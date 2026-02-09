Vrancea, printre județele cu cele mai multe apeluri nejustificate la 112 | STS: „Aproape jumătate dintre apeluri nu sunt urgențe”

10:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Se pare că infracțiunile grave în care sunt implicați adolescenți sub 17 ani sunt prezente din ce în ce mai des în localitățile din România. Nici nu s-a estompat bine rumoarea după crima din Timiș, care a îngrozit lumea, sau după cazul cu taximetristul tăiat de trei minori în Mureș, că o nouă faptă săvârșită […]