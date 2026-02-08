România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru “stejari” în Germania
Antena Sport, 8 februarie 2026 20:20
Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship), pierzând surprinzător duminică, cu 30-24 (6-14) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei, într-un meci care a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg. Deşi porneau ca favoriţi, tricolorii au făcut un meci de […]
• • •
Acum 5 minute
21:00
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui "dublă" a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi. Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, […]
Acum 15 minute
20:50
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina! A încheiat pe locul 15 la sanie # Antena Sport
Valentin Creţu a obţintu cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice. La Milano Cortina 2026, acolo unde participă pentru a cincea oară la Olimpiadă, Creţu a încheiat pe locul 15 proba individuală de sanie. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Creţu la Jocurile Olimpice. Sportivul de 36 de ani din Sinaia […]
Acum o oră
20:30
Dennis Man (27 de ani) a fost introdus pe teren de antrenorul Peter Bosz în minutul 60 al meciului cu Groningen. Jucătorul naţionalei a marcat golul victoriei lui PSV în minutul 76. Groningen a deschis scorul în minutul 17, prin Taha, PSV egalând în minutul 65, prin Ismael Saibari. Man a intervenit după o lovitură […]
20:20
20:20
Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital # Antena Sport
Lindsey Vonn este în "stare stabilă" după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior "complet rupt", relatează CNN. Starul american a luat startul în finală, dar după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept […]
Acum 2 ore
19:50
Răzvan Marin, MVP în meciul ce a dus-o pe AEK pe primul loc! Nota uriaşă a românului după un gol şi 2 assist-uri # Antena Sport
Răzvan Marin (29 de ani) trece prin momente excelente şi din punct de vedere sportiv, după ce a devenit tată pentru a doua oară. Răzvan Marin a oferit 2 assist-uri în Panserraikos – AEK 0-4, marcând şi un gol, din penalty, în minutul 89. Cu această victorie, AEK Atena a trecut provizoriu pe primul loc […]
19:40
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz # Antena Sport
Dennis Man a marcat golul victoriei pentru PSV în meciul de pe terenul lui Groningen, din etapa cu numărul 22 din Eredivisie, scor 2-1. Internaţionalul român a fost introdus în minutul 60 al partidei de Peter Bosz şi a avut nevoie de doar un sfert de oră pentru a marca. Man a fost la locul […]
19:30
CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie” # Antena Sport
Jucătorii din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) au început să sosească la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru prima lor participare la olimpiada de iarnă în decurs de 12 ani, dar Comitetul Internaţional Olimpic speră că ei vor deveni o prezenţă constantă pentru ediţiile viitoare, potrivit Reuters. Participarea la Jocurile Olimpice la […]
19:30
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit # Antena Sport
Noi detalii apar în cazul jucătorului de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), care şi-a înşelat soţia, pe Jules, cu buna prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Jules i-a cerut lui Tess Crosley să şteargă de pe reţelele sociale pozele în care ele apăreau sărbătorind un titlu al lui Brisbane Lions […]
19:30
“Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?”. Răspunsul dat de Filipe Coelho înainte de derby-ul Univ. Craiova # Antena Sport
Filipe Coelho a susținut un interviu pentru pagina oficială a Universității Craiova cu o zi înainte de derby-ul pe care oltenii îl vor disputa la București împotriva lui Dinamo. Tehnicianul portughez a fost printre altele întrebat și despre cel mai important atu pe care îl au alb-roșiii, moment în care a vorbit despre Zeljko Kopic. […]
19:30
Dinamo şi Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului regular din Liga 1. Partida se va desfăşura luni, de la ora 20:00, pe stadionul Arena Naţională. Înaintea partidei, Universitatea Craiova este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte (49) cu Rapid, care a reuşit doar un […]
Acum 4 ore
18:50
CSM Bucureşti – Brest 40-34. Victorie uriaşă pentru “tigroaice” în faţa liderului din Liga Campionilor # Antena Sport
