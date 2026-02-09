„PSD face un joc periculos”: Primarul Buzăului critică propriul partid pentru atacurile la adresa lui Bolojan
Lumea Politică, 9 februarie 2026 10:00
Primarul Buzăului, Constantin Toma, atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă strategia actuală a PSD. Într-o declarație pentru Digi24, Toma subliniază că ieșirea de la guvernare nu are justificare și poate destabiliza economia. Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că PSD riscă să-și piardă credibilitatea prin […]
• • •
Acum 15 minute
10:10
Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump l-a atacat pe schiorul olimpic Hunter Hess pentru declarațiile critice la adresa politicilor SUA. Tensiunile politice au escaladat după ce Hess și alți sportivi americani și-au exprimat nemulțumirile față de acțiunile ICE și climatul politic actual. Donald Trump a reacționat vehement pe Truth Social, criticându-l pe schiorul Hunter Hess, prezent la Jocurile […]
10:10
Tribunalul va decide dacă începe procesul lui Călin Georgescu. A fost trimis în judecată pentru propagandă legionară # Lumea Politică
Tribunalul București urmează să se pronunțe luni asupra dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Judecătorii nu au ajuns la un consens vineri, astfel că un al treilea judecător va decide dacă procesul poate începe. Judecătorii Tribunalului București s-au confruntat cu opinii divergente în dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară. […]
Acum 30 minute
10:00
„PSD face un joc periculos”: Primarul Buzăului critică propriul partid pentru atacurile la adresa lui Bolojan # Lumea Politică
10:00
Cum răspunde Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a fost invitat de SUA la prima reuniune a Consiliului de Pace, pe 19 februarie, dar nu a confirmat participarea României. El așteaptă clarificări privind compatibilitatea Cartei Consiliului cu obligațiile internaționale ale României. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit o invitație din partea președintelui SUA pentru a participa la prima […]
10:00
Românii, obligați să muncească jumătate de lună pentru stat. Cu câți bani rămân oamenii la final de lună # Lumea Politică
Conform Eurostat, românii lucrează aproape jumătate de lună doar pentru taxe și contribuții. În contextul salariilor mici, povara fiscală e printre cele mai mari din UE. Dan Manolescu avertizează că TVA-ul ar putea ajunge la 24% în 2026. Românii trebuie să muncească aproape două săptămâni pentru a acoperi taxele și contribuțiile impuse de stat, arată […]
10:00
Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA, reacția lui Petrișor Peiu # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat circumstanțele întâlnirii dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA. Peiu a reacționat și la acuzațiile legate de influențarea programului Visa Waiver. Întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor a fost organizată în grabă, susține Petrișor Peiu. Acesta a detaliat […]
Acum o oră
09:50
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace # Lumea Politică
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a subliniat necesitatea unei întâlniri directe între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a rezolva cele mai dificile probleme. Sîbiga susține că doar Donald Trump poate obține un acord de pace, dorind să accelereze eforturile înainte de alegerile pentru Congresul american. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a […]
09:40
Hubert Thuma susține că Bolojan a propus candidați surpriză în 2024. Trădare în campania lui Antonescu? # Lumea Politică
Hubert Thuma, adversar al premierului Ilie Bolojan în PNL, a declarat la Antena 3 că Bolojan a propus candidați neașteptați la prezidențialele din 2024. Thuma a detaliat și presupusa trădare a lui Crin Antonescu în campania din 2025. Thuma a dezvăluit că Bolojan le-a sugerat pe Mircea Geoană și Elena Lasconi drept candidați pentru alegerile […]
Acum 2 ore
09:10
Canada își extinde prezența diplomatică în Groenlanda. Consulatul din Nuuk, deschis în ciuda tensiunilor cu SUA # Lumea Politică
Canada a inaugurat un consulat în Nuuk, capitala Groenlandei, ca parte a strategiei sale arctice. Gestul vine în contextul recentei tensiuni dintre SUA și aliații săi, dar autoritățile canadiene subliniază că planul era deja în desfășurare. Canada a deschis oficial un consulat la Nuuk, capitala Groenlandei. Acest pas reflectă angajamentul țării față de insula arctică […]
09:10
Crin Antonescu a fost trădat la alegeri din propriul partid. Liderul PNL care iese la rampă # Lumea Politică
