Gardurile electrice împotriva urșilor, în așteptare din 2023. Cân
BizBrasov.ro, 8 februarie 2026 10:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor și a prețurilor la care s-au făcut achizițiile. De asemenea, ea a vorbit despre urșii care intră repetat în orașe. Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV. [...]
• • •
Gardurile electrice împotriva urșilor, în așteptare din 2023. Când anticipează Ministerul Mediului că se va putea face decontul pentru acestea # BizBrasov.ro
VIDEO Cum arată Centura Comarnic la un stadiu al lucrărilor de peste 60%. Termenul de finalizare a fost din nou prelungit # BizBrasov.ro
Noi imagini cu lucrările la centura Comarnic au fost publicat pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe canalul SkyScraper a fost publicat un clip de 12 minute cu imagini filmate vineri, 06.02.2026, în jurul orei 09:00 Potrivit datelor din platforma Cestrin, stadiul actual fizic este de 62%, iar stadiu actual financiar 59%. La finalul [...]
Câți bani îi rămân unei familii cu doi copii, după plata dărilor la Stat. Suportăm printre cele mai mari poveri fiscale din UE # BizBrasov.ro
Potrivit datelor îngrijorătoare Eurostat, românii lucrează jumătate de lună doar pentru taxele impuse de stat pe salarii şi alte venituri. Şi nu doar că avem printre cele mai mici salarii la nivel european, dar suportăm şi printre cele mai mari poveri fiscale cu taxele pe venituri, dintre statele UE. De exemplu, o familie de români [...]
Peste 2 milioane de persoane au apelat 112 cu rea-intenție în 2025. Numărul apelurilor nejustificate este totuși în scădere # BizBrasov.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis sâmbătă, 7 februarie, că în 2025 au fost înregistrate cele mai puține apeluri nejustificate de la lansarea numărului 112 în România, adică acum 22 de ani. Potrivit STS, anul trecut, doar 36,16% din totalul apelurilor (8.8 milioane) au fost nejustificate. „Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, [...]
Trei tinere au fost rănite, după ce mașina cu care veneau spre Brașov a derapat și a ajuns într-o râpă de pe marginea DN 1A # BizBrasov.ro
Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A. Potrivit oficialilor polițiștilor, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 158+800m al DN1A, în zona Măneciu, [...]
Din cauza timpului nefavorabil, nu se va putea schia pe nocturnă pe o pârtie din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, temperaturi ridicate și ploaie, precum și a consistenței stratului de zăpadă de pe pârtie, care este foarte moale, astăzi nu se va putea amenaja pârtia Lupului inferior. Astfel, aceasta nu va fi redeschisă în această după-amiază pe regim de nocturnă, anunță administratorii domeniului schiabil. Instalația de nocturnă de pe pârtia [...]
Fostul premier Adrian Năstase propune ca Brașovul să își schimbe numele în… Donald Trump. Care ar fi „ironia” # BizBrasov.ro
Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele. Năstase a plecat de la ideea că „e nevoie de soluții creative” [...]
VIDEO Zeci de șoferi sancționați ieri în Brașov pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Și aceștia din urmă au primit amenzi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, împreună cu efective ale Secțiilor 1–5 Poliție și cu sprijinul Serviciului Rutier Brașov, au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, având ca obiectiv principal depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor aflați în traversarea regulamentară a drumului public. Acțiunea [...]
De la „șpriț” între prieteni, la bătaie. Bărbatul agresiv a ajuns în arest pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 04.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un imobil din municipiul Brașov, ar avea loc un conflict între doi bărbați. Față de sesizarea primită, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate și au [...]
„Debarasatorii” care abandonau gunoiul prin Sânpetru nu au fost iertați. 15.000 de lei amendă, dar și obligați să plătească ridicarea mizeriei # BizBrasov.ro
Autoritățile din Sânpetru au fost anunțate pe data de 4 februarie cu privire la descărcarea unor deșeuri provenite din construcții la ghena de gunoi din zona Ecovilla. Poliția Locală a efectuat verificări și a identificat făptașii. Aceștia au fost sancționați cu amendă în valoare de 15.000 lei și obligați să plătească contravaloarea ridicării și eliminării [...]
Amenzi de 6,6 milioane de lei, aplicat în ultima săptămână de Protecția Consumatorilor, în peste 1.600 de magazine și localuri # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate în această săptămână la nivel naţional, informează instituția prin intermediul unui comunicat. În perioada 2-6 februarie comisarii de la Protecţia Consumatorilor au desfăşurat acţiuni de control la nivelul [...]
