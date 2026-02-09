Mario Nawfal: FBI știa despre abuzurile comise de Epstein din 1996 și nu a făcut nimic
ActiveNews.ro, 9 februarie 2026 17:50
Într-o postare pe platforma X (fost Twitter), Mario Nawfal scrie că FBI știa despre abuzurile comise deEpstein din 1996 și nu a făcut nimic.
• • •
Tensiuni la dezbaterea moțiunilor simple care îi vizează pe Bolojan și pe Țoiu. Opoziția a strigat „DEMISIA!”, parlamentarii USR au făcut scandal. Oana Țoiu, salvată în absență - Moțiunea privind Mercosur a fost respinsă de Senat # ActiveNews.ro
În Parlament început citirea și dezbaterea moțiunii simple pe Educație, care îl vizează pe premierul Bolojan, cel care ocupă fotoliul interimar de la Educație, după ce moțiunea simplă "Mercosur" a picat. Spiritele s-au încins, după ce mai mulți deputați USR au intrat în plenul Senatului.<
Mario Nawfal: FBI știa din 1996 despre abuzurile sexuale comise de Epstein și nu a făcut nimic # ActiveNews.ro
Într-o postare pe platforma X (fost Twitter), Mario Nawfal scrie că FBI știa despre abuzurile comise de Epstein din 1996 și nu a făcut nimic.
Viktor Orban: "În 1999, Bill Clinton a cerut Ungariei să atace Iugoslavia. Dacă, la acea vreme, am fi avut un prim-ministru care știa doar să spună «Da, domnule!», am fi fost în război până-n gât" # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit la o întâlnire a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz de la Szombathely că, în momentul în care războiul din Kosovo s-a intensificat, în1999, în timpul primului său mandat de prim-ministru, Bill Clinton a cerut Ungariei să deschidă un al doilea front și să atace Serbia.
Întrebarea aceasta nu e fară rost în contextul actual, ea fiind tema unei conferințe conservatoare recent ținute la Paris. Feminismul, puternic influent în gindirea seculara, universtati, lumea intelectuala și mass media, a șters bărbații din domeniul social.
Mario Nawfal: FBI știa despre abuzurile comise de Epstein din 1996 și nu a făcut nimic # ActiveNews.ro
Într-o postare pe platforma X (fost Twitter), Mario Nawfal scrie că FBI știa despre abuzurile comise deEpstein din 1996 și nu a făcut nimic.
Viktor Orban: ”În 1999, Bill Clinton a cerut Ungariei să tace Iugoslavia. Dacă, la acea vreme, am fi avut un prim-ministru care știa doar să spună «Da, domnule!», am fi fost în război până-n gât” # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit la o întâlnire a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz de la Szombathely că, în momentul în care războiul din Kosovo s-a intensificat, în1999, în timpul primului său mandat de prim-ministru, Bill Clinton a cerut Ungariei să deschidă un al doilea front și să atace Serbia.
Mario Nawfal: FBI știa despre abuzurile comise împotriva lui Epstein din 1996 și nu a făcut nimic # ActiveNews.ro
Într-o postare pe platforma X (fost Twitter), Mario Nawfal scrie că FBI știa despre abuzurile comise împotriva lui Epstein din 1996 și nu a făcut nimic.
Sfântul Mucenic Nichifor este pomenit în calendarul creștin-ortodox la data de 9 februarie. Originar din Antiohia, Sfântul Nichifor a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăratului Valerian. (253-260). A murit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor ordonate de acesta.
Tribunalul București a decis: Poate începe judecata kafkiană a lui Călin Georgescu pentru ”propagandă legionară”. Judecătorii au respins cererea avocaților. Redăm ”vina” câștigătorului primului tur al alegerilor prezidențiale anulate: UN CITAT! # ActiveNews.ro
Magistrații Tribunalului București au tranșat astăzi disputa privind legalitatea anchetei și au decis: judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Hotărârea vine după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură semnalate
Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea. BTI: Ce o să zică Donald Trump de UN SOROȘIST LA SIE? # ActiveNews.ro
Locul lui Ludovic Orban la Cotroceni a fost luat de dl Marius Lazurca, pe care suveranișții l-au considerat un ”stâlp al demnității naționale”. Este un tip care vrea să se dea intelectual, un fel de Coana Chirița al vremurilor de acum.
De fapt, el a fost ales, mai puțin de români și mai mult de cei din afara țării, care susțin cele trei nenorociri din titlu, dar se codește să recunoască.
