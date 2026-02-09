Alphabet, compania din spatele Google, se pregăteşte să iasă pe piaţă cu obligaţiuni în valoare de 15 miliarde de dolari pentru a finanţa investiţiile în AI. Gigantul din tehnologie ar pregăti şi o emisiune cu scadenţa peste 100 de ani

Alphabet, compania din spatele Google, se pregăteşte să iasă pe piaţă cu obligaţiuni în valoare de 15 miliarde de dolari pentru a finanţa investiţiile în AI. Gigantul din tehnologie ar pregăti şi o emisiune cu scadenţa peste 100 de ani

Acum 5 minute
18:30
Cum a închis bursa: Indicele BET creşte cu 0,5% după trei şedinţe consecutive de scădere, iar lichiditatea revine peste pragul de 100 mil. lei. Nou maxim pentru Hidroelectrica Ziarul Financiar
18:30
Vineri începe Conferinţa de securitate de la Munchen, locul în care Putin în 2007 a ameninţat lumea ca va declanşa un război, iar JD Vance în 2025 a adus în discuţie alegerile din România Ziarul Financiar
18:30
Bursă. Producătorul de îngrăşăminte organice Norofert vrea să atragă 9 mil. lei printr-o majorare de capital social Ziarul Financiar
18:30
Proiect european de 12,4 mil. euro pentru regenerarea urbană a cartierului Micro 15 din Deva Ziarul Financiar
18:30
Primăria Târgu Mureş a accesat un proiect european de peste 12 mil. lei pentru eficientizarea energetică a trei blocuri cu aproape 130 de apartamente Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:15
Imaginea scumpirii medicamentelor fără reţetă: în cinci ani, piaţa şi-a dublat valoarea, până la 8 mld. lei. În 2020, la volume de aproape 240 de milioane de cutii de medicamente şi produse fără prescripţie medicală (OTC), românii plăteau 4,6 mld. le. Cinci ani mai târziu, la un volum doar cu 5% mai mare, vânzările s-au dublat, până la 8,2 mld. lei Ziarul Financiar
Vânzările de medica­men­te şi produse fără pres­crip­ţie medi­cală (OTC) au ajuns la 8,2 mili­arde de lei în 2025, după cum arată datele companiei de cerce­tare de piaţă Cegedim în cel mai recent raport care anali­zează piaţa farmaceutică din România. Acum cinci ani, în 2020, aceeaşi piaţă era de 4,6 miliarde de lei, ceea ce arată o creştere de aproape 80% în perioada menţio­nată, din calculele ZF.
18:15
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie pentru un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi pe pieţele de televiziune, internet fix şi telefonie fixă Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie privind un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi Communications pe pieţele de retail de retransmisie TV, acces la internet fix şi servicii de telefonie fixă, investigaţia acoperind o perioadă care începe cu anul 2015, potrivit unui document al companiei.
Acum o oră
18:00
Alphabet, compania din spatele Google, se pregăteşte să iasă pe piaţă cu obligaţiuni în valoare de 15 miliarde de dolari pentru a finanţa investiţiile în AI. Gigantul din tehnologie ar pregăti şi o emisiune cu scadenţa peste 100 de ani Ziarul Financiar
17:45
Olt şi Timiş, judeţe campioane la proiectele depuse pentru fonduri europene pentru legumicultură, iar judeţele Bihor şi Teleorman le urmează. Top 10 judeţe care au depus proiecte pentru a accesa fonduri europene pentru producţia de legume Ziarul Financiar
Olt şi Timiş sunt pe primele locuri ca număr de proiecte depuse pe intervenţia DR-16 pentru fondurile europene desti­nate legumiculturii, urmate de judeţele Bihor şi Teleor­man, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor publicate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
17:45
(P) Povestea NOD merge mai departe. 24-27 Septembrie, Book the Date pentru ediţia a doua Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
ZF Live. Piaţa birourilor iese din „seceta“ livrărilor. Victor Coşconel, Colliers: Există deja proiecte cu potenţial de finalizare în acest an şi mai ales din 2027 Ziarul Financiar
Blocajele administrative, costul ridicat al finanţării şi incertitudinile macroeconomice au frânat în ultimii ani dezvoltarea proiectelor office în România. Însă 2026 se conturează ca un an de tranziţie, care poate redes­chide fereastra pentru un nou ciclu de livrări începând cu 2027, susţine Victor Coşconel, partner şi head of leasing – office & industrial agencies în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Colliers.