Liderul CJ Ilfov, Hubert Thuma, susține că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost trădat în campania prezidențială. Thuma sugerează că Ilie Bolojan ar fi fost parte dintr-un plan ascuns, în timp ce Antonescu îl critică pe Bolojan într-un podcast recent. Hubert Thuma a declarat la Antena 3 CNN că Crin Antonescu, fostul lider […]
09:00
Rogobete, despre concediile medicale fictive: „sunt bani pe care-i luam de la gura bolnavului” # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită și a detaliat excepțiile de la această regulă. Măsura vizează combaterea concediilor medicale fictive, iar anumite categorii vor continua să primească plata. Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că fenomenul concediilor medicale fictive este unul extins și a […]
08:50
Viitorul sumbru al Pământului. Când au calculat savanții că se va produce sfârșitul lumii # Lumea Politică
Planeta Pământ, deși acum un mediu ideal pentru viață, se confruntă cu un viitor sumbru. Oamenii de știință avertizează că, peste câteva sute de milioane de ani, condițiile de locuire ar putea dispărea, iar peste 5 miliarde de ani, distrugerea completă ar fi inevitabilă. Conform astronomilor, evoluția Soarelui va transforma Pământul într-un loc nelocuibil în […]
08:30
Insula care reprezintă cheia strategică în Marea Baltică, „ancora NATO”. Suedia întărește apărarea pe fondul tensiunilor cu Rusia # Lumea Politică
Insula Gotland, situată în inima Mării Baltice, este esențială pentru securitatea NATO, pe măsură ce tensiunile cu Rusia cresc. Suedia își consolidează prezența militară pe insulă, iar experții avertizează asupra importanței sale strategice. Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, semnalele de la Kremlin alimentează temerile că ambițiile Moscovei nu se […]
Acum 4 ore
07:50
TAROM, profit doar când a vândut avioane. Oana Gheorghiu: „Nu poţi să bagi bani continuu fără să schimbi ceva” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu atrage atenția asupra pierderilor continue ale TAROM, cerând măsuri urgente pentru eficientizarea companiei. Deși subliniază importanța sa emoțională pentru români, ea compară situația cu alte țări care au renunțat la companiile naționale de transport. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că TAROM înregistrează pierderi de cel puțin cinci-șase ani, singurul an profitabil fiind […]
07:40
Ucraina mizează pe Trump pentru pace. Kievul și Moscova așteaptă o întâlnire directă # Lumea Politică
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, afirmă că pacea cu Rusia depinde de o întâlnire directă între liderii celor două țări. Într-un interviu pentru Reuters, Sîbiga a subliniat că doar Donald Trump poate impulsiona un acord de pace. Andrii Sîbiga, ministrul de Externe al Ucrainei, a declarat că finalizarea războiului cu Rusia necesită o […]
07:00
O fotografie din 2015, publicată de Departamentul de Justiție al SUA, dezvăluie o cină la care au participat figuri influente din Silicon Valley, inclusiv Elon Musk și Mark Zuckerberg. Imaginea a declanșat discuții aprinse privind legăturile lui Jeffrey Epstein cu lideri de top din tehnologie. O imagine din dosarele Jeffrey Epstein, recent făcute publice, surprinde […]
Acum 6 ore
06:10
Vicepremierul Gheorghiu cere reforme pentru TAROM. Compania, pe pierderi de ani de zile. # Lumea Politică
Acum 8 ore
04:00
Andrea Chiş contestă raportul Inspecţiei Judiciare. Critică la adresa schimbărilor de completuri la Curtea de Apel Bucureşti. # Lumea Politică
Fosta judecătoare Andrea Chiş critică raportul Inspecţiei Judiciare privind documentarul Recorder, acuzând nereguli în analiza schimbărilor de completuri de la Curtea de Apel Bucureşti. Chiş susţine că raportul este nelegal şi manipulator. Andrea Chiş, fostă membră a CSM şi profesoară de drept la Universitatea Babeş-Bolyai, a exprimat nemulţumiri legate de raportul Inspecţiei Judiciare. Ea consideră […]
03:10
Politologul american Robert Kagan susține că NATO și-a pierdut relevanța. El avertizează că Europa nu mai poate conta pe Statele Unite, văzând în Donald Trump un posibil agresor. Kagan subliniază că Germania ar putea deveni un pilon al rezistenței liberale. Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, Robert Kagan afirmă că politica externă a lui Donald […]
Ieri
17:20
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali discută măsurile economice propuse de Guvern, confruntându-se cu opoziția Blocului Național Sindical (BNS). Sindicaliștii cer schimbări substanțiale, iar nemulțumirea a dus deja la proteste. Negocierile dintre premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali din Consiliul Tripartit se axează pe pachetul de măsuri economice. Blocul Național Sindical (BNS) solicită modificări, avertizând […]
