Un rus suspectat că l-a împușcat pe generalul GRU Alekseiev a fost reținut în Dubai
G4Media, 8 februarie 2026 18:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei, potrivit Mediafax. Generalul-locotenent Vladimir Alekseiev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai
• • •
Acum 30 minute
18:40
Doi copii și tatăl lor, morți într-un accident rutier în Caraș-Severin. Traficul turtier pe DN6 e blocat # G4Media
Doi copii şi tatăl lor au murit în accidentul rutier produs duminică pe DN 6 în judeţul Caraş-Severin, traficul în zonă fiind complet blocat informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Accidentul a avut loc în jurul orei 14:53, la km 406, la ieşirea din localitatea Cornea către Caransebeş, potrivit Agerpres. „Conducătorul unui autocamion ar fi
18:40
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat duminică Ucraina, care este atacată de Rusia, drept „inamic" al propriei ţări, informează Agerpres. Orban e considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO și a promovat deschis interesele dictatorului rus Vladimir Putin. „Ucrainenii trebuie să înceteze să mai ceară constant la Bruxelles ca Ungaria să fie deconectată
Acum o oră
18:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei, potrivit Mediafax. Generalul-locotenent Vladimir Alekseiev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:00
Demisie la nivel înalt în Marea Britanie din cauza scandalului Epstein-Mandelson: șeful de cabinet al premierului Keir Starmer a plecat din funcție pentru a evita demisia șefului guvernului # G4Media
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia. El și-a asumat vina că l-ar fi sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, transmite Agerpres. Demisia are rolul de a atenua presiunea politică imensă
17:50
Apple ar putea permite în curând chatbot-urilor cu inteligență artificială, precum ChatGPT și Gemini, să fie disponibile pe CarPlay # G4Media
Apple CarPlay a fost, în mod tradițional, destul de restrictiv în ceea ce privește tipurile de aplicații permise pe tabloul de bord al mașinii. Totuși, se pare că chatboți terți precum ChatGPT și Gemini ar putea primi în curând acces la interfața CarPlay, transmite TechRadar. Informația vine de la Mark Gurman de la Bloomberg, o
17:40
ANALIZĂ 10 centimetri de zăpadă, milioane pe asfalt: ninsoarea moderată din noaptea de 1/2 februarie declanșează acuzații de neîndeplinire contractuală în Sectorul 1 și triumfalism operațional fără cifre complete în Sector 4 # G4Media
De nouă ani, Bucureștiul nu a mai trecut printr-un episod de ninsoare comparabil cu ianuarie 2017, când stratul de zăpadă a ajuns la 40–60 de centimetri. Între timp, iernile s-au schimbat, episoadele de zăpadă au devenit mai rare, mai scurte și, în general, mai blânde. Premisa de la care pornește analiza despre noaptea de 1
17:30
Un memorial dedicat victimelor incendiului mortal izbucnit la petrecerea de Anul Nou din stațiunea Crans-Montana, Elveția, a luat foc duminică dimineață, cel mai probabil din cauza unor lumânări lăsate aprinse, au anunțat polițiștii, potrivit The Guardian. Memorialul era un omagiu improvizat pentru cele 41 de persoane ucise și cele 115 rănite în incendiul izbucnit în
17:30
Un sibian vinde de aproape 30 de ani CD-uri în centrul orașului / ”Cumpără și oameni în vârstă, dar vine și tineret” / ”Am fost întrebat de casete audio, dar au dispărut” # G4Media
În magazinul Dumbrava din centrul Sibiului, fostul "magazin universal" construit în timpul dictaturii comuniste, e un mic chioșc de unde Daniel Oprea vinde CD-uri de aproape 30 de ani. Muzica se aude aici tot timpul cât magazinul e deschis, iar zecile de CD-uri, majoritatea cu manele și muzică populară, stau aranjate pe un perete. CD-uri,
17:30
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, începe luni o vizită de lucru în Marea Britanie, un partener strategic esențial pentru securitatea României, potrivit unui comunicat al MAE. În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe va avea o întrevedere cu omoloaga britanică, Yvette Cooper. Oana Țoiu va discuta despre consolidarea cooperării parlamentare cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România
17:20
Partidul Social-Democrat din Germania, care face parte din guvern, cere revizuirea relației cu SUA. ”Îndepărtarea vizibilă a administrației SUA sub Trump de parteneriate și alianțe este o realitate” # G4Media