FOTO „Șatrele” și scandalagii din zonele Profi Gară și Avantgarden, „împrăștiați” de Poliția Locală. Adulți, dar și copii care consumau substanțe interzise, găsiți chiar în apropierea unei școli # BizBrasov.ro
În urma mai multor sesizări primite de la cetățeni, consilierul local Adrian Codreanu a participat, alături de autoritățile competente, la o serie de acțiuni desfășurate în mai multe zone din municipiul Brașov, vizând situații care implicau minori aflați în contexte de risc. Prima intervenție a avut loc în zona din proximitatea Gării Brașov, în apropierea [...]
Ultimele trenuri Alstom, rezervate pentru CFR Călători, recepționate. Noile rame circulă și pe rute spre Brașov # BizBrasov.ro
O echipă a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS12 și TS13. Acestea sunt ultimele trenuri din cele 12 din pachetul CSPL1, prevăzute pentru a fi predate CFR Călători. Reprezentanții ARF precizează că aceste vehicule feroviare sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în [...]
Pârtiile din Poiana Brașov continuă să fie nu doar cea mai bună variantă din România pentru schiul de agrement, ci și o destinație pentru competițiile de schi. Astfel, în acest weekend, Poiana Brașov va fi gazda unor concursuri mai multor competiții de schi alpin: Sâmbătă – Winter Corporate Games, se va desfășura pe pârtia Lupului [...]
Cinci bărbați și două femei, arestați la Brașov pentru trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 7 persoane (cinci bărbați și două femei), cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism. „Cercetările au reliefat că, de [...]
O mașină de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație cu un preț de pornire de… 1.000 de euro # BizBrasov.ro
Primăria Sibiu, printr-o casă de licitații, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului „Time to Bid – Licitaţia de [...]
VIDEO Rețea de trafic de droguri coordonată din penitenciar, destructurată la Brașov: opt persoane reținute după percheziții # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a opt persoane – cinci bărbați și trei femei, cu vârste între 23 și 65 de ani – cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, trafic de droguri de mare risc, introducerea [...]
Invitație la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov: Ce piese vor fi puse în scenă, în weekend # BizBrasov.ro
Iubitorii de teatru sunt invitați, în weekend, la spectacolele puse în scenă de reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov. VINERI, 6 FEBRUARIE, ORA 19:00 în SALA MARE va avea loc spectacolul „PRINS ÎN PLASĂ” de Ray Cooney. O comedie spumoasă despre John Smith, un șofer de taxi din Londra, care duce o viață de bigam, jonglând cu două soții – una în [...]
Beton și rugină: Unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din România zace abandonat, sub zăpadă, în pragul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina # BizBrasov.ro
În timp ce România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă, unul dintre simbolurile sporturilor de iarnă din țară zace abandonat, sub zăpadă, într-o liniște aproape totală. Pista de bob și sanie de la Sinaia, singura omologată vreodată internațional din istoria [...]
Biletele pentru meciul României cu Turcia, epuizate în 20 de secunde. Partida decisivă va fi transmisă live în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Biletele pentru partida dintre Echipa Națională de Fotbal a României și Turcia, programată pe 26 martie 2026 la Istanbul, s‑au vândut în doar 20 de secunde de la punerea lor în vânzare, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF) pe pagina oficială de Facebook. „CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de [...]
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit în trafic un bărbat de 35 de ani, din Câmpulung, care conducea un autoturism pe DN 73, în stațiune. „Întrucât acesta prezenta indicii ale consumului de alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul [...]
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile de poliție ale Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Brașov și al Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Brașov, au organizat ieri o acțiune în municipiul Brașov, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. [...]
Atenție, la noua metodă prin care escrocii te pot păcăli cu inteligența artificială! Clonează vocile celor dragi pentru a cere bani # BizBrasov.ro
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au lansat un avertisment important pentru români, după ce au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că au avut un accident sau o urgență gravă, [...]
Tabără militară, timp de două zile în Poiana Brașov. Cei care aspiră la „forțele speciale” își pot testa limitele fizice și mentale într-un cadru militar autentic # BizBrasov.ro
Timp de două zile, pe 14 și 15 februarie, zona de lângă Centrul de Agrement din Poiana Brașov se transformă într-o tabără militară, unde brașovenii și turiștii își pot testa limitele într-un eveniment organizat de Școala de instruire a Forțelor pentru Operații Speciale ,,Burebista”, în parteneriat cu Primăria Brașov, Winter Bootcamp Challenge. Acest concept de [...]
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine # BizBrasov.ro
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine. Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate. Mai multe formule de [...]