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte. Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 9 goluri, Ostergaard 8, Friis 6, Maslova 7, pentru CSM, respectiv Vyakhireva 14, Coatanea 5, Foppa 4, […]
18:50
Răzvan Marin, gol în minutul 89 pentru AEK Atena. Românul a marcat contra echipei lui Andrei Ivan # Antena Sport
Răzvan Marin a înscris un nou gol în Grecia pentru AEK Atena, în partida formației din capitala Greciei contra celor de la Panserraikos, clubul unde e legitimat și Andrei Ivan. Mijlocașul român a fost integralist și a semnat o reușită importantă pentru el și coechipierii săi în minutul 89 al duelului, când s-a făcut 2-0. […]
18:30
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee a fost acuzat de uciderea iubitei sale, anunţă BBC. Joi, poliţiştii au fost chemaţi la o reşedinţă din apropierea oraşului Chattanooga, în statul Tennessee. Au fost încercate măsuri de salvare a vieţii unei femei, dar aceasta era deja decedată. Darron Lee a fost arestat. E acuzat de uciderea […]
18:20
“Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta” # Antena Sport
Lindsey Vonn, campioana olimpică din 2010, de la Vancouver, a trecut prin momente de coşmar în proba feminină de coborâre de la Milano Cortina 2026. Americanca, în vârstă de 41 de ani, venea după o accidentare la ligamentul încrucişat anterior, dar a făcut tot posibilul ca să participe la Jocurile Olimpice de anul acesta. Vonn […]
18:10
Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR – “U” Cluj? Verdictul lui Porumboiu: “S-ar fi terminat acolo” # Antena Sport
Scandalul imens petrecut la finalul partidei dintre CFR Cluj și "U" a generat o multitudine de reacții din lumea fotbalului, iar recent Adrian Porumboiu și-a expus și el opinia în acest sens. Printre altele, fostul arbitru a vorbit despre cum ar fi putut fi evitat tot conflictul iscat care l-a avut pe Cristiano Bergodi protagonist. […]
18:00
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn # Antena Sport
Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac, a comentat căzătura teribilă suferită de Lindsey Vonn în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă. Ion Alexandru Ţiriac a numit-o "o adevărată eroină" pe Lindsey Vonn. Fiul lui Ion Ţiriac a reacţionat după căzătura cumplită a lui Lindsey Vonn: "Respect" "Total brutal. O adevărată eroină, totuşi. Respect", a scris […]
17:30
Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți # Antena Sport
Francesca Alupei și Beata Vaida au obținut un rezultat important pentru România la turneul Futures de la Mount Maunganui, din Noua Zeelandă, unde au obținut medalia de aur. După performanța bună din Oceania, cele două voleibaliste au acordat un interviu exlcusiv pentru Antena Sport în care au vorbit despre ce s-a întâmplat. România a fost […]
17:20
“Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO # Antena Sport
Premierul Italiei, Giorgia Meloni (49 de ani), a avut un mesaj extrem de dur la adresa protestatarilor din Milano, din timpul Jocurilor Olimpice. Giorgia Meloni i-a catalogat "duşmani ai Italiei" pe protestatarii anti-olimpici, după violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale. […]
17:10
Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: “Acest club merită respect” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a anunţat că fundaşul Kennedy Boateng nu va continua la formaţia din Ştefan cel Mare. Boateng nu a acceptat prelungirea contractului şi urmează să plece de la echipă în vară. Această veste a venit înaintea meciului pe care Dinamo îl va disputa împotriva celor de la Universitatea Craiova. La conferinţa […]
Acum 6 ore
16:40
Paul Pepene, locul 50 în proba masculină de schiatlon de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Gabriel Cojocaru, locul 54 # Antena Sport
Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care şi-a declarat ambiţia de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câştigat proba masculină de schiatlon la ediţia 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50. Celălalt român care a participat în această probă a fost Gabriel […]
16:40
Meciul Botoşani – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:00. Fostul lider din Liga 1 nu a obţinut nicio victorie în 7 meciuri. Botoşani e în acest moment pe locul 7, cu 39 de puncte. De partea cealaltă, Metaloglobus e "lanterna" clasamentului, cu 11 puncte. Metaloglobus a pierdut ultimele 6 […]
16:30