Social-democraţii din Germania – partenerul minoritar în guvernul de coaliţie – consideră că relaţia ţării cu Statele Unite trebuie revizuită, relatează dpa, citată de Agerpres. Politicile preşedintelui american Donald Trump ridică îndoieli cu privire la seriozitatea administraţiei SUA ca partener şi aliat internaţional, conform unui document care urmează să fie adoptat duminică de comitetul executiv
Acum 4 ore
17:00
„Mercedes nu a arătat totul, nici măcar nu a forțat” – Montoya despre testul F1 de la Barcelona # G4Media
Mercedes a impresionat în testul privat de la Barcelona echipa condusă de Toto Wolff parcurgând peste 500 de tururi de circuit. Cu toate acestea, Juan Pablo Montoya, fost pilot de F1, spune că echipa de la Brackley nu a arătat totul și nici măcar nu a forțat. Norris explică de ce cursele din F1 vor
17:00
BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o cină privată în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor – dezvăluire în presa britanică # G4Media
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor, în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral, a dezvăluit duminică publicația The Mail on Sunday. Informația apare în noi emailuri descoperite de tabloidul britanic, care nu
16:50
Cine e omul care a transformat Europa într-un adversar pentru SUA: discretul intelectual Andy Baker, mâna dreaptă a vicepreședintelui JD Vance # G4Media
Deși numele său a apărut public mai degrabă accidental, în contextul unor scurgeri de informații privind operațiunile militare din Yemen, Andy Baker a devenit una dintre cele mai influente figuri ale Consiliului de Securitate Națională (NSC) de la Casa Albă, arată o analiză aprofundată realizată de portalul american Politico. În calitate de adjunct al consilierului
16:40
Noi documente indică faptul că Epstein a încercat să se apropie de oficialii ruși, inclusiv de Putin # G4Media
O relatare marca CNN dezvăluie că Jeffrey Epstein avea un mesaj pe care voia să i-l transmită președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Era iunie 2018, la aproximativ un an după ce ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vitaly Churkin, murise subit. Churkin fusese o persoană cu care Epstein se întâlnea frecvent la New York, potrivit unor documente
16:20
Noi detalii legate de discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Convorbirea, ascunsă de Casa Albă, a avut ca subiect Iranul # G4Media
Publicația americană Wall Street Journal a dezvăluit duminică noi detalii despre plângerea depusă de un avertizor de integritate (whistleblower) împotriva directorului Comunității Naționale de Informații, Tulsi Gabbard. Plângerea, despre care a scris sâmbătă și The Guardian, vizează secretizarea de către Gabbard – o loială a lui Donald Trump – a unei conversații telefonice interceptată de
16:10
Proteina apoB și testul care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boli cardiovasculare decât nivelul colesterolului # G4Media
Colesterolul „rău" (LDL) este un factor major de risc pentru bolile de inimă, iar majoritatea oamenilor sunt testați pentru acesta în cadrul controalelor medicale anuale. Există însă un alt marker din sânge care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boală cardiacă, sugerează o analiză amplă recentă. Totuși, acesta nu face parte
16:00
AI a produs companiilor americane de software pierderi de 400 de miliarde de dolari într-o săptămână. Bursa se pregătește de scăderi și mai mari # G4Media
Companiile de Inteligența Artificială au determinat pierderi bursiere de 400 de miliarde de dolari din sectorul software, pe măsură ce investitorii o evaluează ca înlocuitor, nu doar ca instrument, arată o analiză a publicației americane Axios, citată de Mediafax. Scăderea a fost declanșată de lansările recente ale companiei Anthropic, ale cărei instrumente bazate pe AI
15:50
Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa în contextul crizei din Groenlanda # G4Media
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Creatorul aplicației „Made O'Meter", Ian Rosenfeldt, a declarat că a înregistrat aproximativ 30.000 de
15:50
Am fost la cinema să văd filmul Efectul Pufi și am descoperit o comedie românească altfel: Dialoguri naturale, râsete în sală și o poveste de dragoste cu suflet (VIDEO) # G4Media
Am fost la cinema să văd Efectul Pufi și am ieșit din sală cu zâmbetul pe buze și cu sentimentul că am văzut o comedie românească altfel. Deși filmul pornește de la ideea unui bărbat obișnuit care descoperă că ar putea avea mai mult succes la întâlniri dacă adoptă un câine, Efectul Pufi nu este, de fapt, un film despre animale.