Anchetă la CFR privind un posibil abuz. Suspiciuni privind menținerea unor bariere tehnice care limitează accesul altor furnizori pe piața energiei electrice de tracțiune # BizBrasov.ro
Într-un comunicat publicat, vineri, Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei anchete legate de un posibil abuz de poziție dominantă al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA. Consiliul Concurenței a precizat că CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate, nu ar fi făcut investiții care să le permită și altor firme concurente [...]
De Valentine’s Day, cei care îşi doresc un moment de relaxare şi aer curat de munte pot alege Poiana Brașov. Hotelierii îi aşteaptă cu momente de răsfăţ la SPA sau o baie în piscinele încălzite. „Un sejur romantic de relaxare în cuplu, un platou de brânzeturi şi vinuri, din partea casei, momente de relaxare la [...]
Omul din spatele performanței patinatoarei Julia Sauter, de la Corona Brașov, la Jocurile Olimpice de la Milano. A fost ultima purtătoare a drapelului României pe gheața olimpică # BizBrasov.ro
A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică. Astăzi, este omul care modelează drumul speranței patinajului artistic românesc spre Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Roxana Luca trăiește din nou emoția celui mai înalt nivel al sportului, de data aceasta din postura de antrenoare principală a Juliei Sauter, sportivă calificată la [...]
Comedia „CATANE” invită publicul la o proiecție specială, în 10 februarie, la Cinema One Laserplex, în prezența actorilor Corneliu Ulici, Alexia și Antonia Bodai, precum și a directorului artistic Bogdan Ionescu. Filmul scris și regizat de Ioana Mischie, o cineastă premiată pentru multiple proiecte inovatoare, va fi proiectat de la ora 19:00 și va fi [...]
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, dar și sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori/ Sunt propunerile organizației Salvați Copiii # BizBrasov.ro
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvați Copiii [...]
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025, față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori # BizBrasov.ro
Scădere cu 2,4% a numărului de turiști care s-au cazat în structurile de primire din România în 2025 față de 2024. Brașovul, în top 3 destinații naționale, cu aproape 1,4 milioane de vizitatori. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, în anul 2025, au scăzut cu 2,4%, la 13,917 [...]
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță o normalizare a temperaturilor # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 09.02.2026 – 09.03.2026. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal în cea de-a doua parte a intervalului. Săptămâna 9-16 februarie 2026 Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât [...]
Încă doi – trei ani de șantier la liniile și peroanele din Gara Brașov? Constructorul se mișcă slab, iar unele soluții tehnice sunt de „cascadorii râsului” # BizBrasov.ro
Lucrările de modernizare de la Gara din Brașov au avansat dincolo de blocajele majore și au fost redeschise unele linii, însă Asociația Pro Infrastructura estimează că ele vor mai dura încă 2-3 ani, din cauză că constructorul se mișcă slab. „Gara Brașov, afectată de… modernizare. Vestea bună este că la final de 2025 s-au redeschis [...]
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui CARA IONELA MARIANA, în vârstă de 16 ani, care la data de 5 februiarie a.c. ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Sânpetru, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime – 1,67 m, păr [...]
În vederea efectuării unor studii geotehnice, pârâul Graft a fost deviat din zona După Ziduri. Aceste studii sunt necesare pentru completarea documentației finale pentru reparațiile de urgență care s-au executat la sfârșitul anului trecut. Conform prevederilor legale, în astfel de situații (în acest caz exista riscul prăbușirii malului și a unei porțiuni din aleea pietonală), [...]
Târgul de vechituri din Brașov ar putea fi mutat într-o locație de pe vechea centură a Brașovului. Actualul talcioc, vizat de un proiect imobiliar # BizBrasov.ro
De ani, buni, pe strada Poienelor funcționează un târg de vechituri. La început, era unul public, fiind organizat în actuala parcare de lângă talcioc, aflată parțial în proprietatea municipalității, cât și pe un teren privat. De mai bine de zece anim s-a desfășurat exclusiv pe terenurile private din vecinătate, cu taxă de acces și pentru [...]
ITP-ul expirat se lasă cu cele mai grave sancțiuni din Codul Rutier. Avertismentul Poliției Române pentru șoferii neglijenți # BizBrasov.ro
ITP-ul expirat se lasă cu cele mai grave sancțiuni din Codul Rutier. Avertismentul Poliției Române pentru șoferii neglijenți. ITP-ul este una dintre acele obligații care par „administrative” până în ziua în care te oprește un echipaj și descoperi că nu e vorba doar de o amendă. Circulația cu inspecția tehnică periodică expirată rămâne printre abaterile [...]
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații # BizBrasov.ro
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, după ședința de Guvern, o serie de măsuri incluse în noul pachet de relansare economică, menite să corecteze problemele semnalate de mediul de afaceri și să facă regimul fiscal al [...]
