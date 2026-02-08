Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 

13:00

Fanii „câinilor” au cumpărat aproximativ un sfert din capacitatea Arenei Naționale pentru partida de luni. Meciul Dinamo - U Craiova este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.