17:20
Cazul Andrei, românca manipulată de Epstein pentru a se întâlni cu el. Ce mesaje i-a transmis milionaru # Lumea Politică
Dosarele Epstein dezvăluie cum pedofilul american Jeffrey Epstein manipula victimele, inclusiv o româncă numită Andra. În plus, documentele expun legături politice și implicări în Franța și Marea Britanie, punând presiune pe figuri publice precum Keir Starmer și Jack Lang. Corespondența dintre Jeffrey Epstein și o tânără româncă, Andra, a fost analizată de Observator prin platforma […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Sindicatele contestă măsurile economice propuse de Guvern. Bolojan, în negocieri tensionate # Lumea Politică
08:10
Donald Trump lansează un site pentru medicamente accesibile, „la preţuri considerabil reduse pentru toţi consumatorii”. Explicațiile lui Dr. Oz # Lumea Politică
Donald Trump a anunțat lansarea unei platforme online, TrumpRx.gov, care oferă acces la medicamente esențiale la prețuri reduse. Programul, realizat cu sprijinul companiilor farmaceutice, abordează problema costurilor ridicate ale tratamentelor în SUA. Donald Trump a lansat o platformă online care promite să reducă semnificativ prețurile medicamentelor pentru milioane de americani. TrumpRx.gov, site-ul care îi poartă […]
6 februarie 2026
22:20
Șeful DNA dezvăluie colaborarea cu serviciile secrete. Informațiile SRI și DGIA au fost esențiale # Lumea Politică
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a discutat despre importanța colaborării cu serviciile secrete pentru soluționarea marilor dosare. În cadrul emisiunii “OFF The Record”, el a subliniat rolul informațiilor furnizate de SRI, DIPI și DGIA. Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat că informațiile primite de la SRI, DIPI și DGIA au fost cruciale […]
22:20
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reținută în dosarul în care două femei au ucis-o pe mama uneia dintre ele # Lumea Politică
O femeie de 40 de ani, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, a fost reținută de procurorii din Sibiu pentru complicitate la omor calificat. Ea ar fi ajutat la planificarea crimei mamei uneia dintre suspecte, oferind sfaturi despre sedative și distrugerea probelor. Procurorii din Sibiu au reținut-o pe fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, acuzată […]
22:20
Trump crede că ar putea ajunge în rai: “Nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o grămadă de lucruri bune pentru oameni perfecți” # Lumea Politică
În cadrul unui mic dejun cu rugăciune, președintele SUA a lansat atacuri dure la adresa democraților, numindu-i „cei mai pricepuți escroci din lume”. Trump a susținut că aceștia se opun proiectului de lege privind identificarea alegătorilor pentru a putea frauda alegerile. Președintele american a criticat democrații în timpul unui mic dejun cu rugăciune, unde i-a […]
22:20
Premierul Bolojan a trimis o scrisoare la CCR pe tema pensiilor magistraților. România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare către Curtea Constituțională, avertizând asupra riscului de a pierde 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânării deciziei privind pensiile magistraților. Comisia Europeană a informat că jalonul privind reforma pensiilor nu a fost îndeplinit. Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri o scrisoare către Curtea Constituțională a […]
22:10
Cazul Andrei, românca manipulată de Epstein pentru a se întâlni cu el. Ce mesaje i-a transmis milionarul # Lumea Politică
Corina Tarnita, profesoară la Universitatea Princeton, a făcut primele declarații publice după ce numele său a apărut în documentele despre Jeffrey Epstein. Cercetătoarea spune că nu a fost conștientă de activitățile ilegale ale acestuia și regretă orice asociere. Profesoara Corina Tarnita de la Princeton a declarat pentru The Daily Princetonian că nu l-a văzut niciodată […]
22:10
Noi creșteri de taxe în 2026, anticipate de mediul de afaceri. Se așteaptă presiuni pe profitabilitate, potrivit unui sondaj # Lumea Politică
Un sondaj EY România arată că 91% dintre directorii financiari se așteaptă la creșteri de taxe în 2026. Studiul evidențiază îngrijorările privind administrarea fiscală ineficientă și lipsa de predictibilitate. Sondajul EY România, publicat de news.ro, arată că 91% dintre directorii financiari anticipează majorări de taxe în 2026, în timp ce doar 9% se așteaptă la […]
22:10
Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor # Lumea Politică
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este anchetat de DNA într-un dosar de corupție și se află sub control judiciar, având interdicția de a-și exercita funcția. Acesta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după audieri, mulțumindu-le susținătorilor. Primarul Robert Negoiță a anunțat pe Facebook că nu mai poate răspunde sesizărilor locuitorilor din Sectorul 3, […]