15:40
Contracarea propagandei chineze: Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritul budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Epstein # G4Media
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, „nu l-a întâlnit niciodată" pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, transmite Agerpres. O căutare în milioanele de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiţie al SUA şi consultate
15:40
Doi turişti din localitatea Marginea, judeţul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorşi de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia din Masivul Ceahlău după ce au fost surprinşi deplasându-se fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă, transmite Agerpres. Tinerii erau încălţaţi cu adidaşi, ceea ce reprezenta un
15:40
VIDEO | Cum obișnuiești copiii cu dulciurile fără zahăr/ Doina Șerbu („Viața fără gluten și zahăr”): Dacă îi implic și pe ei atunci când gătesc, gustă și le plac # G4Media
Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă. Pe lângă nevoia de a pregăti pâine, produse de panificație și dulciuri fără gluten, Doina și-a mai pus un obiectiv ambițios: totul să fie fără zahăr. Nici îndulcitor nu prea folosește, pentru că
15:40
Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, a declarat duminica aceasta că organizația teroristă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA, transmite AFP, citată de Agerpres. „Incriminarea rezistenţei, a armelor sale şi a celor care au condus-o
15:20
Interoperabilitatea sistemelor de tip „tragi și fugi”, testată de NATO în România: HIMARS-urile românești și poloneze au tras împreună cu obuziere CAESAR franceze la Cincu # G4Media
Zeci de focuri au fost trase de lansatoare de rachete HIMARS și obuziere autopropulsate CAESAR în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica" de la Cincu duminică, în cadrul exercițiului militar Dynamic Front 26, la care TechRider.ro participă. Scopul este testarea interoperabilității diferitelor sisteme de artilerie folosite de aliații din NATO. Sistemele HIMARS participante sunt românești și poloneze, iar
15:10
Primarul PSD al Buzăului despre partidul său: Face un joc foarte periculos cu ieșitul de la guvernare # G4Media
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul său „face un joc foarte periculos" prin amenințările cu ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul" este făcut de Sorin Grindeanu și „încă șase oameni" pentru „supraviețuirea lor", nu a partidului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta" de la Digi24, transmite
15:10
Copil mic internat cu insuficiență respiratorie în SUA, returnat în detenția pentru imigrație ICE și privat de tratamentul prescris de medic # G4Media
Un copil de 18 luni, reținut împreună cu părinții săi într-un centru de detenție pentru imigrație din sudul Texasului, s-a îmbolnăvit atât de grav luna trecută încât a fost transportat de urgență la spital cu insuficiență respiratorie care îi punea viața în pericol, pentru ca apoi să fie trimis înapoi în detenție câteva zile mai
15:10
Filip Jianu a câștigat duminică turneul ITF de tenis de câmp de la Antalya. Competiția a fost dotată cu premii totale în valoare de 15 mii de dolari. În finală, Filip (24 de ani) a trecut de japonezul Akira Santillan. Niponul a abandonat în momentul în care Jianu conducea cu 6-3, 2-0. Ocupant al locului
Acum 6 ore
15:00
Scuza virală a unei patinatoare din Canada pentru o temă neefectuată: „Nu pot, am Jocurile Olimpice” # G4Media
Patinatoarea Madeline Schizas a atras toată atenția la JO 2026 datorită unui mail, cel prin care își cerea scuze profesorului său că nu a definitivat o temă. „Nu pot, particip la Jocurile Olimpice", a transmis, printre altele, sportiva din Canada în mail-ul în care a argumentat de ce nu a prezentat la timp respectiva temă.