Kelemen Hunor e indiscutabil o figură aparte a politicii de la noi. Comparați-l – de exemplu, la întâmplare - cu alde Băsescu, Ciolacu, Nicușor Dan, Bolojan etc – și vedeți ce vă iese. Uitați-vă în cei 36 de ani după Revoluție și veți vedea că liderii maghiarilor de la noi au fost nu o dată mai competenți decât cei români în a servi intereselor țării.
Tribunalul București a decis: Poate începe judecata kafkiană a lui Călin Georgescu pentru ”propagandă legionară”. Judecătorii au respins cererea avocaților. Redăm „vina” câștigătorului primului tur al alegerilor prezidențiale anulate - UN CITAT # ActiveNews.ro
Magistrații Tribunalului București au tranșat astăzi disputa privind legalitatea anchetei și au decis: judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Hotărârea vine după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură semnalate
Tribunalul București a decis: Poate începe judecata kafkiană a lui Călin Georgescu pentru ”propagandă legionară”. Judecătorii au respins cererea avocaților. Redăm „vina” câștigătorului primului tur al alegerilor prezidențiale anulate - CITAT # ActiveNews.ro
Magistrații Tribunalului București au tranșat astăzi disputa privind legalitatea anchetei și au decis: judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Hotărârea vine după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură semnalate
A doua Furtună în Deșert? – O uriașă armada de avioane C-17 ale USAF este masată în Orientul Mijlociu – Iran nu este Irak – Va risca Trump? # ActiveNews.ro
Un număr foarte mare deavioane de transport militar/cargo C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-sespre Orientul Mijlociu și Europa, ceea ce unii interpretează ca pregătiripentru un război cu Iranul.
Tribunalul București a decis: Poate începe judecata lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Judecătorii au respins cererea avocaților # ActiveNews.ro
Magistrații Tribunalului București au tranșat astăzi disputa privind legalitatea anchetei și au decis: judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial. Hotărârea vine după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură semnalate
Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea # ActiveNews.ro
Locul lui Ludovic Orban la Cotroceni a fost luat de dl Marius Lazurca, pe care suveranișții l-au considerat un ”stâlp al demnității naționale”. Este un tip care vrea să se dea intelectual, un fel de Coana Chirița al vremurilor de acum.
Numiri importante la șefia marilor parchete. Procurorul general și-a depus candidatura la DIICOT. Sforile trase de sistem pentru servicii și parchete. "Un eșec" # ActiveNews.ro
A început selecția pentru șefia marilor parchete. Lista de înscriere pentru funcțiile de conducere la Parchetul General, DNA, DIICOT și nu numai, va fi publicată astăzi de Ministerul Justiției. Potrivit unor surse, actualii șefi ai principalelor structuri de parchet se vor regăsi pe această listă.
Muzica populară românească este în doliu după moartea Mihaela Cojocaru, interpretă apreciată pentru fidelitatea față de folclorul autentic. Dispariția sa lasă în urmă durere și un gol profund în rândul colegilor de breaslă, al colaboratorilor și al publicului care i-a îndrăgit cântecele, informează Radioimpuls.
Mario Nawfal distribuie mesajul lui Călin Georgescu: ”Raportul SUA e clar: UE m-a cenzurat și a fraudat alegerile din România” # ActiveNews.ro
Mario Nawfal distribuie pe X mesajul lui Călin Georgescu: „Raportul SUA e clar: UE m-a cenzurat și a fraudat alegerile din România”
Prof. Ilie Bădescu: Estul și Vestul. Cât de unită este Europa Unită? Avertismentul Academicianului Cătălin Basarab Zamfir. La mulți ani, Distinse Domnule Academician! Triumful biografiei # ActiveNews.ro
Cu ocazia zilei de naștere a celui ce pentru lumea mică a sociologilor este omul mare al sociologiei românești, readucem în memoria cititorului un studiu de maximă alarmă asupra situației României la ceasul acesta.
Numiri importante la șefia marilor parchete. Procurorul general și-a depus candidatura la DIICOT. Sforile trase de sistem pentru servicii și parchete # ActiveNews.ro
A început selecția pentru șefia marilor parchete. Lista de înscriere pentru funcțiile de conducere la Parchetul General, DNA, DIICOT și nu numai, va fi publicată astăzi de Ministerul Justiției. Potrivit unor surse, actualii șefi ai principalelor structuri de parchet se vor regăsi pe această listă.
Spania, în pericol să devină Coreea de Nord a internetului – Elon Musk trage un semnal de alarmă # ActiveNews.ro
Elon Musk a distribuit recent pe X un mesaj alarmant al activistului Joey Mannarino referitor la noile reglementări propuse de guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez. Musk a adăugat comentariul „Accurate(Corect)”.
