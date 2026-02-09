Românii, obligați să muncească jumătate de lună pentru stat. Cu câți bani rămân oamenii la final de lună

14:30

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România ia în considerare utilizarea unui satelit de comunicații, fie prin achiziție, fie prin parteneriat internațional. Proiectul este în analiză, iar costurile și eficiența sunt principalele criterii de decizie. România ar putea face un pas semnificativ în securitatea comunicațiilor strategice prin achiziția sau utilizarea unui satelit de comunicații, […]