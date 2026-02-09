Bariere verzi, parcări în subteran, dar și un loc de școală/grădiniță directivele pentru afaceristul care vrea să ridice blocuri pe platforma fabricii de camioane din Brașov
BizBrasov.ro, 9 februarie 2026 08:20
Încă din 2022, omul de afaceri Dorin Mateiu, unul dintre cei mai bogaţi şi discreţi români, care în toamna anului 2017 a vândut producătorii de mezeluri Elit şi Vericom gigantului american Smithfield Foods, și-a anunțat intenția de a construi un ansamblu rezidenţial pe un teren care, pe vremuri, a aparţinut Întreprinderii de Autocamioane Braşov Acesta [...]
• • •
Acum o oră
08:20
Acum 4 ore
05:40
Peste 30.000 de lei pentru paza parcării de lângă viitoarea Polivalentă a Brașovului, timp de o lună # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o procedură de selecție de oferte pentru asigurarea serviciilor de pază la noua parcare de tip park & ride de lângă viitoarea Sală Polivalentă de la Stadionul Municipal. Contractul ar urma să se deruleze pe o perioadă de o singură lună, iar edilii sunt dispuși să achite firmei de pază pentru [...]
05:40
Peste 180 de brașoveni au făcut propuneri cu privire la modificarea regulilor pentru parcările de reședință. Propunerea Primăriei de „doi pe un loc”, pe timp de zi, cea mai contestată # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat în dezbatere, la începutul anului, un nou regulament pentru închirierea parcărilor de reședință, ale cărui prevederi sunt valabile din 2006, când a fost aprobat inițial. Ținând cont că nu au mai fost efectuate modificări la aceste regulament, și de situațiile constatate în ultima perioadă, edilii și-au propus să reglementeze situația locurilor de parcare în [...]
05:30
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș # BizBrasov.ro
EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș. Gunoiul menajer din județul Brașov este depozitat, la acest moment, la celulele (gropile de gunoi) gestionate de operatorul de salubritate FinEco. Performanța slabă a [...]
05:30
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev # BizBrasov.ro
Joacă de copii transformată în „dramă”. Investigație a Inspectoratului Școlar Județean Brașov în urma unei reclamații anonime făcută de un fost elev. După cum vă informa Biz Brașov (aici), un fost elev al Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal a reclamat în mod anonim, pe o platformă creată în acest scop în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, [...]
05:10
Scădere drastică a numărului de concedii medicale la Brașov, în a doua jumătate a anului trecut # BizBrasov.ro
Numărul concediilor medicale a scăzut drastic la nivelul judeţului Brașov, în a doua jumătate a anului 2025, conform datelor furnizate de reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov. Practic, au fost înregistrate cu 20.000 de concedii medicale mai puțin, față de prima jumătate a anului trecut. In perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie [...]
Acum 6 ore
04:20
Problemele traiului la comun: Ce faci când apar infiltrații de la vecini? Drepturi și obligații # BizBrasov.ro
Infiltrațiile de la vecini sunt o realitate neplăcută a traiului la bloc, dar nu sunt o situație fără soluție. Legea oferă proprietarului afectat instrumentele necesare pentru a-și proteja locuința și pentru a-și recupera prejudiciile, atât timp cât situația este documentată corect și sunt urmați pașii legali. Cu ce probleme vine traiul la comun Traiul la [...]
Acum 24 ore
16:20
După antireclama făcută de clienți nemulțumiți, hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, lăudat de o artistă # BizBrasov.ro
Cântăreața Theo Rose a împărtășit fanilor experiența sa de la Poiana Brașov, acolo unde a susținut un concert în ciuda problemelor de sănătate. Artista a vorbit despre starea sa, dar și despre condițiile de cazare, lăudând serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Theo Rose a fost diagnosticată cu gripă de tip A, la fel ca [...]
15:40
Un antreprenor din domeniul construcțiilor, originar din Brașov, găsit mort în Italia # BizBrasov.ro
Trupul său a fost găsit, pe munte, în zona Giampereto din Sarnano. Descoperirea a fost făcută de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi” la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri, în apropierea unei cascade. Victima, Sergiu Cătălin Cosoiu, avea 46 de ani, și era antreprenor în domeniul construcțiilor. Originar din Brașov, [...]
