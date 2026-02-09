(P) Povestea NOD merge mai departe. 24-27 Septembrie, Book the Date pentru ediţia a doua

13:15

Piaţa de birouri din Bucureşti tra­versează o perioadă atipică, în care lipsa livrărilor de proiecte mari din ultimii doi ani s-a trans­format dintr-o problemă con­junc­turală într-un factor structural care rede­senează raporturile de forţe între pro­prietari şi chiriaşi. Anul 2025 a intrat în istoria pieţei imobiliare locale cu o premieră absolută – zero metri pătraţi de birouri noi livraţi în capitală, o situaţie pe care consul­tanţii o des­criu ca „nemaivăzută de vreo trei decenii“. Această pauză neobişnuită vine după mai mulţi ani de temperare treptată a ritmului de dez­vol­ta­re, iar efectele se văd deja în com­pre­sia ratei de neocupare, în creşterea chi­riilor prime şi, nu în ultimul rând, în recon­figurarea hărţii zonelor de business din Bucureşti.