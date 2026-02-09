Un primar PNL care în trecut l-a criticat pe Bolojan îl apără acum în disputa cu Hubert Thuma: „O tabără care vrea să țină PNL în comă”

15:10

Gândul.ro a realizat un tabel cu pensiile estimate pentru 25 de meserii populare, în baza unei cotizații de 23 de ani. Pensionarea anticipată și modul de calcul al pensiilor devin subiecte de interes tot mai mare. Deși nu sunt așteptate majorări în 2026, unii pensionari ar putea primi ajutoare financiare. Gândul.ro a analizat pensiile nete […]