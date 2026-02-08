Meteorologii anunță ninsori, polei și vânt puternic, în următoarele zile

05:40

Primăria din Săcele a încheiat luna aceasta două contracte în vederea asigurării serviciului de pază al sediului administrativ al instituției, dar și al policlinicii din oraș. Cele două contracte au fost semnate prin negociere directă, în conformitate cu datele de pe portalul de licitații publice, cu firma Dragostal Titan Guard SRL din județul Ialomița. Astfel, pentru [...]