15:10
Taxele pe energie sufocă economia. Ce ia Statul din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei lovesc de fapt în cei care muncesc # BizBrasov.ro
Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de consum, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză privind impactul costurilor energetice asupra economiei, preluată de Agerpres. „Europa nu este săracă în oameni, tehnologie sau capital. Este însă, din ce în ce mai săracă [...]
13:30
Cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru la 4 zile pe săptămână, fiindcă nu mai are comenzi # BizBrasov.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice. Își reduce programul de lucru la 4 zile/săptămână, de luni până joi inclusiv. Decizia conducerii a fost cauzată de scăderea comenzilor de la principalul beneficiar al firmei, holdingul Ikea, precum și [...]
13:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile Poliției Municipiului Brașov, au desfășurat, ieri, o acțiune amplă în municipiul Brașov, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice, precum și creșterea siguranței rutiere. Acțiunea a vizat diminuarea riscului de victimizare a populației, prevenirea infracționalității și identificarea persoanelor care încalcă prevederile [...]
12:30
Alcoolemii între 0,49 și 0,82 mg/l. Bilanțul unei zile de controale în trafic pe șoselele din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, în data de 7 februarie, acțiuni de verificare și control al traficului rutier, vizând depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice. Primul caz a fost înregistrat în [...]
11:40
Mașini chinezești cu echipamente germane produse de o companie care are un centru de cercetare la Brașov # BizBrasov.ro
Una dintre cele mai apreciate companii auto din China, Leapmotor, folosește componente auto produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive, pe toată gama sa vândută în Europa. „Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă de acțiune, frână de parcare electrică [...]
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, scrie Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub [...]
10:30
Flutură din mâini sau rămâi pe întuneric. Noua prevedere din „fișa postului” la o primărie, unde sistemul te consideră absent dacă nu miști și îți stinge lumina # BizBrasov.ro
Modernizarea pe fonduri europene a ajuns într-un punct neașteptat la Primăria Oradea: ca să demonstrezi că lucrezi, trebuie mai întâi să te miști. Dacă stai prea mult la birou, concentrat la calculator, sistemul „inteligent” te consideră… inexistent și îți stinge lumina. Sistemul de economisire a energiei instalat în clădirea Primăriei Oradea, aflată în plin proces de modernizare, [...]
10:10
Gardurile electrice împotriva urșilor, în așteptare din 2023. Când anticipează Ministerul Mediului că se va putea face decontul pentru acestea # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor și a prețurilor la care s-au făcut achizițiile. De asemenea, ea a vorbit despre urșii care intră repetat în orașe. Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV. [...]
10:10
VIDEO Cum arată Centura Comarnic la un stadiu al lucrărilor de peste 60%. Termenul de finalizare a fost din nou prelungit # BizBrasov.ro
Noi imagini cu lucrările la centura Comarnic au fost publicat pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe canalul SkyScraper a fost publicat un clip de 12 minute cu imagini filmate vineri, 06.02.2026, în jurul orei 09:00 Potrivit datelor din platforma Cestrin, stadiul actual fizic este de 62%, iar stadiu actual financiar 59%. La finalul [...]
10:00
Ieri
17:00
Câți bani îi rămân unei familii cu doi copii, după plata dărilor la Stat. Suportăm printre cele mai mari poveri fiscale din UE # BizBrasov.ro
Potrivit datelor îngrijorătoare Eurostat, românii lucrează jumătate de lună doar pentru taxele impuse de stat pe salarii şi alte venituri. Şi nu doar că avem printre cele mai mici salarii la nivel european, dar suportăm şi printre cele mai mari poveri fiscale cu taxele pe venituri, dintre statele UE. De exemplu, o familie de români [...]
16:00
Peste 2 milioane de persoane au apelat 112 cu rea-intenție în 2025. Numărul apelurilor nejustificate este totuși în scădere # BizBrasov.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis sâmbătă, 7 februarie, că în 2025 au fost înregistrate cele mai puține apeluri nejustificate de la lansarea numărului 112 în România, adică acum 22 de ani. Potrivit STS, anul trecut, doar 36,16% din totalul apelurilor (8.8 milioane) au fost nejustificate. „Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, [...]
