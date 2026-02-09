Război între Digi și Vodafone. Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz de poziție dominantă

13:00

Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine. Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate. Mai multe formule de [...]