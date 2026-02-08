Gardurile electrice împotriva urșilor, în așteptare din 2023. Cân

18:00

Legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente, potrivit ministrului sănătății, Alexandru Rogobete. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu. „Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind [...]