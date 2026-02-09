EXCLUSIV „Mafia Gunoiului”. Cum a aprobat Direcția Județeană de Mediu Brașov înființarea unei stații de „tratare” a deșeurilor menajere  într-un cartier din municipiul Brașov și cine urmează să „proceseze” gunoiul…în oraș

10:00

Lucrările de modernizare de la Gara din Brașov au avansat dincolo de blocajele majore și au fost redeschise unele linii, însă Asociația Pro Infrastructura estimează că ele vor mai dura încă 2-3 ani, din cauză că constructorul se mișcă slab. „Gara Brașov, afectată de… modernizare. Vestea bună este că la final de 2025 s-au redeschis [...]