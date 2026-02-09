9 Februarie, calendarul zilei: Joe Pesci împlinește 83 de ani, Mia Farrow 81. Ziua Internațională a Pizzei

18:30

Petele de deodorant se văd cel mai bine pe hainele negre, chiar și atunci când sunt curate. Astfel, acele urme albe sau gălbui pot strica complet aspectul unei piese vestimentare. Însă, din fericire, există soluții simple care să le curățe eficient fără să decoloreze materialul. De cele mai multe ori, pentru petele nedorite „vinovatul” este […]