15:00
Un tânăr din Hunedoara a fost reţinut de poliţişti după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor # G4Media
Un tânăr a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi furat telefonul utilizat pentru monitorizarea electronică a unui agresor, care ar fi adormit cu capul sprijinit pe o masă, într-o piaţă. Anunţul a fost făcut duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara. Potrivit oficialilor IPJ, poliţiştii s-au sesizat din oficiu în urma unei
14:50
O alunecare de teren a afectat activitatea minei de la Rovinari. Alunecarea s-a produs în sectorul Tismana # G4Media
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de
14:40
Ciprian Ciucu, primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată, relatează […] © G4Media.ro.
14:30
Primele estimări ale rezultatului la vot arată că partidul lui Sanae Takaichi a obţinut o largă majoritate în Parlamentul Japoniei # G4Media
Partidul Liberal-Democrat (PLD) al şefei guvernului nipon Sanae Takaichi ar urma să obţină o largă majoritate în camera inferioară a Parlamentului Japoniei în urma alegerilor anticipate de duminică, potrivit primelor estimări ale media nipone, informează agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres. La închiderea urnelor, primele proiecţii ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje […] © G4Media.ro.
14:10
Președintele Nicușor Dan, despre invitația în SUA la Consiliul pentru Pace: Decizia de participare se va lua în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în Consiliu # G4Media
Președintele Țării, Nicușor Dan, confirmă că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El arată că o decizia privind onorarea invitației se va lua în urma discuțiilor cu partenerii americani despre formatul întâlnirii față de țări ca România, […] © G4Media.ro.
14:00
În fiecare lună, Netflix adaugă filme și seriale noi în bibliotecă. Iată selecția The New York Times cu unele dintre cele mai promițătoare titluri care apar în februarie. „Glitter & Gold: Ice Dancing” Disponibil din: 1 februarie Patinajul artistic a fost mult timp unul dintre evenimentele de marcă ale Jocurilor Olimpice de iarnă, iar în […] © G4Media.ro.
14:00
Ministrul Economiei: România vizează consolidarea parteneriatelor cu Austria pentru stimularea schimburilor economice # G4Media
România îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Austria pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. „Îi mulţumesc Excelenţei Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister şi pentru dialogul constructiv despre […] © G4Media.ro.
13:50
Mai multe cluburi din localităţile Aiud şi Blaj au fost verificate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de pompieri, în cadrul unei acţiuni privind reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba. Potrivit sursei citate, în incinta […] © G4Media.ro.
13:40
Protestatarii împotriva Jocurilor Olimpice sunt „inamici ai Italiei”, declară Giorgia Meloni / La marșul de protest de sâmbătă seara au participat peste 3000 de persoane # G4Media
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş, informează duminică DPA, potrivit Agerpres. Într-o postare pe reţelele sociale, ea i-a calificat pe cei implicaţi în revolte drept „inamici ai Italiei şi italienilor”. Meloni a scris că […] © G4Media.ro.
13:30
Legendara Lindsey Vonn a avut parte de o căzătură teribilă în timp ce concura în proba de coborâre contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. În vârstă de 41 de ani, Vonn a ales să concureze la Milano Cortina cu toate că își rupsese ligamentul încrucișat anterior în urmă cu doar […] © G4Media.ro.
