Varouxakis, Mac Sweeney și Huntington: Triunghiul explicativ al Occidentului

Istoria nu este doar o înșiruire de date, ci o competiție de viziuni. În această competiție, Partidul Național Liberal nu a fost conceput ca o simplă organizație electorală, ci drept coloana vertebrală a României Moderne pentru că atunci când Ion C. Brătianu și generația pașoptistă au pus bazele liberalismului românesc, nu au fondat un partid, ci au proiectat un stat.