 din sezonul regulat al Ligii 1.
17:40
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în vara anului 2029.
17:10
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol # Golazo.ro
Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League. Deși nu era planificat, fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
17:00
„Aparține trecutului” Prima reacție a lui Ioan Varga, după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la împrumuturile contractate de formația din Gruia în 2025, garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
16:50
O nouă lovitură pentru FCSB După Cisotti și Graovac, campioana a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul » Cum ar putea arăta primul „11” # Golazo.ro
După ce Juri Cisotti și Daniel Graovac au suferit niște leziuni musculare în meciul cu FC Botoșani, de joi, acum FCSB a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul.
16:30
Barcelona abandonează Super Liga Europei Anunțul catalanilor cu privire la proiectul care a zguduit fotbalul: „Vrem pace” » Real Madrid, singura echipă rămasă # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că se retrage definitiv din proiectul Super Ligii Europei.
16:20
Rațiu și colegii s-au săturat Jucătorii și antrenorii lui Rayo s-au răzvrătit împotriva conducerii. N-au apă caldă la dușuri! » La Liga a reacționat # Golazo.ro
Lotul și stafful tehnic al lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează românul Andrei Rațiu (27 de ani), au emis un comunicat prin care se răzvrătesc împotriva conducerii clubului. Jucătorii și stafful reclamă condițiile de lucru precare, lipsa unor servicii medicale adecvate și probleme grave la nivelul infrastructurii clubului.
15:40
„Orice lege făcută poate fi și desfăcută” Ministrul Apărării, despre promovarea CSA Steaua în Liga 1: „Nu poți să pui o barieră!” # Golazo.ro
Radu Miruță , Ministrul Apărării, a venit cu noi declarații pe tema promovării Stelei București în Liga 1.
15:10
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri # Golazo.ro
Presa germană a scris că unii săritori cu schiurile ar apela la o metodă cel puțin controversată pentru a obține un avantaj înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Ar fi vorba despre injectarea penisului cu acid hialuronic, pentru a părea mai mari la măsurătorile oficiale ale costumelor.
15:00
A trecut o veșnicie de la epoca de vis a înotului românesc. A început la jumătatea anilor ‘90, cu Camelia Potec plonjând direct în lumea bună cu performanțe care i-au făcut pe specialiști să o numească o nouă Franziska Van Almsick, fantastica medaliată olimpică la doar 14 ani.
14:40
Transylvania Open LIVE de la 16:30, Emma Răducanu și Sorana Cîrstea joacă finala turneului de la Cluj-Napoca # Golazo.ro
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
14:10
Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie # Golazo.ro
Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 este cea mai valoroasă din istorie. Care este prețul ei și cum arată, mai jos.
13:50
„Nu mai vorbim de o greșeală” Elias Charalambous, atac furios la adresa arbitrajului înainte de Oțelul - FCSB: „E prima dată când spun asta, dar e limpede!” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajele din ultimele partide. Tehnicianul s-a referit în special la faza controversată din victoria cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani.
13:30
„James, tu reprezinți speranța” Destinație surprinzătoare aleasă de fostul star de la Real și Bayern » A ajuns în mijlocul protestelor # Golazo.ro
James Rodriguez (34 de ani) va juca pentru Minnesota United, echipă din MLS. Transferul starului columbian a fost realizat într-un moment sensibil pentru statul democrat.
13:00
„Nu vă mai lăsați manipulați” U Craiova, atac la adresa lui Adrian Mititelu: „Elucubrații ale cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute” # Golazo.ro
CS Universitatea Craiova a reacționat după ce Curtea de Apel Timișoara a decis, joi, ca palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” să se întoarcă la forma recunoscută în 2017.
13:00
Interes crescut pentru derby Câte bilete s-au vândut până acum pentru Dinamo - U Craiova » Miza meciului e uriașă # Golazo.ro
Fanii „câinilor” au cumpărat aproximativ un sfert din capacitatea Arenei Naționale pentru partida de luni. Meciul Dinamo - U Craiova este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:30
Snoop Dogg a fluturat steagul României! FOTO. Moment viral la Jocurile Olimpice de din Italia » Interacțiune memorabilă cu delegația „tricoloră” # Golazo.ro
Snoop Dogg (54 de ani), legendarul rapper american, a oferit un moment neașteptat la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Americanul a fluturat steagul României în fața delegației „tricolore” de la Cortina d’Ampezzo.
12:20
„Au zis că am luat milioane la pariuri” Becali răspunde acuzațiilor de blat apărute după FCSB - FC Botoșani » Ironie la adresa lui Iftime: „B-ul scrie pe tine!” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a venit cu un răspuns după acuzațiile de blat ce au fost aduse după meciul cu FC Botoșani din etapa trecută, scor 2-1.
11:50
„Mi-e frică de tine!” Dezvăluirile făcute înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano au șocat patinajul: „Pot declanșa al Treilea Război Mondial” # Golazo.ro
Gabriella Papadakis și Guillaume Cizeron au oferit Franței 11 medalii de aur la patinaj artistic. Au fost 20 de ani parteneri la proba de dans