17:00
Cum influenţează social media felul în care ne cheltuim banii şi cât de amplu este fenomenul cumpărăturilor impulsive? Aproape jumătate dintre tineri sunt uşor de influenţat de persoanele pe care le urmăresc în online Ziarul Financiar
16:45
OFICIAL. Umbrărescu cumpără ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 milioane de euro, salvând astfel de la faliment una dintre „perlele” siderurgiei româneşti Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:30
Băncile identifică 6 riscuri sistemice ridicate până în iunie 2026. Pe primul loc se află deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. Deficitele gemene şi estimările privind diminuarea creşterii PIB sunt principalele vulnerabilităţi din economie Ziarul Financiar
16:30
Surpriză în Franţa: Guvernatorul Băncii Franţei, François Villeroy de Galhau, a anunţat că va părăsi funcţia înainte de finalul mandatului. Decizia îi oferă preşedintelui Macron posibilitatea de a-i desemna direct succesorul Ziarul Financiar
16:15
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Dobânzile la împrumuturi scad, atât în lei cât şi în euro. Un obiectiv major rămâne să reducem costul suplimentar pe care România îl plăteşte la împrumuturi, faţă de alte ţări din regiune cu acelaşi rating, din cauza riscului perceput Ziarul Financiar
16:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi, cu 186 de camere: Este o minune autostrada până la Paşcani, de 8 ani militez pentru ea. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ ce va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare în toată zona Moldovei.
16:15
ZF Live. Roxana Mircea, REI Finance Advisors: Sud-estul României primeşte fonduri europene în valoare de 45 mil. euro pentru parcuri industriale. Companiile pot dezvolta proiecte împreună cu autorităţile publice. Oraşele mici, medii sau mari din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea au şansa de a atrage investitori şi de a creşte Ziarul Financiar
„În anumite regiuni, cum este sud-estul ţării, de exemplu, sunt 45 mil. euro fonduri europene şi poţi să faci parteneriat, tu, companie, cu o autoritate publică, să dezvolţi un parc industrial”, a spus Roxana Mircea, managing partner, REI Finance Advisors.
16:15
Cea mai mare arendă percepută de ADS este de 3.985 kg grâu/hectar, în baza unui contract din 2023, încheiat cu compania Lavander Bio Land din judeţul Mehedinţi. Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 arende şi redevenţe de doar 30 mil. euro, adică sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei Ziarul Financiar
Din contractele de exploa­tare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin conce­sionare, Agenţia Dome­niilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 mili­oane de lei şi o arendă de 12,6 mi­lioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
16:00
Un semnal de alarmă. Paul Aparaschivei, Concordia: Lipsa de predictibilitate fiscală nu poate funcţiona ca argument pentru investiţii. În momentul în care nu ai predictibilitate, nu ai investiţii VIDEO Ziarul Financiar
15:45
La carne de porc, peşte, cartofi, unt, zahăr şi orez, România are un grad de autoaprovizionare sub 50%. Grâul şi porumbul ne salvează la export, dar balanţa finală rămâne negativă, cu deficit agroalimentar de 5 mld. euro Ziarul Financiar
România produce cereale mai mul­te decât îi tre­buie, dar în ace­laşi timp importă pro­duse de bază, mâncarea consumată zi de zi. La carne de porc, peşte, cartofi, zahăr, unt şi orez, gradul de auto­aprovi­zio­nare este sub 50%, ara­tă o ana­liză ZF fă­cută pe baza da­telor Institutu­lui Na­ţio­nal de Sta­tis­tică, a­flate în a­nu­arul „Dis­­po­­ni­­bili­tă­ţile de con­sum ale po­pu­laţiei în anul 2024“, pu­bli­cat recent.
15:45
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni de la bănci suma de 1,9 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,11% şi 6,40% pe an Ziarul Financiar
15:30
Acţiunile Novo Nordisk urcă cu peste 8% după ce Hims & Hers retrage pastila pentru slăbit de 49 de dolari sub presiunea FDA şi a gigantului danez Ziarul Financiar
15:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 10 februarie 2026, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
15:30
Radu Burnete, consilier economic prezidenţial: America are nevoie de aliaţi cu economii reziliente la presiuni geopolitice. România este unul dintre ei Ziarul Financiar
15:30
După ce a renunţat să mai dezvolte o platformă pentru programatori - idee finanţată în 2024 cu 2 mil. $ de GapMinder şi Underline Ventures, start-up-ul Genezio îşi consolidează noua direcţie - vizibilitatea brandurilor în platformele AI - printr-o alianţă cu o agenţie de marketing digital, Data Revolt Ziarul Financiar
Genezio, start-up-ul românesc fondat de Andrei Pitiş, a semnat un parteneriat strategic cu agenţia de data marketing Data Revolt pentru a integra datele de vizibilitate din platformele de inteligenţă artificială generativă cu instrumentele clasice de analytics şi strategie digitală. Mişcarea consolidează pivotul pe care Genezio l-a făcut în ultimii doi ani - de la o platformă serverless pentru dezvoltatori de software, cu care a pornit la drum în 2023, la o soluţie de monitorizare a modului în care brandurile sunt percepute şi recomandate de platforme AI precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity.