“Inepţii” Întrebat despre transferul lui Joao Paulo la FCSB, Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) s-a revoltat atunci când a aflat că mai mulţi oameni din fotbalul românesc ar vorbi de o presupusă condiţionare a transferului lui Joao Paulo la FCSB de meciul direct dintre cele două echipe. Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului, care l-a transferat pe portarul Dejan Iliev (30 de ani) de […]
16:30
Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema # Antena Sport
Cristiano Bergodi a susținut duminică după-amiază primul său antrenament după scandalul imens care s-a iscat la derby-ul dintre "U" Cluj și CFR, în care italianul a fost protagonist. În ciuda a tot ce s-a întâmplat sâmbătă pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, tehnicianul "șepcilor roșii" nu a scos niciun cuvânt despre altercația în care a fost […]
15:30
CFR Cluj, comunicat dur după derapajul lui Cristiano Bergodi din Gruia: „Gestul său a lezat un întreg club” # Antena Sport
CFR – Universitatea Cluj a fost meciul la finalul căruia tensiunea din teren a „erupt". După ce l-a provocat în repetate rânduri pe Cristiano Bergodi, Andrei Cordea a fost luat la propriu la palme de antrenorul italian, iar de aici absolut totul a degenerat. Jucători din partea ambelor echipe și-au împărțit pumni în meleul rezultat […]
15:10
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa! Câte etape de suspendare a primit după ce a fost eliminat în Lyon – PAOK # Antena Sport
Ultima partidă disputată de PAOK în faza principală a UEFA Europa League a fost una cu nervi întinși la maximul pentru Răzvan Lucescu. Tehnicianul român a văzut cartonașul roșu în această dispută, după o criză de nervi. Comisia de Disciplină a UEFA a analizat eliminarea antrenorului de la PAOK și a venit și cu o […]
Acum 8 ore
14:50
Gigi Becali, decizie de ultim moment în privința lui Daniel Bîrligea. Ce echipă va alinia FCSB la Galați # Antena Sport
FCSB va juca duminică seară un meci crucial în ceea ce privește lupta pentru un loc în play-off. Campioana României va înfrunta Oțelul Galați, formație care luptă, de asemenea, pentru un loc în primele șase. Daniel Bîrligea a fost lăsat pe bancă la partida cu FC Botoșani, iar Gigi Becali a luat o decizie importantă […]
14:40
Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital # Antena Sport
Lindsey Vonn şi-a luat rămas bun în lacrimi, duminică, de la visul său de a câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Tentativa schioarei americane de a câştiga aurul olimpic la coborâre cu un ligament cruciat anterior rupt a durat mai puţin de 20 de secunde. Marea sportivă americană a suferit un accident teribil […]
14:20
Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte # Antena Sport
Clubul Barcelona va trece printr-un moment important în luna martie, atunci când vor avea loc alegere pentru funcția de președinte „blaugrana". Joan Laporta este marele favorit pentru a continua pe acest post, dar există și șansa ca acesta să nu mai fie reales. Mai mult decât atât, Hansi Flick ia în calcul un scenariu incredibil […]
14:00
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (15:00, AntenaPLAY). Duel pentru aurul de la Europe Top 16 Cup # Antena Sport
Bernadette Sz
13:50
Super-meciuri pentru români în cele mai tari campionate! Cristi Chivu joacă la Sassuolo. Dueluri tari în Anglia și Franța # Antena Sport
Ziua de duminică vine la pachet cu foarte multe evenimente din fotbalul european, capul de afiș fiind duelul de pe Anfield, dintre Liverpool și Manchester City. Tot în această zi, Interul lui Cristi Chivu joacă în deplasare pe terenul celor de la Sassuolo. Lupa va fi și pe campionatul Turciei, acolo unde Valentin Mihăilă dă […] The post Super-meciuri pentru români în cele mai tari campionate! Cristi Chivu joacă la Sassuolo. Dueluri tari în Anglia și Franța appeared first on Antena Sport.
13:40
Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR – Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro # Antena Sport
Derby-ul dintre CFR Cluj și ”U” a fost unul spectaculos, dar și „încins”. Dacă pe terenul jucătorii au dat totul pentru a întreține atmosfera, în tribune a fost treaba suporterilor. Fanii oaspeților au făcut un adevărat show pirotehnic, dar au vrut să și pătrundă pe teren, moment în care jandarmeria a fost nevoită să intervină. […] The post Sancțiuni uriașe din partea jandarmeriei la meciul CFR – Universitatea Cluj! Peste 7.000 de euro appeared first on Antena Sport.