15:20
Trei tinere au fost rănite, după ce mașina cu care veneau spre Brașov a derapat și a ajuns într-o râpă de pe marginea DN 1A # BizBrasov.ro
Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A. Potrivit oficialilor polițiștilor, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 158+800m al DN1A, în zona Măneciu, [...]
15:00
Din cauza timpului nefavorabil, nu se va putea schia pe nocturnă pe o pârtie din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, temperaturi ridicate și ploaie, precum și a consistenței stratului de zăpadă de pe pârtie, care este foarte moale, astăzi nu se va putea amenaja pârtia Lupului inferior. Astfel, aceasta nu va fi redeschisă în această după-amiază pe regim de nocturnă, anunță administratorii domeniului schiabil. Instalația de nocturnă de pe pârtia [...]
14:30
Fostul premier Adrian Năstase propune ca Brașovul să își schimbe numele în… Donald Trump. Care ar fi „ironia” # BizBrasov.ro
Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele. Năstase a plecat de la ideea că „e nevoie de soluții creative” [...]
13:30
VIDEO Zeci de șoferi sancționați ieri în Brașov pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Și aceștia din urmă au primit amenzi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, împreună cu efective ale Secțiilor 1–5 Poliție și cu sprijinul Serviciului Rutier Brașov, au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, având ca obiectiv principal depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor aflați în traversarea regulamentară a drumului public. Acțiunea [...]
12:40
De la „șpriț” între prieteni, la bătaie. Bărbatul agresiv a ajuns în arest pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 04.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un imobil din municipiul Brașov, ar avea loc un conflict între doi bărbați. Față de sesizarea primită, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate și au [...]
12:00
„Debarasatorii” care abandonau gunoiul prin Sânpetru nu au fost iertați. 15.000 de lei amendă, dar și obligați să plătească ridicarea mizeriei # BizBrasov.ro
Autoritățile din Sânpetru au fost anunțate pe data de 4 februarie cu privire la descărcarea unor deșeuri provenite din construcții la ghena de gunoi din zona Ecovilla. Poliția Locală a efectuat verificări și a identificat făptașii. Aceștia au fost sancționați cu amendă în valoare de 15.000 lei și obligați să plătească contravaloarea ridicării și eliminării [...]
11:20
Amenzi de 6,6 milioane de lei, aplicat în ultima săptămână de Protecția Consumatorilor, în peste 1.600 de magazine și localuri # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, informează instituția prin intermediul unui comunicat. În perioada 2-6 februarie comisarii de la Protecţia Consumatorilor au desfăşurat acţiuni de control la nivelul [...]
10:20
FOTO „Șatrele” și scandalagii din zonele Profi Gară și Avantgarden, „împrăștiați” de Poliția Locală. Adulți, dar și copii care consumau substanțe interzise, găsiți chiar în apropierea unei școli # BizBrasov.ro
În urma mai multor sesizări primite de la cetățeni, consilierul local Adrian Codreanu a participat, alături de autoritățile competente, la o serie de acțiuni desfășurate în mai multe zone din municipiul Brașov, vizând situații care implicau minori aflați în contexte de risc. Prima intervenție a avut loc în zona din proximitatea Gării Brașov, în apropierea [...]
09:50
Ultimele trenuri Alstom, rezervate pentru CFR Călători, recepționate. Noile rame circulă și pe rute spre Brașov # BizBrasov.ro
O echipă a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS12 și TS13. Acestea sunt ultimele trenuri din cele 12 din pachetul CSPL1, prevăzute pentru a fi predate CFR Călători. Reprezentanții ARF precizează că aceste vehicule feroviare sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în [...]
09:40
Pârtiile din Poiana Brașov continuă să fie nu doar cea mai bună variantă din România pentru schiul de agrement, ci și o destinație pentru competițiile de schi. Astfel, în acest weekend, Poiana Brașov va fi gazda unor concursuri mai multor competiții de schi alpin: Sâmbătă – Winter Corporate Games, se va desfășura pe pârtia Lupului [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Cinci bărbați și două femei, arestați la Brașov pentru trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 7 persoane (cinci bărbați și două femei), cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism. „Cercetările au reliefat că, de [...]