FSB: Autorii atentatului asupra adjunctului șefului GRU au fost recrutați de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) – Prețul crimei: 30.000 de dolari # ActiveNews.ro
Serviciul Federal deSecuritate al Rusiei (FSB) susține că Liubomir Korba și Vasili Vasin, reținuțipentru tentativa de asasinat asupra nr. 2 din GRU, Vladimir Alexeev, și-ar firecunoscut vinovăția.
Călin Georgescu, mesaj exploziv în fața Tribunalului București: Nicușor Dan NU va fi primit niciodată la Casa Albă. Tot globul pământesc știe că s-au anulat alegerile în România # ActiveNews.ro
Călin Georgescu! va afla azi dacă va fi sau nu trimis în judecată. Magistrații de la Tribunalul București urmează să se pronunțe în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară.
Stéphane Luçon despre ONG-ul Cenzurii Funky Citizens, condusă de Elena Calistru, "partenera" consilierului lui Nicușor Dan, Radu Burnete – Motivul semnalării: ”Propagandă politică pentru Călin Georgescu” # ActiveNews.ro
Noile dezvăluiri din Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA aruncă o lumină devastatoare asupra abuzurilor din România. Când vor decide, în sfârșit, EDMO, EFCSN și IFCN să-i înlăture pe principalii dezinformatori ai României, Funky Citizens?
FSB: Autorii atentatului asupra adjunctului șefului GRU au fost recrutații de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) – Prețul crimei: 30.000 de dolari # ActiveNews.ro
Serviciul Federal deSecuritate al Rusiei (FSB) susține că Liubomir Korba și Vasili Vasin, reținuțipentru tentativa de asasinat asupra nr. 2 din GRU, Vladimir Alexeev, și-ar firecunoscut vinovăția.
Președintele numit și instalat cochetează de zor cu ideea de a se prezenta la Casa Albă alături de alți șefi de stat pentru a semna documentele de aderare la așa-numitul Consiliu pentru Pace. Presupun că este îndrumat în această aventură de tip donquijotesc de renegatul ambasador al României în Statele Unite
Imixtiune străină pe față în alegeri. Un ONG german finanțat de Bruxelles dă în judecată X solicitând accesul la date despre alegerile din aprilie din Ungaria. ONG-ul pretinde că analizează ”potențialele dezinformări și interferențe” # ActiveNews.ro
O organizație non-guvernamentală germană care primește finanțare substanțială de la Uniunea Europeană, precum și de la guvernele german și olandez, a intentat un proces prin care solicită acces la datele platformei de socializare X referitoare la viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria.
ACTUALIZARE: Magistrații cer socoteală Parchetului General în dosarul lui Călin Georgescu | Tribunalul București decide dacă începe procesul în care este acuzat de propagandă legionară # ActiveNews.ro
Călin Georgescu! va afla azi dacă va fi sau nu trimis în judecată. Magistrații de la Tribunalul București urmează să se pronunțe în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară.
Președintele Donald Trump a decis, din nou, să ia în râs liderii europeni după ce a postat din nou o imagine unde elementul central este harta de pe șevalet, realizată cu inteligența artificială, unde toată partea de Nord a emisferei...
Guvernul, sub asediu: Opoziția lovește pe trei fronturi în Senat: Externe, Apărare și Educație # ActiveNews.ro
Noua săptămână politică a început în tensiune pentru coaliția de guvernare. Divergențele interne pe tema taxelor locale se amplifică, iar opoziția profită de moment și deschide front cu o serie de moțiuni simple.
Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă.
Luminița Arhire: ”Într-o țară care a fost, era mare cel mai prost. Spune tu, pe ce-i cunoști dintre proști pe cei mai proști? După chică sau chelie, după unghii sau simbrie?” # ActiveNews.ro
Cu cât se afundă Nicușor, autoritățile, influencerii, presa mufată la ugerul banilor publici și, evident, „moțuʼ la turkish delight” -respectiv Mugur Ciuvică sau Cristian Tudor Popescu, că nu văd chiar bine la o așa distanță mare...
Zi crucială pentru Călin Georgescu: Tribunalul București decide dacă începe procesul în care este acuzat de propagandă legionară # ActiveNews.ro
Călin Georgescu! va afla azi dacă va fi sau nu trimis în judecată. Magistrații de la Tribunalul București urmează să se pronunțe în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară.
Socialistul Antonio José Seguro a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, învingându-l clar pe adversarul său de dreapta, André Ventura.
Partidul Popular (PP) a obținut o victorie importantă duminică în alegerile regionale din Aragon, în nord-estul Spaniei, consolidându-și poziția ca forță politică majoră, în timp ce Partidul Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sanchez a...