15.000 de metri pătrați de teren ar urma să fie expropriați în vederea extinderii domeniului schiabil din Predeal # BizBrasov.ro
Stațiunea Predeal face un nou pas în direcția dezvoltării domeniului schiabil, autoritățile locale reluând procedura de expropriere necesară pentru extinderea pârtiilor. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, situată în zona Clăbucet Sosire. Demersul face parte dintr-un proiect mai amplu prin care administrația locală își propune să crească atractivitatea [...]
Firma unui fost lider PSD Ialomița, acuzat de mai multe ori că nu și-ar fi plătit angajații, va păzi Primăria și Policlinica din Săcele # BizBrasov.ro
Primăria din Săcele a încheiat luna aceasta două contracte în vederea asigurării serviciului de pază al sediului administrativ al instituției, dar și al policlinicii din oraș. Cele două contracte au fost semnate prin negociere directă, în conformitate cu datele de pe portalul de licitații publice, cu firma Dragostal Titan Guard SRL din județul Ialomița. Astfel, pentru [...]
Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum, în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânați brusc, nu faceți manevre agresive!” # BizBrasov.ro
Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv, Sorin Ene. Acesta are și o serie de recomandări pentru șoferi, atât în oraș, cât și în afara localităților sau pe drumurile montane. Prima recomandare vizează chiar decizia de a [...]
Intrarea în legalitate a unei construcții fără autorizație: Pașii pe care trebuie să îi urmezi # BizBrasov.ro
Construcțiile fără autorizație pot părea o soluție convenabilă, însă consecințele legale pot fi serioase și de durată. Intrarea în legalitate este posibilă doar în condiții strict reglementate și presupune un parcurs administrativ complex. Parcurgerea corectă a tuturor etapelor este singura cale prin care o construcție ilegală poate deveni, în mod real, una recunoscută de lege. [...]
Ministrul Sănătății a anunţat că vor fi excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Cine nu va fi afectat # BizBrasov.ro
Legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente, potrivit ministrului sănătății, Alexandru Rogobete. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu. „Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind [...]
Târgul Produselor Tradiționale și Locale, la Covasna: „Preparate autentice, obiecte lucrate manual și bunătăți pregătite după rețete transmise din generație în generație” # BizBrasov.ro
La finalul săptămânii viitoare, respectiv duminică, 15 februarie, în centrul orașului Covasna va avea loc „Târgul Produselor Tradiționale și Locale” Meșteșugarii și producătorii locali, care își doresc să participe la eveniment încă se mai pot înscrie. „Pe data de 15 februarie 2026, duminică de la ora 9.00 Primăria Orașului Covasna în parteneriat cu Casa Orășenească [...]
Proiect: Bonificație de 3% la impozitul pe venit pentru persoane fizice, care respectă o procedură # BizBrasov.ro
Persoanele fizice care depun Declarația Unică vor primi o bonificatie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern. Ar putea primi astfel bonificație la plata în 2026 a impozitului pentru veniturile din 2025, în jur de 800.000-1 milion de persoane cu [...]
FOTO Teren lăsat în paragină pe Aleea Sânzienelor: mizerie, oameni ai străzii și o țeavă de gaz, pericol public # BizBrasov.ro
Terenul fostei fabrici de reparații vagoane de pe Aleea Sânzienelor, lăsat pârloagă, a fost salubrizat astăzi în urma sesizărilor repetate venite din partea locatarilor din zonă, care au reclamat existența unor pericole majore pentru siguranța publică. Amplasamentul se află în proprietate privată, dar a fost lăsat complet în paragină, ținând cont că proprietarul are de [...]
Comprest anunță schimbări în colectarea deșeurilor din Bod. Ce trebuie să știe locuitorii # BizBrasov.ro
Compania Comprest anunță modificări ale graficului de colectare a deșeurilor în comuna Bod, măsuri care vor intra în vigoare începând cu 9 februarie 2026. Decizia a fost luată în vederea restabilirii echilibrului contractual al serviciului public de salubrizare, transmit reprezentanții operatorului. Modificări pentru deșeurile reciclabile Începând cu noul program, colectarea fracțiilor reciclabile se va face [...]
Aproape 55.000 de apeluri la numărul 112, preluate de ISU Brașov, în 2025. Pompierii brașoveni au intervenit la 450 de incendii, anul trecut # BizBrasov.ro
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov anunță că, anul trecut, dispeceratul a preluat 54.062 de apeluri la numărul unic de urgență 112, ceea ce reprezintă o medie zilnică de 148 de apeluri. „În ceea ce privește Sistemul de avertizare a populației RO-ALERT, în anul 2025 au fost transmise 387 de mesaje în situații reale, [...]