13:30
Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice! A rămas în zăpadă mai multe minute # Antena Sport
Lindsey Vonn a avut parte căzătură oribilă la Jocurile Olimpice! La proba de coborâre, campioana de 41 de ani a căzut la puţin timp după start şi a fost nevoită să rămână minute bune întinsă în zăpadă. Tripla medaliată la Jocurile Olimpice, americanca a avut mari probleme înainte de Jocurile Olimpice, dar a ales să […] The post Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice! A rămas în zăpadă mai multe minute appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:00
Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Încă un moment neaşteptat a avut loc la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj (3-2), după scandalul uriaş provocat de Andrei Cordea (26 de ani) şi Cristiano Bergodi (61 de ani). Dan Nistor (37 de ani) se pregătea pentru flash-interviu, unul întârziat de bucuria celor de la CFR Cluj. Aflat în faţa microfonului, […] The post Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
12:50
Alexandra Anghel a câştigat, sâmbătă, medalia de aur a categoriei 76 kg, la Ranking Series Zagreb 2026. Anghel s-a impus în marea finală în faţa adversarei din SUA Nicole Kelly, cu scorul de 9–1. AUR pentru Alexandra Anghel la Ranking Series Zagreb 2026 Sportiva noastră a avut un parcurs excelent în competiţia de la Zagreb, […] The post AUR pentru Alexandra Anghel la Ranking Series Zagreb 2026 appeared first on Antena Sport.
12:10
Daniel Pancu a anunțat după meciul dintre CFR și Universitatea Cluj că se negociază pentru aducerea unui atacant de bandă din Gruia, iar indiciile duc spre un fost jucător al celor de la Rapid București. Acesta se află în ultimele luni de contract cu actuala sa echipă, iar mutarea în Gruia ar putea fi una […] The post Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid appeared first on Antena Sport.
11:30
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi # Antena Sport
Daniel Pancu a fost criticat după ce, la flash-interviul de după CFR – U Cluj 3-2, a urlat şi l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi, în urma scandalului uimitor de la finalul partidei. Cunoscutul sociolog Gelu Duminică a analizat discursul lui Pancone şi i-a reproşat antrenorului feroviarilor că supărarea sa a părut că vine de […] The post “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi appeared first on Antena Sport.
11:10
Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii # Antena Sport
CFR Cluj a făcut un pas mare către play-off, după ce a obținut a șaptea victorie consecutivă în campionat sub comanda lui Daniel Pancu. „Feroviarii” au câștigat cu scorul de 3-2 în fața celor de la Universitatea Cluj și au fost răsplătiți de Neluțu Varga. Patronul clubului din Gruia și-a premiat jucătorii pentru efortul depus […] The post Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii appeared first on Antena Sport.
11:00
Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului # Antena Sport
Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, într-o scenă regretabilă petrecută la finalul derby-ului dintre CFR şi U Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-2. Conform fanatik.ro, totul a pornit după ce Cordea l-ar fi înjurat de mamă, într-un fel în care nu poate fi reprodus. Apoi, din spusele lui Daniel Pancu, italianul […] The post Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului appeared first on Antena Sport.
10:50
Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!” # Antena Sport
Marius Șumudică are parte de o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde salvarea celor de la Al-Okhdood de la retrogradare pare din ce în ce mai imposibilă. Echipa tehnicianului român a fost surclasată în ultima rundă de Al-Hilal, iar un fost internațional saudit l-a luat la țintă pe Șumudică pentru declarațiile de după meci. […] The post Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!” appeared first on Antena Sport.
10:30
Bernadette Szocs s-a calificat la Cupa Mondială 2026, ce se va desfăşura în perioada 30 martie – 5 aprilie, la Macao. Românca a obţinut această performanţă în urma calificării în semifinalele de la Europe Top 16 Cup, acolo unde va juca împotriva lui Jia Nan Yuan. Bernadette Szocs a reușit să câștige competiția Europe Top […] The post Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026 appeared first on Antena Sport.
10:10
Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele probabile # Antena Sport
Oțelul Galați primește vizita celor de la FCSB în cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Ambele formații luptă pentru un loc de play-off și nu au decât varianta victoriei, mai ales după succesul obținut de CFR Cluj împotriva […] The post Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
09:40
Marius Lăcătuș a reacționat, după scandalul Bergodi-Cordea de la Cluj: „Nu putea să aibă o asemenea reacție” # Antena Sport
Incidente incredibile au avut loc sâmbătă la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea, ambii fiind eliminați ulterior pentru comportamentul nesportiv și cuvintele jignitoare. Marius Lăcătuș a văzut scenele de după fluierul final și l-a criticat pe tehnicianul „șepcilor roșii” pentru felul în care a […] The post Marius Lăcătuș a reacționat, după scandalul Bergodi-Cordea de la Cluj: „Nu putea să aibă o asemenea reacție” appeared first on Antena Sport.
