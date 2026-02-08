CSM Bucureşti – Brest 40-34. Victorie uriaşă pentru “tigroaice” în faţa liderului din Liga Campionilor

23:10

Neluţu Varga este în culmea fericirii după ce echipa sa, CFR Cluj, a ajuns pe loc de play-off, în urma seriei de şapte victorii, atinsă după succesul cu 3-2 în faţa rivalei din oraş, U Cluj. Varga a recunoscut că nu a văzut derby-ul cu U, fiind plecat în Africa. Mai mult, după ce echipa […] The post Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive appeared first on Antena Sport.