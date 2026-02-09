Viitorul sumbru al Pământului. Când au calculat savanții că se va produce sfârșitul lumii

08:30

Un deputat și un consilier regional din Ucraina sunt sub investigație pentru deturnarea producției agricole de la ferme de stat. Schema ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 30 de milioane de hrivne, echivalentul a 800.000 de dolari, potrivit autorităților. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și SBU investighează un deputat și un consilier regional […]