22:00
România riscă să piardă muncitori străini din cauza rigidității legislative. Spania oferă legalizare și stabilitate. # Lumea Politică
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă avertizează că România ar putea pierde muncitorii străini din cauza birocrației și a lipsei unei amnistii. În contrast, Spania pregătește legalizarea a peste 500.000 de persoane, oferind stabilitate și integrare. Statul român riscă să piardă sute de milioane de lei din contribuții și taxe. România se confruntă cu riscul […]
18:10
Ciprian Ciucu avertizează: Bucureștiul intră în faliment. Bugetul minim necesar depășește 5,5 miliarde lei # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat că Bucureștiul ar putea intra în faliment dacă bugetul pe 2026 nu va fi de cel puțin 5,5 miliarde de lei. El subliniază că actuala structură de finanțare este ineficientă și depinde de deciziile politice. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu pentru News.ro […]
17:40
Noile funcționalități AI de la Anthropic agită piețele financiare. Angajații își exprimă temerile privind viitorul muncii. # Lumea Politică
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a lansat recent noi funcționalități care au stârnit îngrijorare atât în rândul piețelor financiare, cât și al angajaților. Inovațiile tehnologice provoacă dezbateri intense despre impactul asupra locurilor de muncă. Un sondaj intern la Anthropic arată neliniștea angajaților față de puterea AI. Un angajat avertizează că inteligența artificială ar […]
17:10
Ion Cristoiu despre influența SUA: „Dominația americană în lume, la ora actuală, se exercită prin rețelele sociale” # Lumea Politică
Ion Cristoiu a discutat despre tranziția influenței americane de la media tradițională la rețelele sociale. Într-o ediție live Gândul, el a evidențiat rolul platformelor digitale în propagarea ideilor occidentale global. Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat schimbările în strategia de influență globală a Statelor Unite. Într-o emisiune transmisă live de Gândul, el a explicat […]
16:40
Victor Ponta: țara e „capturată” de USR, Nicușor și Ilie. „În România nu o să se întâmple nimic în urma raportului din Camera Reprezentanților” # Lumea Politică
Victor Ponta a comentat, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, lipsa de reacție a scenei politice și mediatice din România la raportul Camerei Reprezentanților din SUA despre anularea alegerilor din România. El a subliniat că documentul nu va avea efecte interne și a acuzat o capturare a țării de către actuala putere. Victor Ponta a […]
16:10
Suedia ar putea echipa Ucraina cu avioane Gripen și rachete Meteor. Pachet de ajutor „de mare amploare” # Lumea Politică
Ucraina și Suedia discută posibilitatea de a livra avioane JAS 39 Gripen și rachete Meteor, ceea ce ar îmbunătăți semnificativ capacitatea Kievului de a contracara aviația rusă. Ministrul ucrainean al Apărării a purtat recent discuții telefonice cu omologul său suedez. Ucraina ar putea primi avioane de luptă JAS 39 Gripen și rachete Meteor de la […]
15:40
China a început să plătească Rusiei sute de mii de dolari pentru a participa la expediții științifice în Arctica. Acest demers subliniază intenția Beijingului de a-și extinde influența într-o zonă crucială din punct de vedere geopolitic. China își intensifică prezența în Arctica printr-o serie de expediții științifice finanțate în colaborare cu Rusia. Participarea chineză este […]
15:10
Pensia estimată după 23 de ani de cotizație. Cele mai populare 25 de meserii analizate # Lumea Politică
Gândul.ro a realizat un tabel cu pensiile estimate pentru 25 de meserii populare, în baza unei cotizații de 23 de ani. Pensionarea anticipată și modul de calcul al pensiilor devin subiecte de interes tot mai mare. Deși nu sunt așteptate majorări în 2026, unii pensionari ar putea primi ajutoare financiare. Gândul.ro a analizat pensiile nete […]
14:40
Percheziții DNA la instituții publice din București și Ilfov. Este vizată și Primăria Sectorului 5 # Lumea Politică
Autoritățile au descins vineri dimineață la Primăria Sectorului 5, unde au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de corupție în domeniul imobiliar. Printre suspecți se numără administratorul public, șefi din poliția locală și arhitectul-șef. Autoritățile au efectuat vineri dimineață percheziții la Primăria Sectorului 5. Mai multe surse au indicat că acțiunea face parte dintr-o anchetă […]
14:40
