Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri

08:40

Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin. 3 schori […]