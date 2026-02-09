Bariere verzi, parcări în subteran, dar și un loc de școală/grădiniță directivele pentru afaceristul care vrea să ridice blocuri pe platforma fabricii de camioane din Brașov

11:10

Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvați Copiii [...]