15:30
Antreprenori locali. Grupul Nutrientul din Bihor face o investiţie de 24 mil. euro într-un abator în Salonta. „Vom muta producţia în România“ Ziarul Financiar
Grupul Nutrientul, contro­lat de antreprenorul Iosif Pazuric, construieşte un abator în oraşul Salonta (jud. Bihor), investiţia fiind estimată la 24 de milioane de euro. Practic, acesta este primul abator de păsări al grupului, care va procesa pe plan intern, nu va mai trimite păsările în Ungaria la abatorizare.
15:15
Ce se întâmplă pe piaţa auto? Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie. Ford a devenit lider pe electrice în UK, în timp ce Tesla s-a prăbuşit cu 50% Ziarul Financiar
Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie.
15:15
Mineralele rare din România au intrat pe agenda strategică a discuţiilor cu Statele Unite. Care sunt cele 3 minerale pe care România spune prin declaraţii că vrea să le exploateze: Grafit la Baia de Fier (Gorj), magneziu la Budureasa (Bihor) şi cupru la Rovina (Hunedoara) Ziarul Financiar
15:00
Profit net record de 10,6 mld. euro în 2025 pentru grupul italian UniCredit, prezent şi în România. Andrea Orcel, CEO UniCredit: Ambiţia noastră este de a obţine performanţe superioare în privinţa creşterii profitabile, generatoare de capital şi de distribuţie. Suntem încrezători că putem menţine această traiectorie în următorii cinci ani Ziarul Financiar
15:00
Voluntariat în Franţa: ce oportunităţi te aşteaptă în acest an şi cum poţi aplica pentru un astfel de program Ziarul Financiar
14:45
Europa îşi rescrie viitorul digital: UE vede o oportunitate de 264 de miliarde de dolari în reducerea dependenţei de tehnologia americană şi porneşte ofensiva pentru suveranitate, securitate şi dezvoltarea propriilor lideri tech Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:30
Rompetrol îşi extinde în acest an reţeaua din România cu 13 noi staţii de distribuţie carburanţi, primele şase urmând să fie deschise în perioada iunie - iulie Ziarul Financiar
14:15
ZF Live. Iulian Sorescu, partner, Kinstellar: În pachetul de măsuri pentru relansarea economică este şi o schemă de ajutor de stat pentru investiţii strategice şi de valoare mare care va premia investiţiile de peste 1 mld. lei şi va încerca să atragă investiţiile mari Ziarul Financiar
Guvernul a pus în transparenţă mult aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică, direcţionat către industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora.
14:15
Confederaţia Patronală Concordia susţine apelul adresat de BusinessEurope instituţiilor europene privind creşterea competitivităţii în Europa: Companiile locale au nevoie de condiţii stabile, de reguli clare şi de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova şi a crea locuri de muncă de calitate Ziarul Financiar
14:15
Radu Magdin, analist geopolitic şi CEO Smartlink Communications: România şi reflexul de a merge mai departe ca până acum: Mugurii crizei şi riscul de a-i ignora Ziarul Financiar
14:15
Tarom a depus bilanţul pe 2024: afaceri de 1,2 mld lei şi profit net de 286 mil. lei, după ce a vândut sloturile spre cel mai mare aeroport londonez Heathrow Ziarul Financiar
14:15
ADR Vest a semnat contractul pentru fondul de venture capital de 37 de milioane de euro, administrat de francezii de la Aster. Cel puţin 18 companii din regiune vor primi investiţii de până la 4 milioane de euro Ziarul Financiar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru un fond de venture capital de minimum 37 de milioane de euro, destinat companiilor cu potenţial mare de creştere din Regiunea Vest. Fondul este al doilea instrument financiar lansat de ADR Vest prin Programul Regional Vest 2021-2027, după acceleratorul de afaceri Vest Ventures, care sprijină start-up-uri din faza de idee.