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri decizia Guvernului de a elimina plata pentru prima zi de concediu medical. Măsura este temporară și răspunde presiunilor bugetare din sistemul de sănătate. Premierul subliniază că decizia vizează combaterea abuzurilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical este o măsură temporară. Decizia […]
14:40
Conflict între Lia Olguța Vasilescu și Radu Miruță pe tema construcțiilor de lângă radarul militar și depozitele de armament # Lumea Politică
Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat ferm la acuzațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind construcția unui bloc de 9 etaje. Ea a subliniat că afirmațiile sunt nefondate și a prezentat argumente tehnice pentru a demonstra că imobilul nu interferează cu radarul militar din zonă. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a răspuns acuzațiilor aduse de ministrul Apărării, […]
14:40
Putin așteaptă un apel „serios” de la Macron. Lavrov ironizează diplomația Franței: „Este ridicolă” # Lumea Politică
Vladimir Putin este deschis la un apel telefonic din partea lui Emmanuel Macron, dar cu condiția unei discuții serioase, a declarat Serghei Lavrov. În acest context, o întâlnire discretă la Moscova între consilierii celor doi lideri pregătește terenul pentru un posibil dialog. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că președintele Vladimir Putin este […]
14:30
Adrian Câciu (PSD) îl contrazice pe llie Bolojan: ‘Să vă ajut cu bugetul, sunt bani / Cu plăcere’ # Lumea Politică
Deputatul PSD Adrian Câciu contestă afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre lipsa resurselor bugetare pentru 2026. Câciu susține că există un spațiu fiscal semnificativ, propunând măsuri de sprijin economic și social. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a reacționat dur la declarațiile premierului Ilie Bolojan privind lipsa resurselor bugetare pentru 2026. Câciu susține că […]
14:30
Ministrul Apărării Radu Miruță vrea satelit pentru România. Motivația: ‘Este foarte sus și vede mai mult’ # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România ia în considerare utilizarea unui satelit de comunicații, fie prin achiziție, fie prin parteneriat internațional. Proiectul este în analiză, iar costurile și eficiența sunt principalele criterii de decizie. România ar putea face un pas semnificativ în securitatea comunicațiilor strategice prin achiziția sau utilizarea unui satelit de comunicații, […]
14:30
Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…” # Lumea Politică
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dur raportul preliminar al Comisiei Juridice din SUA, susținând că scopul acestuia nu este clarificarea problemelor legate de alegerile din România, ci menținerea fluxului de dezinformare pe rețelele sociale. Cristian Tudor Popescu a declarat că raportul Comisiei Juridice din SUA nu urmărește să aducă lumină în problema alegerilor anulate […]
14:10
Reforma lui Ilie Sărăcie: au crescut ușor încasările la buget, dar a scăzut drastic consumul # Lumea Politică
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record de 133 de miliarde de lei, cu o creștere de 10% față de anul anterior. Cu toate acestea, majorarea taxelor și accizelor a determinat o scădere semnificativă a consumului populației. Veniturile statului au fost impulsionate de creșterea cotei TVA în august, ceea ce a dus la prețuri […]
14:10
Scenariu extrem invocat de Moscova: Prezența trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o ‘iarnă nucleară’ # Lumea Politică
Rusia avertizează asupra riscului unei „ierni nucleare” dacă trupele occidentale pătrund în Ucraina, stârnind temeri privind un conflict major. Presa rusă sugerează că implicarea NATO ar putea duce la confruntări nucleare, în timp ce oficialii occidentali discută despre descurajare și apărare. Rusia a lansat un avertisment dur privind riscul unei „ierni nucleare” în cazul în […]
09:50
Hidroelectrica a urcat joi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, datorită unei creșteri semnificative a capitalizării bursiere. Performanța a fost susținută de strategia de dezvoltare și încrederea investitorilor în companie. În cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunile Hidroelectrica au crescut cu aproximativ 14% față de septembrie […]
09:30
Fost ministru al Transporturilor, trimis în judecată pentru mită. Detalii despre acuzațiile aduse # Lumea Politică
Alexandru-Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a intermediat o mită de peste un milion de lei. În același dosar este implicat și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Procurorii DNA au trimis în judecată pe fostul ministru Alexandru-Răzvan Cuc, suspectat că ar fi facilitat o […]