16:20
O mașină de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație cu un preț de pornire de… 1.000 de euro # BizBrasov.ro
Primăria Sibiu, printr-o casă de licitații, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului „Time to Bid – Licitaţia de [...]
15:50
VIDEO Rețea de trafic de droguri coordonată din penitenciar, destructurată la Brașov: opt persoane reținute după percheziții # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a opt persoane – cinci bărbați și trei femei, cu vârste între 23 și 65 de ani – cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, trafic de droguri de mare risc, introducerea [...]
15:30
Invitație la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov: Ce piese vor fi puse în scenă, în weekend # BizBrasov.ro
Iubitorii de teatru sunt invitați, în weekend, la spectacolele puse în scenă de reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov. VINERI, 6 FEBRUARIE, ORA 19:00 în SALA MARE va avea loc spectacolul „PRINS ÎN PLASĂ” de Ray Cooney. O comedie spumoasă despre John Smith, un șofer de taxi din Londra, care duce o viață de bigam, jonglând cu două soții – una în [...]
15:10
Beton și rugină: Unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din România zace abandonat, sub zăpadă, în pragul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina # BizBrasov.ro
În timp ce România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă, unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din țară zace abandonat, sub zăpadă, într-o liniște aproape totală. Pista de bob și sanie de la Sinaia, singura omologată vreodată internațional din istoria [...]
14:50
Biletele pentru meciul României cu Turcia, epuizate în 20 de secunde. Partida decisivă va fi transmisă live în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Biletele pentru partida dintre Echipa Națională de Fotbal a României și Turcia, programată pe 26 martie 2026 la Istanbul, s‑au vândut în doar 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF) pe pagina oficială de Facebook. „CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de [...]
14:20
14:10
13:50
Atenție, la noua metodă prin care escrocii te pot păcăli cu inteligența artificială! Clonează vocile celor dragi pentru a cere bani # BizBrasov.ro
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au lansat un avertisment important pentru români, după ce au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că au avut un accident sau o urgență gravă, [...]
13:10
Tabără militară, timp de două zile în Poiana Brașov. Cei care aspiră la „forțele speciale” își pot testa limitele fizice și mentale într-un cadru militar autentic # BizBrasov.ro
Timp de două zile, pe 14 și 15 februarie, zona de lângă Centrul de Agrement din Poiana Brașov se transformă într-o tabără militară, unde brașovenii și turiștii își pot testa limitele într-un eveniment organizat de Școala de instruire a Forțelor pentru Operații Speciale ,,Burebista”, în parteneriat cu Primăria Brașov, Winter Bootcamp Challenge. Acest concept de [...]
13:00
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine # BizBrasov.ro
12:30
Anchetă la CFR privind un posibil abuz. Suspiciuni privind menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața energiei electrice de tracțiune # BizBrasov.ro
Într-un comunicat publicat, vineri, Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei anchete legate de un posibil abuz de poziție dominantă al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA. Consiliul Concurenței a precizat că CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate, nu ar fi făcut investiții care să le permită și altor firme concurente [...]
12:00
11:40
Omul din spatele performanței patinatoarei Julia Sauter, de la Corona Brașov, la Jocurile Olimpice de la Milano. A fost ultima purtătoare a drapelului României pe gheața olimpică # BizBrasov.ro
A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică. Astăzi, este omul care modelează drumul speranței patinajului artistic românesc spre Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Roxana Luca trăiește din nou emoția celui mai înalt nivel al sportului, de data aceasta din postura de antrenoare principală a Juliei Sauter, sportivă calificată la [...]
11:30
11:10
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, dar și sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori/ Sunt propunerile organizației Salvați Copiii # BizBrasov.ro
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvați Copiii [...]
11:00
Salvați Copiii solicită măsuri legislative urgente. Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, precum și sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori # BizBrasov.ro
10:20
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025, față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori # BizBrasov.ro
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025 față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, în anul 2025, au scăzut cu 2,4%, la 13,917 [...]
10:10
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță o normalizare a temperaturilor # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 09.02.2026 – 09.03.2026. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal în cea de-a doua parte a intervalului. Săptămâna 9-16 februarie 2026 Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât [...]