Noile dezvăluiri din Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA aruncă o lumină devastatoare asupra abuzurilor din România. Când vor decide, în sfârșit, EDMO, EFCSN și IFCN să-i înlăture pe principalii dezinformatori ai României, Funky Citizens?
Adevărul Bisericii: Predică de o frumusețe rară rostită de ÎPS Teodosie: ”Să înțelegem că ceea ce se vorbește despre fiul risipitor se referă la noi toți. Cine și-a păstrat averea întreagă de la Dumnezeu?” - VIDEO # ActiveNews.ro
În Duminica Fiului Risipitor, 8 februarie 2026, după Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Arhiepiscopul Tomisului a rostit o predică de o rară frumusețe duhovnicească și de mare profunzime teologică, în care a tâlcuit, pas cu pas, una dintre cele mai cutremurătoare
Ion Cristoiu: Nicușor Dan merge la Consiliul Păcii în SUA cu condiția să o ia cu el și pe Mamițica. În România, alegerile au fost anulate fără justificare. Prin cenzură, Sistemul ne-a pus președintele # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 8 februarie 2026: Dragoș Sprânceană, un român care se laudă că-l are la degetul mic pe Donald Trump.
Ion Cristoiu: Nicușor Dan merge la Consiliul păcii cu condiția să o ia cu el și pe Mamițica. În România, alegerile au fost anulate fără justificare. Prin cenzură, Sistemul ne-a pus președintele # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 8 februarie 2026: Dragoș Sprânceană, un român care se laudă că-l are la degetul mic pe Donald Trump.
Preasfințitul Părinte Ambrozie, 20 de ani de arhipăstorire la Episcopia Giurgiului. Întru Mulți Ani! # ActiveNews.ro
În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică rânduită să se citească și a mulțumit Bunului și Milostivului Dumnezeu pentru cei douăzeci de ani de arhipăstorire în binecuvântatele plaiuri giurgiuvene, la această dată fiind ales de către vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctis
Presa globalistă, desființată cu imagini după ce a susținut că JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice - VIDEO # ActiveNews.ro
Presa globalistă din toată lumea, inclusiv din România, a relatat cu mare satisfacție că vicepreședintele JD Vance a fost huiduit în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, Italia. Cu toate acestea, imaginile video par să arate un răspuns entuziasmat din partea mulțimii
Presa globalistă, desființată cu imagini după ce a susținut că JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice # ActiveNews.ro
Presa globalistă din toată lumea, inclusiv din România, a relatat cu mare satisfacție că vicepreședintele JD Vance a fost huiduit în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, Italia. Cu toate acestea, imaginile video par să arate un răspuns entuziasmat din partea mulțimii
Profesorul Horea Bădău aruncă BOMBA BOMBELOR: Nicușor Dan nu a scris și nu a publicat NICIUN articol în cei 17 ani cât a fost cercetător la Academia Română, deși lua salariu pentru asta și avea NORMĂ MINIMĂ 4 ARTICOLE PE AN! # ActiveNews.ro
Profesorul Horea Bădău, care susține că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată, a descoperit ceva la fel de senzațional. Potrivit postării sale de pe Facebook, Nicușor Dan nu a scris și nu a publicat niciun articol în cei 17
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA va impulsiona teribila lege anti-UE care apără suveranitatea și libertatea de exprimare: GRANITE ACT - SCUTUL ANTI-CENZURĂ # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA va impulsiona teribila lege anti-UE - GRANITE # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
Bogdan Tiberiu Iacob: Deranj mare la orizont! Raportul comitetului juridic din SUA va impulsiona teribila lege anti-UE - GRANITE # ActiveNews.ro
Raportul comitetului juridic din congresul SUA a făcut valuri și va mai face. Chiar tsunami, curînd. La București a fost deranj mare, s-a scos la înaintare presa de casă a puterii și colecția de influenceri pentru a minimaliza la extrem documentul
Victorie zdrobitoare pentru coaliția conservatoare susținută de Donald Trump la alegerile din Japonia, ”Doamna de Fier” de la Tokio i-a mulțumit liderului de la Casa Albă # ActiveNews.ro
Sondajele la ieșirea de la urne la alegerile anticipate pentru camera inferioară din Japonia de duminică indică faptul că Partidul Liberal Democrat (PLD), condus de prim-ministrul Sanae Takaichi va cu o majoritate zdrobitoare. Rezultatele vor apărea treptat pe parcursul serii, iar datele finale sunt așteptate în primele ore ale zilei de luni.
Suspect reținut în Dubai, după tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului GRU. Moscova denunță un act de ”terorism ucrainean” în contextul negocierilor de pace # ActiveNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei.