09:20
Clipe dramatice la un meci din Brazilia! Jucătorul a căzut pe gazon și a făcut convulsii direct pe teren # Antena Sport
Clipe de coșmar pe stadionul Maracana la partida disputată duminică dimineață, între Flamengo și Sampaio Correa FE. Unul dintre jucătorii oaspeților a avut nevoie de îngrijiri medicale după doar opt minute de joc. Fotbalistul a căzut dintr-o dată pe gazon, iar starea acestuia s-a înrăutățit în doar câteva secunde. Medicii l-au urcat în ambulanță și […] The post Clipe dramatice la un meci din Brazilia! Jucătorul a căzut pe gazon și a făcut convulsii direct pe teren appeared first on Antena Sport.
09:20
Super Bowl LX | New England Patriots şi Seattle Seahawks luptă pentru trofeu! Bad Bunny, show la pauză # Antena Sport
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică (luni dimineaţa în România, de la 01:30). New England Patriots va înfrunta Seattle Seahawks în Super Bowl LX. Este o revanşă a Super Bowl din 2015, pe care New England a câştigat-o cu 28-24 la University […] The post Super Bowl LX | New England Patriots şi Seattle Seahawks luptă pentru trofeu! Bad Bunny, show la pauză appeared first on Antena Sport.
09:10
Regulamentul e clar! Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi, după ce s-a luat la bătaie cu adversarii # Antena Sport
U Cluj ar putea avea serios de suferit după incidentul regretabil provocat de Cristiano Bergodi. Antrenorul “Şepcilor Roşii” a sărit pur şi simplu la bătaie cu Andrei Cordea, după ce jucătorul de la CFR l-a înjurat. Totul s-a întâmplat la finalul derby-ului CFR – U Cluj 3-2. Bergodi i-a băgat mâna în gât lui Cordea […] The post Regulamentul e clar! Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi, după ce s-a luat la bătaie cu adversarii appeared first on Antena Sport.
08:40
Tragedie în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice: 3 schori au murit din cauza unor avalanşe # Antena Sport
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin. 3 schori […] The post Tragedie în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice: 3 schori au murit din cauza unor avalanşe appeared first on Antena Sport.
08:40
Lionel Messi, cursă ca în vremurile bune! Argentinianul a marcat splendid contra Barcelonei din Ecuador # Antena Sport
Lionel Messi se pregătește la intensitate maximă înaintea unui nou sezon de Major League Soccer. Starul celor de la Inter Miami a marcat un gol de senzație la ultimul amical al echipei sale și a amintit de perioada când îmbrăca tricoul Barcelonei. Argentinianul a jucat 58 de minute în disputa cu Barcelona SC (Ecuador), fiind […] The post Lionel Messi, cursă ca în vremurile bune! Argentinianul a marcat splendid contra Barcelonei din Ecuador appeared first on Antena Sport.
08:30
Câte bilete s-au vândut la Dinamo – Univ. Craiova. Estimarea lui Andrei Nicolescu la derby-ul pentru locul 1 # Antena Sport
Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 26 din Liga 1, miza jocului de pe Arena Națională fiind prima poziție în clasament. Ambele formații pot profita de pasul greșit făcut de Rapid, care a remizat pe teren propriu cu Petrolul. Andrei Nicolescu a vorbit despre interesul fanilor pentru acest […] The post Câte bilete s-au vândut la Dinamo – Univ. Craiova. Estimarea lui Andrei Nicolescu la derby-ul pentru locul 1 appeared first on Antena Sport.
08:30
Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj # Antena Sport
Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi au fost eliminaţi la finalul derby-ului CFR – U Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-2. Antrenorul italian a sărit la bătaie după ce a fost înjurat de fostuk jucător de la FCSB. Rareş Vidican i-a eliminat pe amândoi, după scandalul uriaş de la finalul partidei, unul cum rar s-a […] The post Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj appeared first on Antena Sport.
