BTI: Zăpodeni, satul cu ”primă concubină”, pretendentă la șefia Parchetului General, adjunct al procurorului general al României și naș al pretendentei, procuror șef al DNA

Deci, ce șanse sunt ca doi dintre magistrații care candidează acum la șefiile marilor parchete să fie absolut întîmplător consăteni cu prima doamnă a României și partenera celui care numește șefii parchetelor, că mie îmi dă cu virgulă?...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro