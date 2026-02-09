Viktor Orban: ”În 1999, Bill Clinton a cerut Ungariei să tace Iugoslavia. Dacă, la acea vreme, am fi avut un prim-ministru care știa doar să spună «Da, domnule!», am fi fost în război până-n gât”

19:10

Sondajele la ieșirea de la urne la alegerile anticipate pentru camera inferioară din Japonia de duminică indică faptul că Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi va cu o majoritate zdrobitoare. Rezultatele vor apărea treptat pe parcursul serii, iar datele finale sunt așteptate în primele ore ale zilei de luni.