14:15
Banca de Investiţii şi Dezvoltare a semnat până în prezent 18 convenţii de garantare cu intermediari financiari din România, dintre care 10 convenţii pentru garanţia de portofoliu destinată finanţării IMM-urilor Ziarul Financiar
14:00
Beijingul mută piesele pe tabla financiară globală: China cere băncilor să limiteze investiţiile în datoria SUA, invocând riscuri de piaţă, într-un moment în care statutul obligaţiunilor americane ca activ de refugiu este tot mai contestat Ziarul Financiar
13:45
Vrei să faci practică într-o firmă globală de top din „Big Four”? KPMG România, care oferă servicii de audit, taxe şi consultanţă, organizează anul acesta stagii de practică plătite pentru studenţi Ziarul Financiar
13:15
Analiza de luni. Piaţa de birouri din Bucureşti intră într-o nouă eră: după doi ani fără livrări, zona Centru-Vest devine polul de atracţie al Capitalei, iar chiriile prime ating recorduri în CBD. Horaţiu Florescu, Knight Frank: „Estimez că cererea în 2026 va fi în jur de 300.000 mp. Piaţa rămâne precaută, însă ne aşteptăm la o uşoară revenire“ Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti tra­versează o perioadă atipică, în care lipsa livrărilor de proiecte mari din ultimii doi ani s-a trans­format dintr-o problemă con­junc­turală într-un factor structural care rede­senează raporturile de forţe între pro­prietari şi chiriaşi. Anul 2025 a intrat în istoria pieţei imobiliare locale cu o premieră absolută – zero metri pătraţi de birouri noi livraţi în capitală, o situaţie pe care consul­tanţii o des­criu ca „nemaivăzută de vreo trei decenii“. Această pauză neobişnuită vine după mai mulţi ani de temperare treptată a ritmului de dez­vol­ta­re, iar efectele se văd deja în com­pre­sia ratei de neocupare, în creşterea chi­riilor prime şi, nu în ultimul rând, în recon­figurarea hărţii zonelor de business din Bucureşti.
13:15
Marea deconectare: Cum a ajuns chiar generaţia care a crescut cu smartphone-ul în mână să dea startul unei revoluţii tăcute în care tinerii renunţă la tehnologie, la online, la social-media şi redescoperă viaţa offline Ziarul Financiar
12:45
Interviu ZF. Iulian Boia, Revolut Business România: Suntem la 1 mld. dolari venituri anuale din Revolut Business la nivel de grup, iar acest lucru l-am reuşit fără creditare corporate. Totuşi, avem planuri în direcţia aceasta, dar mergem cu atenţie Ziarul Financiar
Revolut Business, extensia aplicaţiei Revolut a băncii care se adresează segmentului de companii, înregistrează anual circa 1 mld. dolari venituri la nivel de grup, partea de business fiind accesată de către Revolut în urmă cu 7-8 ani.
Acum 8 ore
12:15
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, pe prima pagină pe Bloomberg: Recâştigarea încrederii investitorilor prin reducerea deficitului bugetar excesiv al ţării ar trebui să devină un proiect naţional. Ne propunem să scădem randamentele datoriei României sub pragul de 6% pentru toate scadenţele până la finalul anului Ziarul Financiar
12:15
Cum va fi creşterea economică în 2026, după un 2025 care nu a fost un dezastru. Reducerea creşterii economice s-a accentuat puternic după începerea războiului din Ucraina. Peste o săptămână, INS va publica datele-semnal despre creşterea economică din 2025 – o creştere ce se învârte, după cum arată datele preliminate, în jurul procentului de 1% Ziarul Financiar
În ultimii trei ani, România a uitat de creşterile frumoase din trecut, de peste 4%. Acum, pentru 2025, şi un plus de 1% ar fi bun. Reducerea substanţială a creşterii economice s-a produs o dată cu războiul din Ucraina. Nu poate fi pusă pe seama războiului toată scăderea creşterii, dar o influenţă a avut, şi nu doar pentru România.
12:00
Raluca Burghelea, Accenture România: Nu mai suntem un centru care oferă costuri reduse, ci unul care gândeşte integral proiecte de complexitate mare. Avem 4.500 de angajaţi în şase oraşe, ne concentrăm pe consolidare. Accenture România a crescut de la 4.000 la 4.500 de angajaţi şi se concentrează pe consolidare şi maturizare, nu pe extindere geografică Ziarul Financiar
Accenture România, subsi­diara locală a gigantului irlan­dezo-american spe­cia­lizat în servicii de consul­tanţă în management, so­luţii tehnologice şi outsourcing, a devenit un hub pentru proiecte de complexitate mare, gândite şi livrate integral pentru clienţi globali.
11:30
Lanţul 5 to go, fondat de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, accelerează dezvoltarea în 2026 şi deschide primele cafenele din Dublin şi Sofia, precum şi un birou regional la Cluj, ţintind afaceri de 72 mil.euro Ziarul Financiar
11:30
Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România: Cum relansăm economia şi o pregătim pentru viitor? Dezvoltarea este o alegere, nu o întâmplare Ziarul Financiar
11:30
Cum poţi obţine o bursă de studii de 15.000 de euro? Allianz-Ţiriac şi International British School of Bucharest lansează un program multianual de burse de performanţă pentru elevii cu rezultate academice remarcabile Ziarul Financiar