13:20
Atac masiv al Rusiei în timpul nopții / Instalațiile Naftogaz din Poltava, centrul Ucrainei, afectate # G4Media
Rusia a lansat un atac cu drone la scară largă în timpul nopții, lovind instalațiile operate de grupul de stat Naftogaz din regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat compania, conform Mediafax. Activele și echipamentele au fost avariate, dar nu au fost raportate victime, a declarat Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, într-un comunicat de […] © G4Media.ro.
13:20
Thailandezii, chemaţi să voteze în alegeri legislative anticipate după o perioadă de instabilitate politică # G4Media
Thailandezii votează duminică pentru a-i departaja pe reformişti de conservatorii aflaţi la putere, în alegeri legislative anticipate convocate după o perioadă de instabilitate marcată de declinul formaţiunii lui Thaksin Shinawatra, patriarhul politicii thailandeze, informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Secţiile de votare s-au deschis în jurul orei locale 08:00 (01:00 GMT) pentru acest scrutin la […] © G4Media.ro.
13:10
Dr. Răzvan Vintilescu, despre ingredientul-cheie pentru slăbit: Somnul este un ingredient banal, dar esențial. Fără el, dieta ta este ca o mașină foarte bună, dar care nu pornește pentru că are frâna de mână trasă” # G4Media
Tot mai mulți oameni spun că nicio dietă de slăbit nu funcționează, chiar dacă mănâncă sănătos și respectă toate regulile. Explicația nu ține neapărat de alimentație, ci de un factor ignorat frecvent: somnul. Lipsa somnului poate bloca slăbirea și favoriza îngrășarea, avertizează dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, într-o declarație pentru G4Food. […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:50
Primarul Ciucu, despre relația cu PSD: Încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor # G4Media
Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a […] © G4Media.ro.
12:20
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro este dat ca favorit # G4Media
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, relatează Agerpres. După o campanie foarte perturbată de intemperiile ce au lovit această ţară în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis […] © G4Media.ro.
12:10
Cadillac va prezenta în celebra pauză de la Super Bowl noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Americanii vor debuta în Marele Circ cu ocazia Grand Prix-ului din Australia, din data de 8 martie. Norris explică de ce cursele din F1 vor fi dominate de „haos” în 2026 La testele private de la Barcelona, […] © G4Media.ro.
12:10
Un adolescent de 17 ani din Gorj a fost reţinut după ce a ameninţat-o cu moartea pe fosta sa iubită # G4Media
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Gorj, după ce ar fi intrat în locuinţa fostei sale iubite, o fată de 16 ani, şi ar fi agresat-o şi ameninţat-o cu moartea, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, faptele s-au produs în noaptea de […] © G4Media.ro.
12:10
Cum ajută inteligența artificială la identificarea dinozaurilor după urmele de pași: „Facem același lucru ca prințul din Cenușăreasa” # G4Media
Urmele de pași sunt printre cele mai comune tipuri de fosile de dinozauri. Uneori, oamenii de știință descoperă o singură amprentă. Alteori, dau peste o învălmășeală haotică de urme care seamănă cu un ring de dans, un fel de discotecă a dinozaurilor. Însă identificarea dinozaurului care a lăsat o anumită urmă s-a dovedit, în mod […] © G4Media.ro.
12:00
Rusia informează că a fost arestat presupusul autor al tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alekseev # G4Media
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat după ce fugise în Emiratele Arabe Unite, a anunţat duminică Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Generalul Vladimir Alekseev a fost rănit vineri cu mai multe focuri de armă şi a fost […] © G4Media.ro.
11:50
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din Târgoviște, dată dispărută # G4Media
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era […] © G4Media.ro.
11:40
O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedetă la expoziția despre istoria Muzeului Judeţean Mureş # G4Media
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”, transmite Agerpres. „Statuia are în mâna stângă un corn […] © G4Media.ro.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, transmite Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub […] © G4Media.ro.
